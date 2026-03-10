HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cảnh sát cứu thai phụ mang thai 7 tháng định nhảy cầu tự tử

Tuấn Minh

(NLĐO)- Tiếp cận hiện trường nơi thai phụ ngồi trên cầu có ý định tự tử, lực lượng cảnh sát ở Thanh Hóa đã triển khai nghiệp vụ, kịp thời giải cứu.

Ngày 10-3, tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH), Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết lực lượng của đơn vị vừa triển khai nghiệp vụ giải cứu 1 thai phụ có ý định tự tử.

Cảnh sát kịp thời cứu thai phụ mang thai 7 tháng định nhảy cầu tự tử - Ảnh 2.

Hiện trường nơi người phụ nữ có ý định nhảy cầu tự tử

Trước đó, khoảng 9 giờ 55 phút ngày 10-3, Phòng PCCC-CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo từ Công an xã Vạn Lộc về việc một người phụ nữ mang thai đang ngồi trên cầu Cống Lèn (giữa xã Vạn Lộc và xã Nga Sơn), có ý định nhảy cầu tự tử.

Ngay sau đó, Phòng PCCC-CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động lực lượng của đơn vị đã nhanh chóng điều động một xe bán tải cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để triển khai phương án tiếp cận, giải cứu nạn nhân.

Tại hiện trường, lực lượng cảnh sát đã chia làm 2 mũi, một bên tiếp cận, trò chuyện nhằm trấn an, động viên và đánh lạc hướng nạn nhân để triển khai phương án giải cứu; một mũi triển khai phía dưới cầu sử dụng áo phao và các thiết bị chuyên dụng, sẵn sàng ứng cứu khi cần thiết.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trong lúc trò chuyện, lực lượng cảnh sát đã tìm khoảnh khắc thích hợp, nhanh chóng ôm giữ nạn nhân và đưa vào nơi an toàn.

Qua làm việc, cơ quan chức năng xác định, nạn nhân là chị N.T.C. (SN 1987, ngụ xã Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) đang mang thai tháng thứ 7.

Tin liên quan

Tìm thấy người đàn ông Lý Sơn trôi giữa biển sau khi cứu người tự tử

Tìm thấy người đàn ông Lý Sơn trôi giữa biển sau khi cứu người tự tử

(NLĐO) – Một trong 3 người bị sóng cuốn trôi lúc cơn bão số 13 sắp đổ bộ chiều 6-11 được một tàu hàng cứu sống.

Người phụ nữ mang căn bệnh nan y nhảy cầu tự tử

(NLĐO) - Đang điều trị bệnh ung thư tại bệnh viện, do đau đớn, bà H. đã nghĩ quẩn, bắt taxi ra cầu An Đồng để tự tử.

Cứu sống người phụ nữ nhảy sông tự tử trong đêm

(NLĐO) – Phát hiện người phụ nữ bất ngờ nhảy sông tự tử, 2 chiến sĩ công an cùng với sự hỗ trợ của người dân đã kịp thời cứu sống nạn nhân.

Thanh Hóa tự tử nhảy cầu nhảy cầu tự tử người phụ nữ nhảy cầu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo