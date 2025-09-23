Sau một năm tiêm filler, người phụ nữ bị hoại tử mặt nặng nề

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh (TP HCM) vừa tiếp nhận phẫu thuật ca biến chứng nặng sau tiêm filler. Bệnh nhân là chị N.T.T.M (42 tuổi, ở TPHCM), đến bệnh viện trong tình trạng mặt và thái dương bên trái sưng rất to kèm theo đỏ sau tiêm filler cách đây một năm.

Áp xe đa ổ vùng mặt vì filler

Trong tuần vừa rồi, sau khi đi ăn lẩu bò về thì tối hôm đó mặt chị bắt đầu đau và sưng. Qua siêu âm, BSCK1 Lê Duy Anh, Phó Khoa Phẫu thuật thẩm mỹ-Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh, phát hiện chị bị viêm mô tế bào lan tỏa tiến triển áp xe đa ổ vùng mặt, dịch mủ, thâm nhiễm mô xung quanh, mất mô lành.

Bác sĩ hút ra rất nhiều dịch, máu, filler trong mặt người phụ nữ

Sau 2 ngày điều trị nội khoa để ổ áp xe khu trú và hạn chế mô hoại tử lan rộng, mặt đã mềm và bớt sưng đỏ, ranh giới mô lành và mô bệnh rõ ràng, bác sĩ đã phẫu thuật tháo mủ dẫn luu theo đường chân tóc nhằm khống chế toàn bộ các ổ áp xe ở vùng má bên trái, đồng thời giảm tối đa sẹo trên mặt bệnh nhân.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ đã chọn phương án tiền mê để kiểm soát được các cơ mặt và dây thần kinh, tạo đường dẫn lưu ra ngoài để giữ dung mạo khuôn mặt của bệnh nhân. Sau phẫu thuật, các ổ áp xe đã được giải quyết triệt để. Bác sĩ đã lấy ra khoảng 150-200ml mủ, bệnh nhân hết sốt, hết đau, được xuất viện và tiếp tục điều trị ngoại trú.

Nguy cơ nhiễm trùng huyết và tử vong

Cũng theo bác sĩ Lê Duy Anh, nếu không được phẫu thuật và xử lý triệt để, biến chứng sẽ rất cao bởi mô tế bào đã mục nát hết. Chưa kể, với nhiều mạch máu và dây thần kinh ở những vị trí vùng mặt có thể dẫn đến tình huống liệt mặt, giảm biểu cảm, xấu nhất là nhiễm trùng huyết và có thể tử vong.

Theo bác sĩ chuyên khoa, sau một năm, biến chứng do tiêm filler vẫn có thể xảy ra

Theo bác sĩ Duy Anh, biến chứng do tiêm filler vẫn có thể xảy ra sau một năm. Bệnh viện cũng từng tiếp nhận một số trường hợp tiêm filler mũi, trong khoảng 2-3 năm đầu, mũi rất đẹp nhưng sau đó mũi bị sưng nề, nhiễm trùng thành các ổ áp xe. Chưa kể, nhiều trường hợp thực hiện thủ thuật tiêm là "tay ngang" (không phải bác sĩ được đào tạo chuyên khoa), cơ sở không được cấp phép cho thủ thuật này.

"Nguy hiểm hơn, một số chị em phụ nữ còn chọn tiêm filler theo kiểu truyền tai, giá rẻ được mua bán trôi nổi mà không quan tâm đến những điều kiện nghiêm ngặt của thủ thuật này. Đây chính là nguyên nhân chính của những ca biến chứng do tiêm filler ở Việt Nam"-BS Duy Anh cảnh báo.