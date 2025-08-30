Ngày 30-8, nguồn tin phóng viên Báo Người Lao Động cho biết Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm Gia Lai đã nắm thông tin vụ hơn 100 người nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn tiệc tân gia.

Theo thông tin ban đầu, trưa 28-8, gia đình ông K.Đ (trú thôn Chrôh Ponan, xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai) tổ chức tiệc tân gia và mời 220 khách tham dự.

Hàng trăm người nhập viện sau khi ăn tiệc tân gia - Ảnh minh họa NLĐO

Tới khoảng 18 giờ cùng ngày, một số khách xuất hiện các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn, nôn, sốt . Một số người đem thức ăn từ tiệc tân gia về nhà cho người thân ăn thì cũng xuất hiện các triệu chứng tương tự . Các bệnh nhân sau đó được đưa đến Trung tâm Y tế Phú Thiện và Trung tâm Y tế Ayun Pa (cùng tỉnh Gia Lai) chữa trị.

Tính đến 21 giờ 30 phút ngày 29-8, tổng cộng có 129 bệnh nhân đã được 2 cơ sở y tế trên tiếp nhận điều trị, trong đó 59 người tại Trung tâm Y tế Phú Thiện và 70 người tại Trung tâm Y tế Ayun Pa . Hiện sức khỏe các bệnh nhân đã ổn định.

Các bệnh nhân cùng có các triệu chứng chính bao gồm: đau bụng, buồn nôn, nôn, sốt, tiêu chảy, và một số ít có thêm đau đầu . Họ được chẩn đoán là nhiễm độc thức ăn .

Theo điều tra từ lực lượng chức năng, thức ăn tại tiệc tân gia do hộ kinh doanh của bà Nguyễn T.H. (thôn Thanh Bình, xã OIa Hiao) cung cấp.

Thực đơn gồm: bánh bao, chả lá, thịt nướng, chả ram, bò nhúng khổ qua, gà quay mật ong, xôi song hỷ, heo xào sả ớt, gỏi bắp bò, lẩu hải sản, bún tươi, sữa chua, bia, nước ngọt và đá viên .

Lực lượng chức năng đã đề nghị hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hiền ngừng hoạt động để điều tra, xác minh và xử lý theo quy định .