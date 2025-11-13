Sau điều tra Góc khuất "công nghệ" thẩm mỹ: Thêm một nữ nạn nhân tố Bệnh viện Thẩm mỹ JT Angel

Sau khi đọc loạt bài điều tra Góc khuất "công nghệ" thẩm mỹ do Báo Người Lao Động phản ánh, bà Phan Thị Hồng Thắm (42 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long) đã đến Phòng Bạn đọc của báo để cung cấp thông tin khiếu nại bà Lê Thị Hồng Nga (còn gọi là Nhã Lê) và Bệnh viện Thẩm mỹ JT Angel (đường An Dương Vương, phường Phú Lâm, TP HCM). Nội dung bà Thắm phản ánh là bệnh viện này phẫu thuật thẩm mỹ làm bụng bà bị hoại tử và bà Nhã Lê đang chiếm giữ trái phép giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) miếng đất rộng hàng trăm m2 của bà...

Gợi ý, "vẽ" nhiều dịch vụ làm đẹp

"Tôi bức xúc lắm. Tôi phải nói ra sự thật để công lý được thực thi, người vi phạm phải bị xử lý" – bà Thắm mong mỏi.

Bà Phan Thị Hồng Thắm và người thân đến Báo Người Lao Động phản ánh, cung cấp thông tin khiếu nại

Bà Thắm trình bày vào năm 2019, bà được một người đàn ông tên Thành giới thiệu làm quen với bà Nhã Lê qua facebook để được tư vấn làm đẹp. Quá trình nói chuyện, bà Thắm đã bị thuyết phục bởi tài ăn nói của bà Nhã Lê.

Theo bà Thắm, khi vợ chồng bà Nhã Lê thành lập Bệnh viện Thẩm mỹ JT Angel, bà được giới thiệu làm cộng tác viên. Sau 2 tháng tất bật làm việc, bà Thắm được Bệnh viện Thẩm mỹ JT Angel trả số tiền hơn 109 triệu đồng.

Bà Thắm cung cấp hình ảnh bị hoại tử da vùng bụng thời điểm sau phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện Thẩm mỹ JT Angel

"Bà Nhã Lê không cho tôi nhận tiền mặt mà quy đổi bằng các dịch vụ làm đẹp tại Bệnh viện Thẩm mỹ JT Angel. Thời hạn sử dụng dịch vụ trong vòng 3 tháng, nếu cộng tác viên không đến bệnh viện để làm thì sẽ mất hết" – bà Thắm trình bày.

Bà Thắm sau đó nói lý do bận công việc không đến bệnh viện làm đẹp và xin bà Nhã Lê được giữ số tiền này. Lúc này, bà Nhã Lê yêu cầu bà Thắm chuyển gần 46 triệu đồng để đặt cọc mới giữ được tiền cộng tác viên. Tôi đã chuyển số tiền này vào tài khoản ngân hàng tên Lê Thị Hồng Nga (tức bà Nhã Lê – PV). Bà Thắm còn 2 lần chuyển số tiền 10 triệu đồng để đặt cọc làm ngực và bụng vào tài khoản ngân hàng tên Lê Thị Hồng Nga.

Theo kết quả chẩn đoán của Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, bà Thắm bị vết thương hở vùng bụng sau phẫu thuật căng da bụng tại cơ sở ngoài (L9O.5)

Tiếp đó, bà Thắm được bà Nhã Lê tư vấn về gói dịch vụ gồm: Phun mí mỡ tròng – xóa xăm mày (trọn gói)– phí tháo sụn mũi cũ – tiêm tan từng vùng – nâng mũi cấu trúc Ultraplus – cắt mí phun bỏ da chùng – cấy mỡ đầy khuyết mắt trên.

Đến ngày 8-12-2021, do sự hối thúc của bà Nhã Lê nên bà Thắm đã đến Bệnh viện Thẩm mỹ JT Angel để phẫu thuật.

Thông tin nạn nhân cung cấp cho thấy toàn bộ số tiền liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ không được chuyển vào tài khoản ngân hàng của Bệnh viện Thẩm mỹ JT Angel

Nghe lời tư vấn của một số bác sĩ, bà Thắm làm thêm một số dịch vụ gồm: Hút mỡ bụng tạo eo – hút mỡ bắp tay – căng da bụng toàn phần dời rốn – hút mỡ hông sau…, đóng thêm 55.200.000 đồng. Số tiền này bà Thắm đã chuyển vào số tài khoản ngân hàng tên Nguyễn Minh Trung.

Số tiền liên quan đến thẩm mỹ được chuyển vào tài khoản của người có tên Lê Thị Hồng Nga

"Họ gợi ý và "vẽ" rất nhiều loại dịch vụ làm đẹp. Tôi không chỉ mất hết tiền cộng tác viên mà phải đóng thêm số tiền rất lớn" – bà Thắm bức xúc.

Do có chứng cứ đóng tiền phẫu thuật thẩm mỹ nên bà Thắm yêu cầu bà Nhã Lê xuất hóa đơn đỏ nhưng bà này không đồng ý.

Sau khi đóng tiền, bà Thắm phẫu thuật làm đẹp vùng mắt trước nhưng bị sưng phù. Ít tháng sau, bà quay lại Bệnh viện Thẩm mỹ JT Angel để làm các dịch vụ đã đăng ký. Phẫu thuật được một thời gian thì bà Thắm cảm thấy vùng bụng khó chịu nên quay lại Bệnh viện Thẩm mỹ JT Angel để kiểm tra.

Lúc này, bác sĩ yêu cầu bà ở lại bệnh viện để được chăm sóc vết thương. Thấy vùng bụng lở loét, da bị hoại tử, bà Thắm đề nghị được chuyển đến Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM điều trị nhưng bác sĩ ở đây không đồng ý.

Sợ tôi làm đơn khiếu nại, bà Nhã Lê liền đưa tôi về nhà riêng chăm sóc. "Khi tôi đe dọa thì bà Nhã Lê mới đưa tôi đến Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM điều trị. Sau đó, bà ta còn dựng lên câu chuyện thương tâm để trách móc tôi trên mạng xã hội" – bà Thắm khẳng định.

Kết luận chẩn đoán của Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM cho thấy bà Thắm "bị vết thương hở vùng bụng sau phẫu thuật căng da bụng tại cơ sở ngoài (L9O.5)", phải điều trị, uống thuốc trong thời gian dài.

Từ bị hại thành bị đơn

Sau tai nạn phẫu thuật thẩm mỹ, bà Thắm thất nghiệp, không có tiền điều trị nên yêu cầu bà Nhã Lê phải bồi thường. Lúc này, bà Nhã Lê cho bà Thắm vay 200 triệu đồng nhưng yêu cầu phải đưa sổ đỏ mảnh đất rộng hơn 629m2 tại ấp Hoà Quí, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long (nay là ấp Hòa Quí, xã An Bình, tỉnh Vĩnh Long) để làm tin.

Theo tin nhắn trao đổi giữa 2 người, bà Nhã Lê có đồng ý cho bà Thắm số tiền 200 triệu đồng. Toàn bộ tin nhắn trao đổi liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ, chuyển tiền… đã được bà Thắm lập vi bằng tại Văn phòng Thừa Phát Lại Phạm Thanh Hà (tỉnh Vĩnh Long).

"Sau khi tôi gặp sự cố, chồng tôi cũng rời bỏ tôi. Giờ bụng tôi đang bị dị tật, mất khả năng sinh con, đi khắp nơi chữa trị không được" – bà Thắm đau đớn.

Tưởng mọi chuyện đã qua thì bất ngờ vào ngày 31-3-2025, bà Thắm được gia đình thông báo bà Lê Thị Hồng Nga (tức bà Nhã Lê) làm đơn khởi kiện bà ra TAND Khu vực 1 – Vĩnh Long, yêu cầu hoàn trả số tiền 200 triệu đồng đã vay. Vụ việc sau đó được TAND Khu vực 1 – Vĩnh Long thụ lý và đưa ra xét xử công khai.

Bản án sơ thẩm của TAND Khu vực 1 – Vĩnh Long khẳng định tin nhắn của nguyên đơn là bà Nga nhắn với bị đơn là bà Thắm có nội dung đồng ý cho số tiền 200 triệu đồng. HĐXX nhận định việc nguyên đơn cho rằng trong lúc nhắn tin qua lại do bà Thắm không chịu trả tiền nên mới nói lẫy là cho số tiền 200 triệu đồng nhưng bây giờ thấy quyền lợi bị xâm phạm nên đòi lại là không có cơ sở.

Do đó, HĐXX không chấp nhận yêu cầu của bà Nga khởi kiện yêu cầu bà Thắm trả lại số tiền hơn 209 triệu đồng, trong đó tiền gốc là 200 triệu đồng, tiền lãi hơn 9,8 triệu đồng.

HĐXX buộc bà Nga trả lại cho bà Thắm bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 532, tờ bản đồ số 11, diện tích 629,5m2 tại ấp Hòa Quí, xã An Bình, tỉnh Vĩnh Long.

"Tôi đã làm đơn khiếu nại gửi các cơ quan chức năng yêu cầu bà Nhã Lê và Bệnh viện Thẩm mỹ JT Angel bồi thường vì đã gây thương tích cho tôi. Tôi cũng mong sớm nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp của tôi và xử lý nghiêm nếu bệnh viện này vi phạm" – bà Thắm mong mỏi.

Cơ quan chức năng vào cuộc Thuế TP HCM đã tiếp nhận đơn khiếu nại của bà Phan Thị Hồng Thắm về nội dung cung cấp tài liệu, sao kê tài khoản ngân hàng liên quan đến số tiền bà làm phẫu thuật thẩm mỹ được chuyển trực tiếp vào số tài khoản cá nhân, không phải số tài khoản ngân hàng của Bệnh viện Thẩm mỹ JT Angel. Trong khi đó, ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó trưởng Thuế TP HCM, cho hay nếu nạn nhân có đơn khiếu nại thì cơ quan thuế sẽ thực hiện giải quyết đơn theo thẩm quyền, còn hành vi như thế nào thì phải chờ kết quả kết luận giải quyết khiếu nại.



