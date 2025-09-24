Sau đăng quang The TVFACE 2025: Gia Hân, Hoàng Tùng, Phan Giang tiếp tục tỏa





Từ trái sang: Hoàng Tùng, Gia Hân và Phan Giang

Sau một tháng đăng quang Gương mặt truyền hình – The TVFACE 2025, Top 3 gương mặt xuất sắc bao gồm: Quán quân Ngô Ngọc Gia Hân, hai Á quân Hoàng Tùng và Phan Giang đã liên tục xuất hiện trong nhiều chương trình nghệ thuật, tạo thêm dấu ấn đậm nét cho nghề MC.

Cả ba đều là những mặt rất trẻ, Gia Hân đang là du học sinh quốc tế, Phan Giang là sinh viên ngành Marketing, Hoàng Tùng cũng vừa tốt nghiệp và tham gia thị trường MC chuyên nghiệp chưa lâu. Vừa đăng quang, tân quán quân Gia Hân đã có chuyến công tác Ấn Độ tham gia nhiều vai trò vừa là MC vừa là diễn giả, Hoàng Tùng và Phan Giang liên tục góp mặt trong nhiều sự kiện đình đám của Vbiz.

Cả ba cho biết đều sẵn sàng tham gia vào nhiều công việc để tạo dựng sự nghiệp không chỉ khoanh vùng trong "nghề nói".

Quán quân Gia Hân sáng tạo nội dung song ngữ

Quán quân Ngô Ngọc Gia Hân cho biết cô sẽ tích cực tham gia sáng tạo nội dung song ngữ trên đa nền tảng. Cô chia sẻ rằng hành trình tại Gương mặt Truyền hình đã giúp bản thân trưởng thành hơn về kỹ năng chuyên môn và cho cô cơ hội thấu hiểu giá trị của sự bền bỉ và bản lĩnh.

Quán quân Gia Hân Gương mặt truyền hình – The TVFACE 2025)

Điều khiến Gia Hân cảm thấy may mắn nhất chính là được đồng hành cùng những người thầy tuyệt vời, cùng ekip tâm huyết và đặc biệt là nhận được sự tin yêu từ khán giả. Ngay sau khi đăng quang, Gia Hân đã nhanh chóng ghi dấu ấn với những hoạt động nổi bật. Cô đảm nhận vai trò MC đêm thi Bán Kết và Chung Kết của cuộc thi sắc đẹp quốc tế Miss Teen International 2025, xuất hiện chỉn chu và bản lĩnh trên sân khấu lớn, nơi quy tụ đông đảo khán giả và truyền thông.

Trước đó, Gia Hân từng được biết đến khi đăng quang Miss Teen International 2022 tại Ấn Độ khi mới 16 tuổi. Trong chuyến công tác tại Ấn Độ, Gia Hân còn nhận được lời mời dẫn dắt chương trình Quảng bá du lịch Việt Nam "Vietnam Tourism Roadshow" do Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam chủ trì.

Cô khẳng định mong muốn phát triển hình ảnh một MC song ngữ chuyên nghiệp, vừa làm tốt trong lĩnh vực truyền hình vừa mở rộng các hoạt động xã hội.

Đặc biệt, cô bày tỏ niềm đam mê với giáo dục, bởi theo Gia Hân, việc rèn luyện để trở thành một người trẻ bản lĩnh, đủ năng lực tham gia các diễn đàn giao lưu quốc tế là điều cần thiết cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Trước mắt, loạt nội dung trên đa nền tảng bằng song ngữ Việt – Anh sẽ được Gia Hân đầu tư sản xuất để tiếp cận khán giả.

Á quân Hoàng Tùng (Gương mặt truyền hình – The TVFACE 2025,)

Á quân Hoàng Tùng không ngại áp lực

Xuất sắc giành vị trí Á quân The TVFACE 2025, Hoàng Tùng – gương mặt gây ấn tượng với chất giọng Bắc trầm ấm và phong cách dẫn chuyện giàu cảm xúc đã nhanh chóng bắt kịp nhịp độ mới.

Từ lịch trình dày đặc, những lời mời tham gia sự kiện, đến việc xây dựng hình ảnh cá nhân, Hoàng Tùng khẳng định: "Danh hiệu là vinh quang, nhưng trách nhiệm mới là hành trình dài".

Nhìn lại chặng đường vừa qua, Hoàng Tùng không giấu được niềm vui khi mục tiêu ban đầu lọt Top 5 – đã vượt xa bằng danh hiệu Á quân.

Anh chia sẻ: "Tôi biết ơn bản thân vì không bỏ cuộc, dù nhiều lúc mệt mỏi giữa lịch trình dày đặc của cá nhân và chương trình. Hạnh phúc hơn cả, thành tích này đã trở thành niềm vui của gia đình, của dòng họ".

Top 3 tạo dấu ấn tuyệt đẹp tại Gương mặt truyền hình – The TVFACE 2025,

Lịch trình sự kiện, hoạt động cộng đồng dày đặc đòi hỏi Hoàng Tùng nỗ lực nhiều hơn. Nhưng thay vì bị cuốn vào áp lực, anh đã chọn nó thành động lực. Hoàng Tùng đã vạch ra những bước đi rõ ràng.

Trước hết là việc tập luyện thể hình để hướng tới hình ảnh một MC khỏe khoắn, linh hoạt, phù hợp với các chương trình thể thao, du lịch và sắc đẹp. Anh đã có cơ hội "thử lửa" khi là MC thảm đỏ Miss World Việt Nam trước cả khi chạm tới ngôi vị Á quân The TVFace.

Anh liên tục được mời góp mặt trong các hoạt động bên lề của Miss Grand Việt Nam, cho thấy sự chuẩn bị nghiêm túc để tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành gương mặt MC quen thuộc của các sự kiện giải trí – sắc đẹp hàng đầu.

Á quân Phan Giang điểm khởi đầu đáng nhớ

Phan Giang là chàng trai 21 tuổi sinh ra và lớn lên tại TP HCM, anh đã có nhiều thay đổi cả trong sự nghiệp lẫn định hướng cá nhân. Với Phan Giang, danh hiệu là sự ghi nhận và lời nhắc nhở về trách nhiệm phải tiếp tục nỗ lực, lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng.

"Một phần, tôi cảm thấy tự hào vì danh hiệu Á quân. Nhưng phần còn lại là trách nhiệm. Tôi hiểu rằng mình cần cố gắng nhiều hơn nữa để xứng đáng với sự kỳ vọng của chính mình và những người đã tin tưởng, ủng hộ." - Phan Giang chia sẻ.

Á quân Phan Giang (Gương mặt truyền hình – The TVFACE 2025,)

Không dừng lại ở những lời chúc, các phần thể hiện của Phan Giang tại Đêm tổng kết trao giải đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm, yêu mến trên các nền tảng mạng xã hội.

Sự lan tỏa này giúp Phan Giang có thêm cơ hội hợp tác với nhiều đơn vị truyền thông, thương hiệu và từng bước khẳng định bản thân trong lĩnh vực sáng tạo nội dung.

Top 3 Gương mặt truyền hình – The TVFACE 2025, gặp gỡ báo chí sau thành công của cuộc thi

"Có lẽ cảm xúc lớn nhất với tôi lúc này là sự biết ơn. Biết ơn vì mình không còn 'một mình' trên hành trình nghệ thuật. Gia đình The TV Face đã tiếp thêm động lực và truyền cảm hứng để tôi vững tin theo đuổi đam mê, dù biết rằng bản thân vẫn còn nhiều thiếu sót".

Anh cho biết nghề MC truyền hình giờ đây không còn là xa vời. Những học phần đào tạo bài bản, trải nghiệm thực tiễn và đặc biệt là giải thưởng Sáng tạo nội dung đã giúp anh nhận ra hướng đi rõ ràng hơn.

"Tôi rất vui trước nỗ lực không ngừng của ba bạn đoạt giải cao The TVFACE 2025. Họ đã làm việc hiệu quả ngay sau đăng quang, chứng tỏ nghề MC là hướng đi đúng mà họ đã chọn" – nhà báo Võ Huỳnh Tấn Tài nói.



