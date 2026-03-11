HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 11-3: Đồng loạt giảm giá, Indonesia sắp bước vào thu hoạch

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay đồng loạt giảm, thị trường ngày càng trở nên khó lường; Robusta sắp có thêm nguồn cung mới

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 11-3 (giờ Việt Nam), giá Robusta trên sàn London (Anh) giảm 1,7%-2,08%; Arabica giảm nhẹ dưới 0,5%. 

Ở kỳ hạn tham chiếu tháng 5-2026, giá Robusta giảm 79 USD/tấn, còn 3.692 USD/tấn; giá Arabica giảm 20 USD/tấn, còn 6.520 USD/tấn

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên dự báo sẽ giảm, từ mức 96.600 đồng trước giờ sàn London giao dịch.

Một thông tin người trồng cà phê đáng chú ý là từ tháng 4-2026, Indonesia – nguồn cung cà phê Robusta thứ 3 thế giới bước vào vụ thu hoạch.

Giá cà phê hôm nay 11 - 3: Robusta giảm giá , nguồn cung sắp tăng - Ảnh 2.

Giá cà phê ngày 11-3 một số kỳ hạn khác - Ảnh chụp màn hình

Theo dự báo của Bộ Nông nghiệp Mỹ, niên vụ này, Indonesia thu hoạch khoảng 12,5 triệu bao (60 kg), tăng 18% so với vụ trước; riêng cà phê Robusta 11 triệu bao. Điều này giúp giảm bớt áp lực thiếu Robusta trên thị trường toàn cầu.

Giá cà phê hôm nay 11 - 3: Robusta giảm giá , nguồn cung sắp tăng - Ảnh 3.

Indonesia sắp thu hoạch cà phê

Một điểm nổi bật của thị trường Indonesia là tỉ trọng tiêu dùng nội địa cao với sản lượng ước tính 4,8 triệu bao. Do đó, khi giá xuất khẩu giảm, Indonesia có thể ngưng xuất khẩu vì đã có thị trường nội địa thay thế.

Giá cà phê hôm nay 11 - 3: Robusta giảm giá , nguồn cung sắp tăng - Ảnh 4.


cà phê Indonesia giá cà phê hôm nay giá cà phê mới nhất Robusta Arabica
