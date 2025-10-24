Sau chỉ đạo của Thủ tướng, Cần Thơ đề xuất hỗ trợ 260 tỉ đồng mua 2 máy xạ trị

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Sau chỉ đạo của Thủ tướng, Cần Thơ đề xuất hỗ trợ 260 tỉ đồng mua 2 máy xạ trị

Ca Linh

(NLĐO) - Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ chỉ có 1 máy Cobalt đã hoạt động 14 năm, công suất phục vụ 60 bệnh nhân/ngày trong khi có tới 300 người chờ xạ trị.

Ngày 24-10, thông tin từ UBND TP Cần Thơ, thành phố đã có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất hỗ trợ vốn ngân sách Trung ương 260 tỉ đồng để mua sắm cấp bách 2 máy gia tốc tuyến tính (LINACS) phục vụ điều trị ung thư tại Bệnh viện Ung bướu thành phố.

Sau chỉ đạo của Thủ tướng, Cần Thơ đề xuất hỗ trợ 260 tỉ đồng mua 2 máy xạ trị - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi bệnh nhân và người nhà đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ vào ngày 19-10

Theo báo cáo, Khoa Điều trị tia xạ của bệnh viện hiện có quy mô 85 giường bệnh, đang sử dụng 1 máy xạ ngoài Cobalt, 1 máy xạ áp sát và 1 máy mô phỏng phục vụ công tác xạ trị.

Tuy nhiên, sau hơn 14 năm hoạt động, hoạt độ nguồn phóng xạ còn lại là 1502Ci; đồng thời, cần thay nguồn Cobalt-60 khi hoạt độ nguồn nhỏ hơn 40 RMM (2400Ci).

Công suất xạ trị hiện tại chỉ đạt khoảng 60 bệnh nhân/24 giờ xạ trị tiêu chuẩn, trong khi số lượng bệnh nhân chờ xạ trị gấp 5 lần công suất máy, gây quá tải và kéo dài thời gian chờ điều trị.

Thống kê cho thấy số lượt bệnh nhân xạ trị tại Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ tăng mạnh qua các năm: năm 2021 là 16.371 lượt, năm 2022 là 26.182 lượt, năm 2023 là 20.822 lượt.

Việc đầu tư ngay 2 máy gia tốc tuyến tính là rất cấp bách nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân TP Cần Thơ và ĐBSCL.

Sau chỉ đạo của Thủ tướng, Cần Thơ đề xuất hỗ trợ 260 tỉ đồng mua 2 máy xạ trị - Ảnh 2.

Máy xạ trị Cobalt 60 sau hơn 14 năm sử dụng thường xuyên gặp trục trặc

Trước đó, tại buổi làm việc với lãnh đạo các tỉnh, thành ĐBSCL vào ngày 19-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết sau khi đi kiểm tra Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ (cơ sở cũ tại phường Ninh Kiều) thấy rất băn khoăn, trăn trở khi 2-3 người bệnh trên một giường trong một khu rất chật chội. Người bệnh phải chờ 10 ngày hoặc từ 2-3 tuần mới được xạ trị một lần…

Do đó, Thủ tướng đề nghị Cần Thơ đề xuất, Trung ương thu xếp nguồn vốn mua ngay máy xạ trị.

Tin liên quan

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Khẩn trương xây dựng Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Khẩn trương xây dựng Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ

(NLĐO) -Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu khẩn trương xây dựng dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ để đáp ứng việc khám chữa bệnh cho người dân ĐBSCL.

Bị ung thư và xạ trị, có thể nhờ y học cổ truyền để giảm bớt đau đớn?

(NLĐO)- Người bệnh nên cần giấy chuyển tuyến BHYT lên Viện Y dược học dân tộc TP HCM để hưởng chế độ bảo hiểm theo quy định.

Cần Thơ: Mua máy xạ trị mới thay thế chiếc máy duy nhất hoạt động suốt 15 năm

(NLĐO) - Máy xạ trị Cobalt 60 sử dụng tại Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ qua 10 năm hết khấu hao nhưng máy hoạt động đến 15 năm, thường xuyên gặp trục trặc.

Cần Thơ thủ tướng phạm minh chính Bệnh viện Ung bướu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo