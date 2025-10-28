HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Mỗi giờ lũ xuống 6 cm, hàng ngàn ngôi nhà ở Huế vẫn ngập sâu

Quang Nhật

(NLĐO) - Sau khi đạt đỉnh, lũ trên các sông của Huế xuống chậm, trung bình 6 cm/ giờ. Hàng chục ngàn ngôi nhà vẫn bị ngập trong lũ.

Đến sáng nay, 28-10, lũ trên các sông ở TP Huế đang xuống chậm. Mực nước lúc 5 giờ trên sông Hương tại trạm Kim Long là 4,62m; sông Bồ tại trạm Phú Ốc đạt 4,68 m.

Ông Phan Quý Phương, Phó Chủ tịch UBND TP Huế kiểm tra, chỉ đạo ứng phó lũ lụt tại xã Lộc An. Video: Đình Hoàng.

Đài Khí tượng thuỷ văn TP Huế dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên các sông tiếp tục xuống chậm, nhưng sông Hương vẫn còn mức rất cao, trên báo động 3; sông Bồ xuống dưới báo động 3.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên các sông tiếp tục xuống chậm, sông Hương xuống mức báo động 3, sông Bồ trên báo động 2. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được xác định ở cấp 3 – cấp nguy hiểm, có khả năng gây ngập sâu, sạt lở tại nhiều khu vực thấp trũng, ven sông. Các địa phương được khuyến cáo tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động ứng phó và đảm bảo an toàn cho người dân vùng ngập.

- Ảnh 1.

Lực lượng công an, quân đội sơ tán 40 bệnh nhân Bệnh viện Phục hồi chức năng TP Huế đến nơi an toàn.

Đến sáng nay, mưa lũ đã gây ngập lụt tại địa bàn 32 xã, phường của Huế, mức ngập bình quân từ 1-2 m, có nơi sâu hơn. Cụ thể là phường Phong Dinh, Phong Phú, Phong Quảng, Phong Thái, Đan Điền, Quảng Điền, Hóa Châu, Dương Nỗ, Thuận An, Hương Trà, Hương An, Kim Trà, Mỹ Thượng, Phú Hồ, Kim Long, Thuận Hóa, Phú Xuân, Thủy Xuân, Hương Thủy, Vỹ Dạ, An Cựu, Thanh Thủy, Phú Bài, Bình Điền, Phú Vinh, Phú Vang, Vinh Lộc, Phú Bài, Lộc An, Hưng Lộc; quốc lộ 1 đoạn qua địa phận các xã Phú Lộc, Lộc An, Hưng Lộc có nhiều điểm ngập sâu và kéo dài vài trăm mét (do mưa đổ về từ dãy Bạch Mã chảy tràn qua đường) và ngập khu đô thị, khu công nghiệp do mưa cường suất lớn. Các hồ chứa thủy lợi của Huế đạt 95% dung tích, tương đương 107/113 triệu m³.

- Ảnh 2.

- Ảnh 3.

Công an cấp tập ứng cứu người dân.

- Ảnh 4.

Trong ngày và đêm 27-10, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ Công an TP Huế vẫn bám địa bàn, căng mình cứu dân khỏi vùng ngập sâu.

Tại xã Lộc An, địa phương nằm bên sông Truồi ở phía Nam TP Huế hiện bị ngập sâu trong lũ lụt, giao thông chia cắt nghiêm trọng. Hiện có 10/29 thôn bị cô lập hoàn toàn, việc đi lại chủ yếu bằng ghe, xuồng nhỏ. Hơn 50 tuyến đường, ngầm, tràn và chợ trong xã đang bị ngập sâu từ 1 đến 1,5 mét. 

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, chính quyền xã đã chủ động sơ tán 193 hộ dân với 593 nhân khẩu đến nơi an toàn, trong đó có 13 hộ tại thôn Bạch Thạch được di dời do nguy cơ sạt lở. 3 hộ dân bị tốc mái nhà do gió lốc, một số cây xanh gãy đổ đã được dọn dẹp để đảm bảo giao thông.

Các lực lượng công an, dân quân và y tế được huy động túc trực 24/24 giờ, kịp thời hỗ trợ người dân, cứu hộ, cứu nạn và đảm bảo an toàn giao thông. Mực nước hồ Truồi hiện đang được vận hành an toàn, các cửa van xả đã mở hết công suất.

Kiểm tra tại đây, ông Phan Quý Phương, Phó Chủ tịch UBND TP Huế yêu cầu rà soát, di dời kịp thời các hộ dân còn trong vùng nguy hiểm, không để người dân chủ quan trước diễn biến mưa lũ. 

Tin liên quan

Bản tin sáng 28-10: Cận cảnh ngập lụt nghiêm trọng ở Huế và Đà Nẵng

Bản tin sáng 28-10: Cận cảnh ngập lụt nghiêm trọng ở Huế và Đà Nẵng

(NLĐO) - Cận cảnh ngập lụt nghiêm trọng ở Huế và Đà Nẵng; Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường;... là những tin tức đáng chú ý ngày 28-10

Lũ lụt "tấn công" bệnh viện lớn nhất miền Trung

(NLĐO) - 26 năm sau cơn "đại hồng thuỷ 1999", nay lũ lại "tấn công" Bệnh viện Trung ương Huế khiến tầng 1 nhiều khoa phòng bị ngập, bệnh nhân phải di dời.

Nỗ lực khắc phục sạt lở, đảm bảo an toàn trên cao tốc La Sơn – Hòa Liên

(NLĐO) - Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đang huy động nhân lực túc trực trên cao tốc La Sơn – Hòa Liên để xử lý sự cố, bảo đảm giao thông an toàn.

