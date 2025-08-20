HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Cảnh báo nguy cơ biến chứng sau khi xăm hình

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO)- Nguyên nhân gây nhiễm trùng biến chứng là quy trình thực hiện thủ thuật không tuân thủ nguyên tắc vô trùng, vết xăm không được chăm sóc đúng cách.

Ngày 20-8, Bệnh viện Da Liễu TP HCM cho hay gần đây tiếp nhận nhiều ca biến chứng sau xăm hình với biến cố xuất hiện từ vài tháng đến vài năm, như nhiễm vi khuẩn lao, phát ban dạng sẩn nốt, phản ứng u hạt, sẹo (sẹo lồi, lõm, sẹo xấu), ung thư da.

Bệnh nhân mới nhất là thiếu niên 14 tuổi ở Đồng Nai sau khi xem quảng cáo trên mạng xã hội rồi thuê một thợ xăm về nhà để xăm lên ngực. Một tháng sau, vùng xăm nổi nốt màu trắng rồi dần lan nhiều trên ngực. Bác sĩ chẩn đoán u mềm lây lan do nhiễm virus sau xăm mình, điều trị bằng cách nạo lấy thương tổn trên da.

Cảnh báo nguy cơ tai biến sau khi xăm hình - Ảnh 1.

Bác sĩ Bệnh viện Da Liễu TP HCM khám cho bệnh nhân

Theo BS.CKII Lê Thảo Hiền, Khoa Thẩm mỹ da-Bệnh viện Da Liễu TP HCM, nguyên nhân gây nhiễm trùng là quy trình thực hiện thủ thuật không tuân thủ nguyên tắc vô trùng, vết xăm không được chăm sóc đúng cách. Phản ứng viêm chủ yếu do cơ địa dị ứng với chính chất liệu và màu của mực xăm. 

Một số trường hợp cơ thể có sẵn bệnh da viêm tự miễn nhưng chưa được điều trị tốt như vảy nến, bạch biến... Sẹo sau xăm thường do người thực hiện thủ thuật đã xăm mực quá sâu vào trong da hoặc cơ địa sẹo lồi của người được xăm.

"Nếu muốn xăm hình nên chọn cơ sở xăm uy tín, được cấp phép hoạt động. Hạn chế xăm quá nhiều màu mực hoặc màu mực dễ gây dị ứng như đỏ, cam, tím. Sau khi xăm cần giữ vệ sinh da, bôi thuốc lành da và phòng nhiễm trùng. Tránh để hình xăm tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng trong vòng ít nhất 1-2 tháng sau xăm. Khi có bất kỳ triệu chứng bất thường, cần đến bác sĩ da liễu khám sớm để điều trị tai biến"-BS Hiền khuyến cáo.

Tin liên quan

Xăm hình nghệ thuật, thanh niên nhập viện vì biến chứng bất ngờ

Xăm hình nghệ thuật, thanh niên nhập viện vì biến chứng bất ngờ

(NLĐO) - Sau khi xăm hình kín 2 cẳng chân, nam thanh niên bị ngứa rát vùng mực xăm đỏ đến mức phải đến bệnh viện thăm khám, điều trị.

Rùng mình với biến chứng xăm môi giá rẻ

(NLĐO) – Mực xăm không rõ nguồn gốc, kỹ thuật viên thiếu kinh nghiệm, dụng cụ không được vô trùng,... tiềm ẩn nguy cơ biến chứng nặng nề sau khi xăm môi.

Tìm thân nhân người đàn ông có hình xăm con rồng tử vong ở bệnh viện

(NLĐO) - Một người đàn ông vừa qua đời tại bệnh viện mà không có người thân đến nhận thi thể, công an đang vào cuộc xác minh danh tính và tìm thân nhân

ung thư da mạng xã hội xăm sẹo hình xăm tai biến
