Xử lý an toàn quả bom nặng 227 kg

Ngày 14-8, Đội Xử lý bom mìn lưu động của Tổ chức PeaceTrees VietNam cho biết đã xử lý thành công quả bom MK-82 bằng phương pháp hủy đốt.

Lực lượng chức năng triển khai phương pháp hủy đốt quả bom thành công. Ảnh: PeaceTrees VietNam

Trước đó, trong quá trình thi công bờ kè chống sạt lở bên bờ sông Sê Pôn thuộc địa bàn xã Lìa (tỉnh Quảng Trị), đơn vị thi công đã phát hiện quả bom này và trình báo.

Quả bom chứa 87,1 kg thuốc nổ

Quả bom được xác định là bom MK-82, đường kính 274 mm, dài 1,54 m, nặng 227 kg và chứa 87,1 kg thuốc nổ.

Vị trí phát hiện quả bom ở sát mép sông Sê Pôn, cách cột mốc biên giới chưa đầy 70m.

Dưới sự phối hợp của lực lượng biên phòng, quân sự địa phương và các ban ngành liên quan, sau gần một giờ, quả bom được xử lý thành công bằng phương án hủy đốt tại chỗ.

