HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Sau bữa tiệc tân gia, 129 người nghi bị ngộ độc

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Sau khi dùng thức ăn tại tiệc tân gia, 129 người đều có triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn, sốt... nghi bị ngộ độc.

Ngày 30-8, nguồn tin phóng viên Báo Người Lao Động cho biết Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm Gia Lai đã nắm thông tin vụ hơn 100 người nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn tiệc tân gia.

Theo thông tin ban đầu, trưa 28-8, gia đình ông K.Đ (trú thôn Chrôh Ponan, xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai) tổ chức tiệc tân gia và mời 220 khách tham dự.

Sau khi ăn tiệc tân gia, 129 người nghi bị ngộ độc- Ảnh 1.

Hàng trăm người nhập viện sau khi ăn tiệc tân gia - Ảnh minh họa NLĐO

Tới khoảng 18 giờ cùng ngày, một số khách xuất hiện các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn, nôn, sốt. Một số người đem thức ăn từ tiệc tân gia về nhà cho người thân ăn thì cũng xuất hiện các triệu chứng tương tự. Các bệnh nhân sau đó được đưa đến Trung tâm Y tế Phú Thiện và Trung tâm Y tế Ayun Pa (cùng tỉnh Gia Lai) chữa trị.

Tính đến 21 giờ 30 phút ngày 29-8, tổng cộng có 129 bệnh nhân đã được 2 cơ sở y tế trên tiếp nhận điều trị, trong đó 59 người tại Trung tâm Y tế Phú Thiện và 70 người tại Trung tâm Y tế Ayun Pa. Hiện sức khỏe các bệnh nhân đã ổn định.

Các bệnh nhân cùng có các triệu chứng chính bao gồm: đau bụng, buồn nôn, nôn, sốt, tiêu chảy, và một số ít có thêm đau đầu. Họ được chẩn đoán là nhiễm độc thức ăn.

Theo điều tra từ lực lượng chức năng, thức ăn tại tiệc tân gia do hộ kinh doanh của bà Nguyễn T.H. (thôn Thanh Bình, xã OIa Hiao) cung cấp.

Thực đơn gồm: bánh bao, chả lá, thịt nướng, chả ram, bò nhúng khổ qua, gà quay mật ong, xôi song hỷ, heo xào sả ớt, gỏi bắp bò, lẩu hải sản, bún tươi, sữa chua, bia, nước ngọt và đá viên.

Lực lượng chức năng đã đề nghị hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hiền ngừng hoạt động để điều tra, xác minh và xử lý theo quy định.

Tin liên quan

Đề nghị xử phạt cơ sở bánh mì Cô Thắm hơn 80 triệu đồng vì khiến 38 người ngộ độc

Đề nghị xử phạt cơ sở bánh mì Cô Thắm hơn 80 triệu đồng vì khiến 38 người ngộ độc

(NLĐO) - Kết quả kiểm tra xác định 3 mẫu thực phẩm tại cơ sở bán mì Cô Thắm nhiễm khuẩn khiến 38 người bị ngộ độc

4 người Việt tử vong tại Đài Loan nghi do ngộ độc khí CO

(NLĐO) - Chính quyền huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình thông tin trong 4 người Việt tử vong ở Đài Loan (Trung Quốc) có 3 công dân địa phương này

Vụ hàng chục người nghi ngộ độc khí ở Bà Rịa - Vũng Tàu: 1 trường hợp đã tử vong

(NLĐO)- Trong số hàng chục lao động ngộ độc nghi do rò rỉ khí tại Bà Rịa - Vũng Tàu, có 1 trường hợp được xác định tử vong.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo