Sau gây án, người đàn ông 59 tuổi dùng rựa cố thủ

Ngày 16-4, Công an xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, thông tin, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng truy bắt thành công một đối tượng có hành vi tấn công người khác, sau đó mang theo hung khí "cố thủ" tại khu vực núi hiểm trở.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ ngày 15-4, Công an xã Sơn Tịnh nhận tin báo về một người đàn ông đã dùng gậy tấn công người khác, gây thương tích nặng. Sau khi gây án, đối tượng mang theo rựa "cố thủ" tại nhà, đe dọa đến an toàn của người thân và người dân xung quanh.

Ông Võ Đình N. bị khống chế đưa về trụ sở

Ngay sau đó, Công an xã phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự xã cùng lực lượng an ninh, trật tự ở cơ sở nhanh chóng triển khai phương án tiếp cận, truy bắt đối tượng.

Qua xác minh, đối tượng là ông Võ Đình N. (59 tuổi, trú thôn An Thọ, xã Sơn Tịnh). Trước đó, ông N. đã dùng cây gỗ đánh nhiều lần vào đầu ông Võ Tấn Đ. (60 tuổi, cùng địa phương), khiến nạn nhân bị thương nặng và được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

Nạn nhân bị thương nặng

Khi lực lượng chức năng tiến hành vây bắt tại nhà riêng, đối tượng chống trả bằng rựa rồi bỏ trốn lên núi.

Truy tìm, lực lượng chức năng phát hiện dấu vết nghi vấn tại khu vực đỉnh bãi đá và xác định đối tượng đang ẩn náu trong một hang đá. Sau quá trình tuyên truyền, vận động, lực lượng công an đã thuyết phục đối tượng buông hung khí.

Đến 13 giờ 45 phút cùng ngày, đối tượng đã bị khống chế và đưa về trụ sở Công an xã.

Theo xác minh ban đầu, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tiền bạc. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ.