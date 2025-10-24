Sau chỉ đạo của Thủ tướng, Cần Thơ đề xuất hỗ trợ 260 tỉ đồng mua 2 máy xạ trị

Ngày 24-10, thông tin từ UBND TP Cần Thơ, thành phố đã có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất hỗ trợ vốn ngân sách Trung ương 260 tỉ đồng để mua sắm cấp bách 2 máy gia tốc tuyến tính (LINACS) phục vụ điều trị ung thư tại Bệnh viện Ung bướu thành phố.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi bệnh nhân và người nhà đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ vào ngày 19-10

Theo báo cáo, Khoa Điều trị tia xạ của bệnh viện hiện có quy mô 85 giường bệnh, đang sử dụng 1 máy xạ ngoài Cobalt, 1 máy xạ áp sát và 1 máy mô phỏng phục vụ công tác xạ trị.

Tuy nhiên, sau hơn 14 năm hoạt động, hoạt độ nguồn phóng xạ còn lại là 1502Ci; đồng thời, cần thay nguồn Cobalt-60 khi hoạt độ nguồn nhỏ hơn 40 RMM (2400Ci).

Công suất xạ trị hiện tại chỉ đạt khoảng 60 bệnh nhân/24 giờ xạ trị tiêu chuẩn, trong khi số lượng bệnh nhân chờ xạ trị gấp 5 lần công suất máy, gây quá tải và kéo dài thời gian chờ điều trị.

Thống kê cho thấy số lượt bệnh nhân xạ trị tại Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ tăng mạnh qua các năm: năm 2021 là 16.371 lượt, năm 2022 là 26.182 lượt, năm 2023 là 20.822 lượt.

Việc đầu tư ngay 2 máy gia tốc tuyến tính là rất cấp bách nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân TP Cần Thơ và ĐBSCL.

Máy xạ trị Cobalt 60 sau hơn 14 năm sử dụng thường xuyên gặp trục trặc

Trước đó, tại buổi làm việc với lãnh đạo các tỉnh, thành ĐBSCL vào ngày 19-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết sau khi đi kiểm tra Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ (cơ sở cũ tại phường Ninh Kiều) thấy rất băn khoăn, trăn trở khi 2-3 người bệnh trên một giường trong một khu rất chật chội. Người bệnh phải chờ 10 ngày hoặc từ 2-3 tuần mới được xạ trị một lần…

Do đó, Thủ tướng đề nghị Cần Thơ đề xuất, Trung ương thu xếp nguồn vốn mua ngay máy xạ trị.

