Thời sự Xã hội

Sau mưa lũ lại phát lộ "thứ không muốn thấy" ở Quảng Trị

Đ.Nghĩa

(NLĐO) - Lực lượng chức năng đã vận động, sơ tán 43 hộ dân với 196 nhân khẩu để xử lý quả bom "khủng" phát lộ sau mưa lũ

Ngày 24-11, Công an xã Bến Quan, tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa phối hợp với cơ quan chức năng xử lý quả bom "khủng" phát lộ sau mưa lũ.

Trước đó, ngày 23-11, Công an xã Bến Quan nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại bờ sông Bến Hải đoạn qua thôn Cây Tăm xuất hiện một quả bom phát lộ sau mưa lũ vừa qua.

Quảng Trị: Phát hiện bom MK 82 sau mưa lũ , xử lý an toàn cho dân - Ảnh 1.

Quả bom MK 82 phát lộ sau mưa lũ ở Quảng Trị

Quảng Trị: Phát hiện bom MK 82 sau mưa lũ , xử lý an toàn cho dân - Ảnh 2.

Sau khi họp bàn, lực lượng chức năng đã quyết định hủy nổ quả bom tại chỗ sau khi sơ tán hơn 40 hộ dân đến khu vực an toàn. Ảnh: Công an xã Bến Quan

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Bến Quan đã phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự xã đã triển khai lực lượng đến hiện trường, khoanh vùng bảo vệ, di dời các hộ dân sinh sống gần khu vực nguy hiểm, đồng thời thông báo rộng rãi để người dân được biết. Sự việc được báo cáo kịp thời đến Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị để xử lý theo thẩm quyền.

Đến sáng 24-11, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cùng tổ chức NPA RENEW đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra và tiến hành xử lý.  

Quảng Trị: Phát hiện bom MK 82 sau mưa lũ , xử lý an toàn cho dân - Ảnh 3.

Quả bom được huỷ nổ thành công, đảm bảo an toàn. Ảnh: Công an xã Bến Quan

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã xác định đây là bom MK 82 còn sót lại sau chiến tranh. Vị trí quả bom phát lộ nằm ở khu vực hiểm trở, địa hình di chuyển khó khăn, không đảm bảo an toàn nếu tiến hành vận chuyển. Sau khi họp bàn, lực lượng chức năng đã quyết định hủy nổ quả bom tại chỗ.

Để đảm bảo an toàn, Công an xã Bến Quan và lực lượng Quân sự xã đã vận động, sơ tán 43 hộ dân với 196 nhân khẩu trong phạm vi có thể bị ảnh hưởng, đến nơi an toàn để hủy nổ quả bom.

Cùng ngày, quả bom đã được hủy nổ thành công, đảm bảo an toàn.

công an tỉnh Quảng trị Quân sự quả bom bom nổ Bộ Chỉ huy quân sự mưa lũ thứ không muốn thấy
