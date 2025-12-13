HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Sau khi trả khách, tài xế taxi trở lại "ghé" nhà dân đục két sắt trộm tiền, vàng

Tuấn Minh

(NLĐO)- Sau khi trả khách, thấy nhà dân ở xã Thường Xuân (Thanh Hóa) có điều kiện, lái xe taxi chờ gia đình đi vắng liền đột nhập đục két sắt trộm tiền, vàng

Ngày 13-12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Công an xã Thường Xuân vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ Lê Văn Năm (SN 1983; ngụ xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa), là lái xe taxi đã đột nhập nhà dân đục két sắt trộm tiền, vàng.

Lái taxi "ghé" nhà dân đục két sắt trộm tiền, vàng - Ảnh 1.

Đối tượng đột nhập nhà dân đục két sắt trộm tiền, vàng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trước đó, khoảng 7 giờ ngày 10-12, Công an xã Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo của gia đình bà L.T.T. (SN 1975; ngụ thôn 2, xã Thường Xuân) về việc bị kẻ gian đột nhập, phá két sắt trộm cắp 60 triệu đồng tiền mặt và 1 chỉ vàng.

Chỉ sau 2 ngày khẩn trương rà soát, xác minh, Công an xã Thường Xuân đã đấu tranh làm rõ được Lê Văn Năm gây ra vụ trộm cắp tài sản nói trên.

Tại cơ quan Công an, Năm khai nhận ngày 8-12, sau khi đưa khách lên xã Thường Xuân, thấy khu vực này có nhiều hộ gia đình có điều kiện, lại vắng người nên Năm đã nảy sinh ý đồ trộm cắp tài sản.

Để thực hiện hành vi phạm tội của mình, sáng 10-12, Năm chạy xe từ xã Lưu Vệ lên xã Thường Xuân và đợi đến khi vợ chồng chủ nhà đi làm thì đột nhập đục két sắt lấy trộm tiền, vàng.

Theo Công an xã Thường Xuân, Lê Văn Năm đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Hiện, vụ án đang được Công an xã Thường Xuân điều tra, mở rộng.

