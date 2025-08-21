HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Siêu thị tổ chức buffet sầu riêng 299 ngàn đồng mừng lễ 80 năm Quốc khánh

Lê Thúy

(NLĐO) - Trong khuôn khổ Lễ hội "Tự hào đặc sản Việt", người tiêu dùng có thể thưởng thức buffet sầu riêng với giá 299 ngàn đồng/lần.

Sáng ngày 21-8, tại siêu thị GO! Thăng Long (Hà Nội) đã diễn ra Lễ khai mạc Lễ hội "Tự hào đặc sản Việt" 2025 do Tập đoàn Central Retail Việt Nam tổ chức.

Siêu thị tổ chức buffet sầu riêng 299 ngàn đồng mừng đại lễ 80 năm Quốc khánh - Ảnh 1.

Đông đảo khách tham quan, trải nghiệm sản phẩm tại Lễ hội "Tự hào đặc sản Việt"

Sự kiện tổ chức nhân dịp 80 Quốc khánh 2-9, dự kiến kéo dài từ nay hết ngày 10-9 nhằm giới thiệu, quảng bá 160 sản phẩm đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP, trong đó tiêu biểu như: đậu phụ làng Mơ (Hà Nội), hồng giòn Mộc Châu (Sơn La), hàu sữa (Quảng Ninh), cá sạch Sông Đà (Phú Thọ), thịt trâu gác bếp (Lào Cai)…

Ông Jose Mestre, Giám đốc Thương mại ngành thực phẩm tươi sống tập đoàn Central Retail Việt Nam, hy vọng rằng: Người tiêu dùng trên cả nước khi tham quan và mua sắm tại siêu thị của hệ thống sẽ có những trải nghiệm mua sắm đầy thú vị; tích cực ủng hộ sản phẩm đặc sản vùng miền, các sản phẩm sinh kế cộng đồng, và loạt thương hiệu mới của chúng tôi. Từ đó giúp hàng Việt ngày càng khẳng định được chất lượng, uy tín thương hiệu tại hệ thống bán lẻ hiện đại". 

Buffet Sầu Riêng Huỳnh Lâm 299 ngàn đồng/lần

Đặc biệt, trong khuôn khổ lễ hội, người tiêu dùng có thể thưởng thức buffet sầu riêng Huỳnh Lâm với giá 299 ngàn đồng/lần trong 30 phút, giới hạn 50 vé mỗi ngày; Nghệ nhân Tạ Thị Kim Oanh sẽ trình diễn chế biến các món đặc trưng miền Trung như bánh bột lọc, bánh nậm vào ngày 21-8...

Siêu thị tổ chức buffet sầu riêng 299 ngàn đồng mừng đại lễ 80 năm Quốc khánh - Ảnh 2.

Bên cạnh sầu riêng tươi sẽ có chương trình buffet sầu riêng Huỳnh Lâm với giá 299 ngàn đồng/lần

Tại sự kiện, Central Retail Việt Nam ra mắt 3 nhóm hàng nhãn riêng, bao gồm collection - bộ sưu tập thời trang đặc biệt mang dấu ấn tự hào với tên gọi "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" tôn vinh tinh thần dân tộc và nét đẹp truyền thống trong thời trang Việt; GO! Viet Farm - các mặt hàng nông sản Việt tươi ngon, an toàn và đạt chuẩn chất lượng cao và Viet Gems – các sản phẩm đặc sản vùng miền, đạt chứng nhận OCOP từ 3 sao trở lên.

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) kỳ vọng các doanh nghiệp phân phối sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ thương hiệu "Made in Vietnam", đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp phân phối tích cực đồng hành trong việc quảng bá, lan tỏa giá trị sản phẩm Việt Nam.

Tin liên quan

Phập phồng mùa thu hoạch sầu riêng

Phập phồng mùa thu hoạch sầu riêng

Chất lượng sầu riêng năm nay đang khiến cả nhà vườn và thương lái phải phập phồng

Vì sao Đắk Lắk đặc biệt quan tâm đến sầu riêng và yêu cầu công an tăng cường kiểm tra?

(NLĐO) - UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu ngăn chặn tình trạng ép giá, xử lý gian lận mã vùng trồng, cơ sở đóng gói và bảo đảm an ninh chuỗi cung ứng sầu riêng.

Nhiều doanh nghiệp Trung Quốc sắp đến TP HCM mua sầu riêng

(NLĐO) - Nhiều doanh nghiệp, hệ thống bán lẻ trái cây hàng đầu Trung Quốc sắp tới TP HCM vào tháng 9 tới để mua sầu riêng, mít, cà phê…

siêu thị lễ quốc khánh sầu riêng đặc sản Việt khuyến mãi
