Kinh tế

Sau Cần Thơ, đến lượt Cà Mau "bí" đầu ra lươn nuôi

Vân Du

(NLĐO) – Giá giảm mạnh, thương lái không mặn mà dẫn đến hơn 100 tấn lươn thương phẩm của nhiều hộ nuôi tại một xã ở Cà Mau"bí" đầu ra.

Ngày 21-4, Phòng Kinh tế xã An Trạch, tỉnh Cà Mau cho biết đang phối hợp các đơn vị liên quan tìm giải pháp hỗ trợ đầu ra cho hơn 100 tấn lươn nuôi quá lứa của người dân.

Hơn 100 tấn lươn tại một xã ở Cà Mau bị "bí" đầu ra - Ảnh 1.

Hơn 100 tấn lươn của nhiều hộ nuôi ở xã An Trạch khó tiêu thụ

Xã An Trạch có hơn 20 hộ nuôi lươn thương phẩm với quy mô từ 8 tấn/hộ trở lên. Những ngày qua, giá lươn giảm mạnh đã ảnh hưởng hơn 100 tấn lươn nuôi quá lứa của người dân và chưa tìm được đầu ra.

Ông Nguyễn Hoàng Lịnh (ngụ xã An Trạch) cho hay trước đây, lươn thương phẩm luôn được thu mua với giá trên 80.000 đồng/kg. Vì vậy, gia đình ông đã quyết định đầu tư hơn 400 triệu đồng để nuôi lươn. Tuy nhiên, hiện giá lươn thương phẩm giảm còn 37.000 – 40.000 đồng/kg cộng với thương lái không còn mặn mà nên hộ nuôi gặp khó khăn trong việc tìm đầu ra.

"Tôi còn hơn 5 tấn lươn đã nuôi quá lứa 4 tháng vẫn chưa tìm được người mua. Chi phí đầu vào tăng, giá lươn giảm… nên gia đình đang đứng trước nguy cơ thua lỗ ngay trong vụ đầu tiên" – ông Lịnh bộc bạch.

Ông Nguyễn Cao Bằng, một người nuôi lươn khác,  bày tỏ: "Giá lươn giảm, hộ nuôi điện thoại gọi thương lái cũng không xuống thu mua nên bà con đành bấm bụng neo lại. Chúng tôi mong ngành chức năng có giải pháp giúp người dân tìm đầu ra cho số lươn quá lứa này".

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hoàng Thoại, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Cà Mau, cho biết sẽ có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị chức năng kêu gọi "giải cứu" nông sản để giúp người nuôi vượt qua giai đoạn khó khăn.

TP Cần Thơ có khoảng 4.000 tấn lươn quá lứa chưa được tiêu thụ. Việc giá thấp khiến người dân có tâm lý "treo ao" chờ đợi, dẫn đến tình trạng lươn quá lứa. Hội Nông dân TP Cần Thơ đang tích cực phối hợp với các đơn vị tuyên truyền, kêu gọi các doanh nghiệp vào cuộc tiêu thụ giúp người dân.

Theo lãnh đạo Hội Nông dân TP Cần Thơ, nguyên nhân cốt lõi là do phong trào nuôi lươn phát triển quá nhanh, mang tính tự phát và thiếu quy hoạch. Người dân thấy lợi nhuận trước mắt đã ồ ạt đầu tư dẫn đến tình trạng cung vượt cầu.


Tin liên quan

Điện máy tiếp tục "đua" giảm giá

Điện máy tiếp tục "đua" giảm giá

Sức mua hàng điện máy cuối năm chỉ tăng nhẹ so với ngày thường. Các trung tâm, siêu thị điện máy tại TP HCM vì thế đang chạy "đua" khuyến mãi, giảm giá rầm rộ.

Giá cà phê hôm nay 11-3: Đồng loạt giảm giá, Indonesia sắp bước vào thu hoạch

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay đồng loạt giảm, thị trường ngày càng trở nên khó lường; Robusta sắp có thêm nguồn cung mới

Giá heo hơi hôm nay, 5-2: Các công ty chăn nuôi giảm giá heo hơi

(NLĐO) – Giá heo hơi của các công ty được điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg nhưng giá heo mảnh ở chợ đầu mối lại tăng 1.000 – 2.000 đồng/kg.

