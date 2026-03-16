Bị tấn công thập tử nhất sinh vẫn tha thứ cho kẻ thủ ác

Ngày 16-3, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Tấn Phát (SN 1985, ngụ huyện Hóc Môn) về tội "Giết người", tuyên án 13 năm tù.

Theo cáo trạng, Nguyễn Tấn Phát và chị P. kết hôn năm 2008, có hai con chung. Dù đã chính thức ly hôn vào năm 2021, cả hai vẫn tiếp tục chung sống.

Tuy nhiên, Phát thường xuyên nghi ngờ chị P. có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác, dẫn đến những mâu thuẫn. Sau đó, Phát chuyển về sống tại nhà cha mẹ ruột.

Chiều 23-1-2025, Phát bắt xe đi làm, đi ngang đường Nguyễn Thị Sóc thì thấy chị P. đang nghe điện thoại. Cho rằng vợ cũ đang nói chuyện với bạn trai, Phát đã chặn lại để kiểm tra điện thoại dẫn đến cãi vã.

Chị P. nhờ mẹ và con trai đến đón về. Phát đi uống bia, sau đó vì không thể gọi được cho chị P. nên Phát đã đón xe ôm đến nhà vợ cũ.

Bị cáo tại toà

Trên đường đi, bị cáo yêu cầu tài xế dừng lại để mua một cây kéo, giấu vào túi quần.

Tại nhà chị P., Phát xông lên phòng ngủ trên lầu 1, thấy chị P. đang nói chuyện điện thoại bên cạnh con nhỏ, liền dùng kéo tấn công tới tấp. Cha và chú của chị P. nghe tiếng kêu cứu, xông vào khống chế Phát.

Chị P. nhập viện trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, tổng tỉ lệ tổn thương cơ thể của chị được xác định lên đến 75%.

Ban đầu, Phát bị khởi tố về tội "Cố ý gây thương tích", nhưng đến ngày 17-6-2025, tội danh được thay đổi thành "Giết người".

Sau khi gia đình bị cáo bồi thường số tiền 30 triệu đồng để khắc phục một phần hậu quả, chị P. đã làm đơn bãi nại và xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho Phát. Chị bày tỏ mong muốn bị cáo được sớm trở về để cùng lo cho tương lai của các con chung.