Sau kết luận giám đốc không vụ lợi, Cần Thơ khẩn trương kiện toàn nhân sự bệnh viện

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã ban hành kết luận điều tra vụ án hình sự trong trường hợp đình chỉ điều tra liên quan vụ "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra năm 2020 - 2021 tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Cần Thơ.

Không vụ lợi

Theo cơ quan điều tra, năm 2020 - 2021, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ mượn, mua 19.914 kit test của Công ty CP Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) sản xuất. Bệnh viện đã thanh toán 3.414 kit test và sinh phẩm trị giá hơn 2,4 tỉ đồng, với đơn giá từ 470.000 đồng đến hơn 509.000 đồng/kit test; số còn lại 16.500 kit test chưa thanh toán.

Công an TP Cần Thơ đã đình chỉ điều tra liên quan đến vụ "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ

Trong đó, 3 hợp đồng mua sắm thường xuyên có giá trị nhỏ hơn, mỗi hợp đồng dưới 100 triệu đồng, thực hiện với hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Qua kiểm tra thực tế hồ sơ, các gói thầu trên không thực hiện đúng quy trình, không có kế hoạch lựa chọn nhà thầu với hình thức chỉ định thầu rút gọn được phê duyệt, không đăng cổng thông tin đấu thầu theo quy định…

Theo Công an TP Cần Thơ, cơ quan điều tra xác định hành vi vi phạm của ông Trần Quốc Luận, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, cùng ông Huỳnh Quốc Hưng, thành viên tổ lựa chọn nhà thầu và Trưởng khoa Dược của bệnh viện đã cấu thành tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Tuy nhiên, cơ quan điều tra đưa ra lý do đình chỉ điều tra vụ án trên: hành vi của ông Luận và ông Hưng thực hiện trong bối cảnh cả nước nói chung và TP Cần Thơ nói riêng đang thực hiện Chỉ thị 15, 16 và phòng chống dịch COVID-19.

Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ đã mượn kit test của Công ty Việt Á sử dụng trước để xét nghiệm cho cán bộ phục vụ bầu cử và HĐND các cấp, phục vụ công tác phòng chống dịch cấp bách, sau đó hợp thức hoá hồ sơ mua sắm để thanh toán lại. Công an xác định ông Luận và ông Hưng không vụ lợi.

Khuyết giám đốc

Sau khi công an điều tra vụ án và đình chỉ điều tra đến nay, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ khuyết chức danh giám đốc.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết vụ việc xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa này làm thành phố "hết sức nhọc nhằn".

"Thành phố tính đến việc thay kế toán, trưởng phòng vật tư - kế hoạch, bệnh viện không mua sắm được do vấn đề nội bộ. Tuy nhiên, thay đổi thì vướng việc trước đây những người này liên quan vụ việc kit test Việt Á. Vừa qua, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng và Công an thành phố đã kết thúc vụ việc kit test của bệnh viện. Với việc kết thúc này, thành phố đang triển khai công tác nhân sự tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ" – ông Trương Cảnh Tuyên cho hay.

