Thời sự

Sau tiếng động lớn, hàng ngàn khối đất đá từ 1 quả đồi ở Quảng Ngãi "rơi như mưa"

T.Trực

(NLĐO) - Vụ sạt lở không gây thiệt hại về người nhưng khiến nhiều diện tích lúa, cà phê và mắc ca của người dân bị hư hỏng.

Ngày 28-10, ông Đinh Xuân Hoà, Chủ tịch UBND xã Ngọc Linh (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết rạng sáng nay, mưa lớn khiến một ngọn đồi bị sạt lở, đất đá tràn xuống mặt đường, gây ách tắc toàn bộ tuyến đường từ trung tâm xã nối lên 5 thôn gồm: Ngọc Nang, Ngọc Lâng, Xa Úa, Mô Po và Tu Răng.

Ngọn núi bất ngờ nổ lớn, sạt lở trong đêm - Ảnh 1.

Hàng ngàn khối đất đá sạt lở, trôi theo dòng nước

Theo ông Hoà, 5 thôn nói trên hiện có 430 hộ dân/1.700 nhân sinh sống. Rất may vụ sạt lở xảy ra lúc rạng sáng và cách khu dân cư khoảng 1km, nên không gây thiệt hại về người. Khối lượng đất đá sạt lở ước tính hàng nghìn mét khối. Đất đá còn tràn xuống vùi lấp nhiều diện tích lúa nước, cà phê và mắc ca của người dân.

Ngọn núi bất ngờ nổ lớn, sạt lở trong đêm - Ảnh 2.

Vụ sạt lở gây chia cắt 5 thôn trong xã Ngọc Linh

Ngọn núi bất ngờ nổ lớn, sạt lở trong đêm - Ảnh 3.

Đường giao thông ở xã Ngọc Linh bị sạt lở nặng

Tại địa điểm bị sạt lở có tổng chiều dài sạt lở khoảng 3km theo dòng suối nhỏ.

Hiện UBND xã Ngọc Linh đang thống kê tình hình thiệt hại và chỉ đạo cho các thôn, lên phương án di dời người dân tại các điểm có khả năng bị sạt lở đến nơi an toàn.

"Trước mắt, chúng tôi chỉ đạo các lực lượng túc trực 2 đầu, cắm biển cảnh báo, nghiêm cấm không cho người dân qua lại. Bên cạnh đó, chính quyền đã gửi thông báo đến các trường học trên địa bàn cho học sinh nghỉ học trong 2 ngày 27-10 và 28-10 để đảm bảo an toàn" - ông Hòa nói.

Ngọn núi bất ngờ nổ lớn, sạt lở trong đêm - Ảnh 4.

Vụ sạt lở núi khiến nhiều diện tích hoa màu người dân bị hư hỏng

Cũng tại xã Ngọc Linh do ảnh hưởng mưa lớn những ngày qua đã khiến nhiều tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng, đất đá tràn ra mặt đường, một số đoạn bị nứt gãy mặt bê tông, xói lở hàm ếch.

Tại Tỉnh lộ 673, đoạn từ xã Xốp vào xã Ngọc Linh xuất hiện khoảng 10 điểm sạt lở, đất đá và cây cối tràn xuống mặt đường khiến giao thông bị chia cắt hoàn toàn.

Trước tình hình này, UBND xã Ngọc Linh đã chỉ đạo lực lượng dân quân phối hợp với người dân tiến hành khắc phục ngay những điểm sạt lở để đảm bảo lưu thông tuyến đường. Bên cạnh đó, lên kịch bản ứng phó với phương châm "4 tại chỗ", an toàn tính mạng cho người dân là trên hết, huy động mọi lực lượng túc trực 24/24 giờ để sẵn sàng ứng phó, xử lý mọi tình huống kịp thời.

