Sau thư kêu gọi chung tay của công an, người dân Bình Dương đồng loạt “tố” vi phạm

Ngày 2-6, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương thông tin, sau hơn 1 tháng phát đi thư ngỏ "Toàn dân chung tay, góp sức phòng ngừa tai nạn giao thông" của Công an tỉnh Bình Dương, đơn vị cùng công an các địa phương đã tiếp nhận 218 thông tin, hình ảnh, video clip phản ánh vi phạm về trật tự an toàn giao thông qua Zalo, tin báo của người dân, cơ quan, tổ chức, các trang báo điện tử….

Trong đó, các đơn vị đã xác minh 120 trường hợp đủ căn cứ xử lý, hiện vẫn đang tiếp tục xác minh và xử lý các trường hợp còn lại.

Clip nhà xe đón trả khách không đúng nơi quy định được người dân cung cấp cho công an

Phòng CSGT đã dẫn chứng về trường hợp một nhà xe chạy tuyến Bù Đốp- Sài Gòn, khi vừa chạy qua vòng xoay Gò Đậu (phường Phú Hoà, TP Thủ Dầu Một) hướng đi Bình Phước, nhà xe này dừng tại ngã ba, có biển cấm dừng và đỗ xe. Toàn bộ sự việc sau đó đã được một người dân quay clip và gửi đến Phòng CSGT.

Từ thông tin của người dân cung cấp, Phòng CSGT đã cho xác minh, sau đó lập biên bản xử phạt nhà xe nói trên số tiền 1,5 triệu đồng.

Ngoài ra, người dân cũng gửi thông tin về một số xe khách vượt xe trong trường hợp cấm vượt; đậu, đỗ xe sai quy định...

Một trường hợp khác là vượt xe trong trường hợp cấm vượt

Phòng CSGT cho biết các lỗi vi phạm được người dân gửi về chủ yếu là vi phạm tốc độ, đi ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông (vượt đèn đỏ), đi vào giờ cấm, sai làn, vượt xe trong trường hợp không được vượt, đỗ xe ngược chiều, dừng đỗ xe nơi có biển cấm dừng đỗ, chở hàng quá tải, quá chiều cao, rơi vãi hàng hóa trên đường, đón trả hành khách không đúng nơi quy định, không đóng cửa lên xuống khi xe đang chạy… Tổng số tiền phạt là 186 triệu đồng.

Hiện công an toàn tỉnh đang tiếp tục phát động phong trào toàn dân tham gia chung tay, góp sức phòng ngừa tai nạn giao thông, cung cấp thông tin phản ảnh vi phạm về trật tự an toàn giao thông để lực lượng chức năng xử lý theo quy định.