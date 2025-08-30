Ngày 30-8, nguồn tin phóng viên Báo Người Lao Động cho biết Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm Gia Lai đã nắm thông tin vụ hơn 100 người nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn tiệc tân gia.
Theo thông tin ban đầu, trưa 28-8, gia đình ông K.Đ (trú thôn Chrôh Ponan, xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai) tổ chức tiệc tân gia và mời 220 khách tham dự.
Tới khoảng 18 giờ cùng ngày, một số khách xuất hiện các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn, nôn, sốt
Tính đến 21 giờ 30 phút ngày 29-8, tổng cộng có 129 bệnh nhân đã được 2 cơ sở y tế trên tiếp nhận điều trị, trong đó 59 người tại Trung tâm Y tế Phú Thiện và 70 người tại Trung tâm Y tế Ayun Pa
Các bệnh nhân cùng có các triệu chứng chính bao gồm: đau bụng, buồn nôn, nôn, sốt, tiêu chảy, và một số ít có thêm đau đầu
Theo điều tra từ lực lượng chức năng, thức ăn tại tiệc tân gia do hộ kinh doanh của bà Nguyễn T.H. (thôn Thanh Bình, xã OIa Hiao) cung cấp.
Lực lượng chức năng đã đề nghị hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hiền ngừng hoạt động để điều tra, xác minh và xử lý theo quy định
