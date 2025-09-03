Xuất khẩu rau quả Việt Nam đang dần phục hồi sau nhiều tháng giảm sâu, trong đó sầu riêng tiếp tục giữ vai trò "đầu tàu" khi nhu cầu từ thị trường Trung Quốc tăng cao.

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit), tháng 8-2025, xuất khẩu rau quả ước đạt gần 759 triệu USD, giảm 0,8% so với tháng trước.

Tuy nhiên, tính chung 8 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu đạt gần 4,63 tỉ USD, chỉ còn giảm 2,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tín hiệu tích cực nếu so với các đợt thống kê trước đó, mức giảm thường lên tới 2 con số.

Thu hoạch sầu riêng ở Tây Nguyên

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Vinafruit, cho biết sự hồi phục này chủ yếu nhờ xuất khẩu sầu riêng (bao gồm cả tươi và đông lạnh), cùng các mặt hàng chủ lực khác như dừa tươi, xoài, chuối, chanh leo đều tăng trưởng ổn định.

Dự báo cả năm nay, xuất khẩu rau quả có thể đạt khoảng 7,1 tỉ USD, tương đương năm 2024. Nếu xu hướng tích cực tiếp tục, mốc 8 tỉ USD dự kiến sẽ đạt được vào năm 2026.

Riêng sầu riêng, hiện đóng góp khoảng 40% tổng giá trị xuất khẩu, đang hồi phục mạnh nhờ nhu cầu nhập khẩu lớn từ Trung Quốc. Tuy vậy, thị trường này ngày càng siết chặt tiêu chuẩn chất lượng, khiến tỉ lệ sầu riêng loại A, B đủ điều kiện xuất khẩu giảm so với trước. Cùng lúc đó, tình trạng mưa nhiều đã ảnh hưởng đến năng suất cũng như chất lượng, mẫu mã của trái sầu riêng.

Ghi nhận ngày 2-9, dù đang trong kỳ nghỉ lễ, nhiều vựa thu mua sầu riêng vẫn hoạt động nhộn nhịp. Giá sầu riêng Dona loại A phổ biến ở mức 78.000 - 82.000 đồng/kg, loại B là 58.000 - 64.000 đồng/kg, tăng khoảng 2.000 đồng/kg so với tuần trước.