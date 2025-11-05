Sau phiên đấu giá 635 tỉ đồng vụ Vạn Thịnh Phát: Tiền sẽ đi đâu?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Sau phiên đấu giá 635 tỉ đồng vụ Vạn Thịnh Phát: Tiền sẽ đi đâu?

Trần Thái

(NLĐO) - Hàng trăm tỉ đồng sau phiên đấu giá lô đất 44 Trần Đình Xu, TP HCM sẽ đi đâu trong tiến trình thi hành án "khủng" của vụ Vạn Thịnh Phát?

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, sau phiên đấu giá khu đất 44 Trần Đình Xu, phường Cầu Ông Lãnh, TP HCM do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP HCM tổ chức, công ty trúng đấu giá tài sản này đã hoàn tất thanh toán số tiền mua tài sản là 635 tỉ đồng. 

Một công ty cổ phần trúng đấu giá

Tài sản tại số 44 Trần Đình Xu là một trong số các giao dịch được TAND TP HCM tuyên được giải toả ngăn chặn tại bản án sơ thẩm ngày 11-4-2024 vụ án Trương Mỹ Lan (cựu chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng đồng phạm. 

Theo bản án, tài sản này được giao cho bà H.T.A.T. quản lý, xử lý nhằm thu hồi khoản nợ 235 tỉ đồng. Sau khi xử lý xong nghĩa vụ nợ, phần tiền còn lại (nếu có) được TAND TP HCM xác định là của bị cáo Trương Mỹ Lan và phải chuyển về cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) TP HCM để đảm bảo thi hành nghĩa vụ dân sự của bị cáo trong toàn bộ vụ án.

Tài sản này có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất do UBND quận 1 (cũ), TP HCM cấp ngày 14-5-2008.

Tài sản đầu tiên của vụ Vạn Thịnh Phát bán đấu giá thành công: 635 tỉ đồng thu về sẽ xử lý ra sao? - Ảnh 1.

Hiện trạng khu đất 44 Trần Đình Xu

Thông tin từ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP HCM, tại phiên đấu giá do đơn  tổ chức, khu đất này được bán với giá khởi điểm 408,5 tỉ đồng. Một công ty cổ phần đã trúng đấu giá với mức 635 tỉ đồng.

Tài sản đầu tiên của vụ Vạn Thịnh Phát bán đấu giá thành công: 635 tỉ đồng thu về sẽ xử lý ra sao? - Ảnh 2.

Bảng treo trước khu đất 44 Trần Đình Xu

Sử dụng để khắc phục hậu quả

Như vậy, sau khi trúng đấu giá, số tiền doanh nghiệp mua tài sản trúng đấu giá phải nộp vào tài khoản của THADS TP HCM. Tài sản sẽ được bàn giao cho doanh nghiệp theo quy định, đồng thời các đơn vị chức năng sẽ hoàn tất thủ tục sang tên quyền sử dụng đất.

Cũng theo bản án sơ thẩm ngày 11-4-2024, các tài sản và khoản tiền được HĐXX xác định nhằm bảo đảm thi hành nghĩa vụ cho bị cáo Trương Mỹ Lan sẽ được sử dụng để khắc phục hậu quả trong toàn bộ vụ án, bao gồm vụ án hiện tại và các giai đoạn xét xử tiếp theo. Trong đó, việc thi hành án sẽ ưu tiên chi trả cho các bị hại liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua phát hành trái phiếu.

Trước đó, THADS TP HCM đã thực hiện nhiều đợt chi trả cho hơn 42.000 trái chủ. Cụ thể, từ tháng 6 đến cuối tháng 9 vừa qua, THADS TP HCM đã chi trả được 29,5152% trên tổng số tiền phải bồi thường trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm, tương ứng hơn 8.700 tỉ đồng.

Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, phía trước khu đất 44 Trần Đình Xu hiện treo bảng hiệu Công ty CP Tập đoàn Công nghệ và Đầu tư Việt Nam. Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, công ty này được thành lập năm 2020, có địa chỉ trụ sở tại số 119 Pasteur, phường Võ Thị Sáu (cũ) TP HCM, hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, thương mại và công nghệ. Đến nay, người nộp thuế không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ mà họ đã đăng ký.

Tin liên quan

Bà Trương Mỹ Lan có cơ hội thoát án tử theo quy định hướng dẫn mới?

Bà Trương Mỹ Lan có cơ hội thoát án tử theo quy định hướng dẫn mới?

(NLĐO) - Nghị quyết 03/2025/NQ-HĐTP của TAND Tối cao cho phép xem xét chuyển hình phạt tử hình sang tù chung thân trong một số trường hợp đặc biệt.

Vụ án Trương Mỹ Lan: Đã chi gần 9.000 tỉ đồng, trái chủ vẫn lo

Dù đã nhận gần 30% tiền bồi thường sau 4 đợt, hàng chục ngàn trái chủ vụ án Trương Mỹ Lan vẫn lo lắng và mong sớm lãnh đủ

Vụ Trương Mỹ Lan: Trái chủ nhận được gần 30% số tiền phải thi hành án

(NLĐO) - Cơ quan thi hành án đang tiếp tục xử lý tài sản, làm việc với Ngân hàng SCB để triển khai các đợt chi trả tiếp theo.

thi hành án dân sự Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan bản án sơ thẩm tài sản trúng đấu giá
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo