Sau Miss Universe Vietnam, Thanh Hằng có ngay vai trò mới

Thanh Hằng thân thiết với vợ siêu mẫu Bình Minh, doanh nhân Anh Thơ

Thanh Hằng cho biết vai trò của cô rất nhỏ so với những gì cả ê-kip đã làm, cô trân trọng thành quả mà cả tập thể đã sáng tạo nên. Cô vui khi được ê-kip ví như "nàng thơ". Thanh Hằng cho biết ở mỗi vai trò cô đều làm hết sức mình và luôn có trách nhiệm để đạt hiệu quả cao nhất. Khi ra miền Trung thực hiện bộ ảnh cho bộ sưu tập mới, Thanh Hằng chấp nhận "lên núi, xuống biển" giữa trời nắng để có được những bức ảnh đẹp nhất.



Doanh nhân Lưu Nga - nhà sáng lập thương hiệu thời trang Elise - đã chia sẻ: 'Từ xa, một hành trình đủ dài quan sát siêu mẫu Thanh Hằng trong vai trò đại sứ, tôi thực sự yêu quý và khâm phục tinh thần làm việc của cô ấy.

Tình yêu, trách nhiệm với nghề, trái tim ấm áp trong từng dự án và bản lĩnh vượt qua khó khăn để giữ mãi đẳng cấp siêu mẫu của mình. Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời yêu thương và cảm ơn Thanh Hằng".

Tại sự kiện ra mắt bộ sưu tập mới, Thanh Hằng đã hội ngộ người bạn thân - doanh nhân Anh Thơ, và các học trò gồm quán quân The Face 2018 Mạc Trung Kiên, dàn thí sinh The New Mentor 2023 Mai Ngô, Ngọc Ánh, Kim Phương, Tường Vân.

Anh Thơ cho biết dù bận rộn với nhiều công việc nhưng cô luôn cố gắng có mặt trong các sự kiện của cô em thân thiết Thanh Hằng. Trong khi đó, các học trò luôn được Thanh Hằng mời đến dự các sự kiện đặc biệt của cô. Sau khi kết thúc The Face, The New Mentor, họ vẫn giữ được mối quan hệ rất gần gũi.

Học trò chúc mừng Thanh Hằng trong vai trò mới

Thanh Hằng chỉ có vài ngày nghỉ xả hơi sau khi kết thúc hai tháng làm giám khảo Miss Universe Vietnam 2024 và tìm ra hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Cô cho biết phải đi quay nhiều, có khi rất mệt nhưng bù lại rất vui vì kết quả cuối cùng đã nhận được sự đồng thuận lớn từ khán giả.

Vài ngày qua Thanh Hằng tranh thủ nạp lại năng lượng để chuẩn bị cho loạt hoạt động từ hôm nay trở đi với rất nhiều vai trò. Thanh Hằng sẽ có chuyến công tác Thái Lan cùng một thương hiệu khác.

Thanh Hằng và Mai Ngô

Công việc của Thanh Hằng luôn kín lịch từ làm giám khảo đến diễn thời trang, chụp hình, quay quảng cáo… Các hoạt động này ngày càng đòi hỏi nhiều kỹ năng, nên Thanh Hằng không ngừng rèn luyện, làm mới mình để xuất hiện ấn tượng, mới mẻ trước công chúng.