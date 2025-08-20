Cảnh báo nguy cơ biến chứng sau khi xăm hình

Ngày 20-8, Bệnh viện Da Liễu TP HCM cho hay gần đây tiếp nhận nhiều ca biến chứng sau xăm hình với biến cố xuất hiện từ vài tháng đến vài năm, như nhiễm vi khuẩn lao, phát ban dạng sẩn nốt, phản ứng u hạt, sẹo (sẹo lồi, lõm, sẹo xấu), ung thư da.

Bệnh nhân mới nhất là thiếu niên 14 tuổi ở Đồng Nai sau khi xem quảng cáo trên mạng xã hội rồi thuê một thợ xăm về nhà để xăm lên ngực. Một tháng sau, vùng xăm nổi nốt màu trắng rồi dần lan nhiều trên ngực. Bác sĩ chẩn đoán u mềm lây lan do nhiễm virus sau xăm mình, điều trị bằng cách nạo lấy thương tổn trên da.

Bác sĩ Bệnh viện Da Liễu TP HCM khám cho bệnh nhân

Theo BS.CKII Lê Thảo Hiền, Khoa Thẩm mỹ da-Bệnh viện Da Liễu TP HCM, nguyên nhân gây nhiễm trùng là quy trình thực hiện thủ thuật không tuân thủ nguyên tắc vô trùng, vết xăm không được chăm sóc đúng cách. Phản ứng viêm chủ yếu do cơ địa dị ứng với chính chất liệu và màu của mực xăm.

Một số trường hợp cơ thể có sẵn bệnh da viêm tự miễn nhưng chưa được điều trị tốt như vảy nến, bạch biến... Sẹo sau xăm thường do người thực hiện thủ thuật đã xăm mực quá sâu vào trong da hoặc cơ địa sẹo lồi của người được xăm.

"Nếu muốn xăm hình nên chọn cơ sở xăm uy tín, được cấp phép hoạt động. Hạn chế xăm quá nhiều màu mực hoặc màu mực dễ gây dị ứng như đỏ, cam, tím. Sau khi xăm cần giữ vệ sinh da, bôi thuốc lành da và phòng nhiễm trùng. Tránh để hình xăm tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng trong vòng ít nhất 1-2 tháng sau xăm. Khi có bất kỳ triệu chứng bất thường, cần đến bác sĩ da liễu khám sớm để điều trị tai biến"-BS Hiền khuyến cáo.