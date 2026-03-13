HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Sau khi bị mắng, bé gái 12 tuổi uống thuốc trừ sâu nguy kịch

Hải Yến

(NLĐO) - Cảm giác bị hiểu lầm và tổn thương, bệnh nhi đã lấy chai thuốc trừ sâu pha loãng với nước rồi uống.

Ngày 13-3, Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố vừa tiếp nhận một trường hợp đáng lo ngại liên quan đến sức khỏe và tâm lý trẻ vị thành niên.

Một lời la mắng, bé gái 12 tuổi uống thuốc trừ sâu nguy kịch - Ảnh 1.

Sau gần một tuần điều trị tích cực, tình trạng của bệnh nhân dần cải thiện, được cai máy thở và tỉnh táo trở lại

Bệnh nhi là bé N. (12 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) được chuyển đến trong tình trạng ngộ độc thuốc trừ sâu nhóm phosphor hữu cơ, nguy kịch.

Theo người thân kể lại, sự việc bắt đầu từ một tình huống rất nhỏ trong gia đình. Khi một em nhỏ trong nhà nghịch phá đồ chơi, N. đã nhắc nhở nhưng không được nên đánh em. Khi biết chuyện, người mẹ đã la mắng N.

Cảm giác bị hiểu lầm và tổn thương, N. đi ra phía sau nhà, thấy chai thuốc trừ sâu gần hết nên đã pha loãng thuốc nước rồi uống.

Ngay sau đó, em xuất hiện hàng loạt triệu chứng nguy kịch như chảy đờm dãi, co giật, tay chân gồng cứng, mắt trợn, tím môi và tiêu tiểu không tự chủ. Gia đình lập tức đưa em đến bệnh viện địa phương cấp cứu.

Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành đặt nội khí quản hỗ trợ hô hấp, rửa dạ dày, cho uống than hoạt tính và sử dụng thuốc giải độc trước khi chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố.

Khi nhập viện, N. rơi vào tình trạng hôn mê, mạch 122 lần/phút, huyết áp 90/70 mmHg và phải thở máy. Ê-kíp điều trị nhanh chóng triển khai các biện pháp hồi sức tích cực tiếp tục rửa dạ dày, dùng than hoạt tính, thở máy, truyền dịch chống sốc, sử dụng thuốc vận mạch adrenalin, tiêm và truyền tĩnh mạch Atropine, kết hợp thuốc Pralidoxime nhằm phục hồi men acetylcholinesterase bị ức chế do ngộ độc thuốc trừ sâu. Đồng thời, bệnh nhi được điều chỉnh điện giải, đường huyết, cân bằng toan kiềm và dùng kháng sinh hỗ trợ.

Sau gần một tuần điều trị tích cực, tình trạng của em dần cải thiện, được cai máy thở và tỉnh táo trở lại. Bên cạnh điều trị thể chất, các chuyên viên tâm lý của bệnh viện cũng tham gia tư vấn, hỗ trợ giúp em ổn định tinh thần.

Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần quan tâm nhiều hơn đến tâm lý trẻ vị thành niên. Cha mẹ nên đóng vai trò như người bạn gần gũi để lắng nghe, chia sẻ với con. Khi trẻ mắc lỗi, cần phân tích đúng, sai để các em hiểu, thay vì la mắng, đe dọa hoặc tạo áp lực quá mức. Bởi sự ức chế, cô lập trong cảm xúc có thể khiến trẻ không biết tìm ai để tâm sự, từ đó dẫn đến những quyết định sai lầm, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

trẻ vị thành niên hồi sức tích cực tự tử uống thuốc trừ sâu bị mẹ mắng
