Pháp luật

Vụ Trương Mỹ Lan: Trái chủ nhận được gần 30% số tiền phải thi hành án

Ý Linh

(NLĐO) - Cơ quan thi hành án đang tiếp tục xử lý tài sản, làm việc với Ngân hàng SCB để triển khai các đợt chi trả tiếp theo.

Tính đến ngày 26-9, Thi hành án dân sự (THADS) TP HCM đã chi trả được 29,5152% trên tổng số tiền phải bồi thường trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm, tương ứng hơn 8.700 tỉ đồng.

Theo bản án, bà Trương Mỹ Lan có trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ 30.081 tỉ đồng cho 43.108 người mua trái phiếu thuộc 6 mã: QT-2018.12.1, SET.H2025, ADC-2018.09, ADC-2019.01, ADC-2018.09.01 và SNW-2018.10. Các mã trái phiếu khác không nằm trong phán quyết của tòa sẽ không được đưa vào diện thi hành.

Đến nay, cơ quan thi hành án đã thực hiện 4 đợt chi trả. Cụ thể: Đợt 1 (ngày 25-6 và ngày 15-7-2025) hơn 7.250 tỉ đồng, tương ứng 24,81%; Đợt 2 (ngày 17-7-2025) hơn 696 tỉ đồng, tương ứng 2,4553%; Đợt 3 (ngày 20-8-2025) hơn 376 tỉ đồng, tương ứng 1,25%; Đợt 4 (ngày 26-9-2025) gần 300 tỉ đồng, tương ứng 0,9971%.

Vụ Trương Mỹ Lan: Trái chủ nhận được gần 30% số tiền phải thi hành án- Ảnh 1.

Bị cáo Trương Mỹ Lan

Ngoài ra, THADS TP HCM đã nhiều lần chi bổ sung cho các trường hợp trái chủ chậm cung cấp hoặc thay đổi thông tin tài khoản. Với 795 người chưa cung cấp thông tin, số tiền được gửi tiết kiệm theo đúng quy định để bảo đảm quyền lợi.

Như vậy, sau nhiều đợt thu hồi và phân phối, các trái chủ đã nhận lại gần 30% số tiền mà bản án buộc bà Trương Mỹ Lan phải bồi thường. Còn lại hơn 70% (tương đương hơn 21.000 tỉ đồng) cơ quan thi hành án tiếp tục xử lý tài sản, thu hồi để chi trả.

THADS TP HCM cho biết, hiện cơ quan này tiến hành đo vẽ, thẩm định giá các tài sản thuộc sở hữu bà Trương Mỹ Lan và những cá nhân, tổ chức có nghĩa vụ liên quan. Đồng thời, cơ quan này tiếp tục yêu cầu Ngân hàng SCB chuyển giao số tiền đã bị phong tỏa theo các bản án sơ thẩm và phúc thẩm của hai giai đoạn. Khi có kết quả xử lý và ngân hàng chuyển tiền về, các đợt chi trả tiếp theo sẽ được triển khai.

Xem xét miễn phí thi hành án

Cũng theo THADS TP HCM, tại đợt chi trả lần 4, cơ quan này tạm thời chưa thu phí thi hành án, do nhận được nhiều đơn kiến nghị của trái chủ đề nghị miễn khoản phí này. Cơ quan thi hành án đã báo cáo và xin ý kiến cấp có thẩm quyền về việc miễn phí thi hành án cho toàn bộ 43.108 trái chủ. Khi có kết quả trả lời, thông tin chính thức sẽ được công bố.

Cảnh báo trái chủ tránh bị lợi dụng

THADS TP HCM khuyến cáo các trái chủ và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Không truy cập vào những đường link không chính thống; Chỉ theo dõi thông tin tại các kênh chính thức của cơ quan thi hành án; Không tụ tập đông người để tránh bị kẻ xấu lợi dụng, phát tán thông tin sai lệch.


