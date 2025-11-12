HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Pháp luật

Cháu trộm két sắt của “thần bài” Poker, lãnh 13 năm tù

Châu Tỉnh

(NLĐO) -Tin tưởng giao nhà cho cháu trông coi, “thần bài” Poker Nguyễn Văn Mến không ngờ bị chính người thân đột nhập, lấy tài sản hơn 800 triệu đồng

Ngày 12-11, TAND khu vực 10 (tỉnh Lâm Đồng) mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt Đinh Hoàng Kim Vũ (SN 1983, trú xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam) 13 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. 

Theo bản án, Vũ là cháu ruột của ông Nguyễn Văn Mến (tức “Men Nguyễn” – người được giới Poker quốc tế mệnh danh là “thần bài”). Ông Mến thường xuyên đi Mỹ thi đấu và giao nhà tại Hàm Kiệm cho cháu trông coi.

Lợi dụng thời gian này, Vũ phát hiện chìa khóa két sắt mini được cất trong tủ quần áo, biết vị trí hệ thống camera nên lên kế hoạch trộm. 

Cháu trộm két sắt của “thần bài” Poker, lãnh 13 năm tù - Ảnh 1.

Bị cáo Vũ tại phiên tòa. Ảnh: ĐP

Từ tháng 6-2024, Vũ đặt mua dụng cụ phá khóa, chờ lúc cậu đi vắng đã đột nhập, vô hiệu hóa camera rồi mở két sắt. Tài sản bị lấy gồm 4 đồng hồ hiệu Rolex, vàng, nhẫn kim cương, ngoại tệ và tiền mặt với tổng giá trị hơn 812 triệu đồng. 

Sau khi trộm, Vũ mang một số tài sản đi bán ở Phan Thiết, lấy tiền chơi game, mua điện thoại và tiêu xài cá nhân. Đến tháng 8-2024, khi ông Mến phát hiện vụ việc và báo công an, Vũ đã đến đầu thú, giao nộp lại một phần tài sản. 

Bị hại không yêu cầu bồi thường và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Tại tòa, Vũ khai nhận hành vi, bày tỏ ăn năn và xin lỗi cậu ruột. 

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo gây thiệt hại lớn về tài sản, đồng thời làm tổn thương tình cảm gia đình, nên tuyên mức án 13 năm tù để đảm bảo tính răn đe.



Triệt phá nhóm "thần bài"

(NLĐO)- Thượng tá Phan Thành Giáp, Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên,Hà Tĩnh, cho biết, rạng sáng 20-11, đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Cẩm Xuyên đã bắt gọn một ổ bạc lớn trên địa bàn với 17 con bạc chuyên nghiệp.

Công an tỉnh Quảng Trị bắt tạm giam kẻ chuyên trộm cắp tài sản

(NLĐO) - Công an tỉnh Quảng Trị vừa bắt tạm giam Đặng Minh Tương - do trộm nhiều thiết bị xây dựng tại công trình ở xã Nam Trạch và khai thêm 2 vụ trộm khác.

Chọn lúc mưa lũ để trộm cắp, gặp ngay công an đi tuần

(NLĐO) - Đột nhập nhà dân trong lúc mưa lũ để trộm cắp, vừa lấy được chiếc laptop thì Châu Văn Điệp bị người dân và công an bắt giữ

trộm cắp trộm cắp tài sản Lâm Đồng hội đồng xét xử thần bài
