Pháp luật

Bị tấn công thập tử nhất sinh vẫn tha thứ cho kẻ thủ ác

Trần Thái

(NLĐO) - Bị hại có đơn bãi nại, xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, không có yêu cầu gì thêm.

Ngày 16-3, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Tấn Phát (SN 1985, ngụ huyện Hóc Môn) về tội "Giết người", tuyên án 13 năm tù.

Theo cáo trạng, Nguyễn Tấn Phát và chị P. kết hôn năm 2008, có hai con chung. Dù đã chính thức ly hôn vào năm 2021, cả hai vẫn tiếp tục chung sống.

Tuy nhiên, Phát thường xuyên nghi ngờ chị P. có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác, dẫn đến những mâu thuẫn. Sau đó, Phát chuyển về sống tại nhà cha mẹ ruột.

Chiều 23-1-2025, Phát bắt xe đi làm, đi ngang đường Nguyễn Thị Sóc thì thấy chị P. đang nghe điện thoại. Cho rằng vợ cũ đang nói chuyện với bạn trai, Phát đã chặn lại để kiểm tra điện thoại dẫn đến cãi vã.

Chị P. nhờ mẹ và con trai đến đón về. Phát đi uống bia, sau đó vì không thể gọi được cho chị P. nên Phát đã đón xe ôm đến nhà vợ cũ.

- Ảnh 1.

Bị cáo tại toà

Trên đường đi, bị cáo yêu cầu tài xế dừng lại để mua một cây kéo, giấu vào túi quần.

Tại nhà chị P., Phát xông lên phòng ngủ trên lầu 1, thấy chị P. đang nói chuyện điện thoại bên cạnh con nhỏ, liền dùng kéo tấn công tới tấp. Cha và chú của chị P. nghe tiếng kêu cứu, xông vào khống chế Phát.

Chị P. nhập viện trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, tổng tỉ lệ tổn thương cơ thể của chị được xác định lên đến 75%.

Ban đầu, Phát bị khởi tố về tội "Cố ý gây thương tích", nhưng đến ngày 17-6-2025, tội danh  được thay đổi thành "Giết người".

Sau khi gia đình bị cáo bồi thường số tiền 30 triệu đồng để khắc phục một phần hậu quả, chị P. đã làm đơn bãi nại và xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho Phát. Chị bày tỏ mong muốn bị cáo được sớm trở về để cùng lo cho tương lai của các con chung.

"Một giám đốc khai thác cát thu lợi hơn 12 tỉ đồng bị tuyên phạt 6 năm tù"

Một giám đốc khai thác cát thu lợi hơn 12 tỉ đồng bị tuyên phạt 6 năm tù

(NLĐO)- Quá trình hoạt động, Đỗ Quang Sơn, một giám đốc khai thác cát ở Thanh Hóa, đã khai thác vượt mốc, thu lợi hơn 12 tỉ đồng.

"Cào số trúng tiền" nhưng bay luôn 100 triệu đồng

(NLĐO) – Tin lời quảng cáo “cào số trúng tiền”, một phụ nữ tại Gia Lai đã chuyển tiền nhiều lần để nhận thưởng và bị lừa hơn 100 triệu đồng.

Hai nam thanh niên lên kịch bản cướp 3.000 USD của nữ nhân viên ngân hàng

(NLĐO)- Phạm Công Anh và Nguyễn Văn Hoàng đã bàn bạc, dựng lên kịch bản để chiếm đoạt tài sản của một nhân viên chi nhánh ngân hàng.

