Thời sự

Sau vài trận mưa, quốc lộ 3.600 tỉ đồng lại hư hỏng nặng

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Chỉ sau một vài trận mưa đầu mùa, Quốc lộ 19 đi qua địa bàn tỉnh Gia Lai lại nát bét khiến giao thông đi lại khó khăn, người dân bức xúc.

Ngày 28-5, UBND xã Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai cho biết đã có văn bản gửi Sở Xây dựng, Ban quản lý dự án 2 - Bộ Xây dựng, đề nghị khắc phục các tồn tại, hư hỏng trên tuyến Quốc lộ 19 qua xã.

Những ngày qua, tỉnh Gia Lai xuất hiện một vài trận mưa đầu mùa. Liền sau đó, Quốc lộ 19 đoạn qua địa bàn xã Đắk Đoa đã xuất hiện nhiều vị trí hư hỏng. Có mặt tại đoạn đường này, phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận nhiều diện tích mặt đường lớn bị trồi lún, dồn nhựa. Nhiều vị trí khác mặt đường đã bung lên, chạy dài theo lòng đường.

Quốc lộ 19 Gia Lai hư hỏng nặng sau mưa đầu mùa 2026 - Ảnh 1.

Quốc lộ 19 đoạn qua địa bàn xã Đắk Đoa mới hoàn thiện, chưa bàn giao lại tiếp tục hư hỏng nặng

Theo Ban Quản lý dự án 2 - Bộ Xây dựng, qua kiểm tra hiện trường phát hiện phạm vi mặt đường tại khu vực xã Đắk Đoa và xã Mang Yang mới được khắc phục nay đã xuất hiện hư hỏng, nứt vỡ và trồi lún.

Tại lần kiểm tra ngày 10-5, các vị trí hư hỏng mặt đường đã có dấu hiệu lan rộng và phạm vi hư hỏng đã phát sinh thêm. Đặc biệt tại đoạn Km154 Km155, phân đoạn do Công ty CP Vinadelta thi công. Phân đoạn do Công ty TNHH Hợp Tiến thi công cũng có 4 vị trí đang có dấu hiệu hư hỏng, trồi lún thêm so với thời điểm kiểm tra ngày 20-4-2026.

Việc nhà thầu không khắc phục sửa chữa dứt điểm có nguy cơ dẫn đến hư hỏng nặng, đặc biệt mùa mưa ở Tây Nguyên sắp diễn ra.

Quốc lộ 19 Gia Lai hư hỏng nặng sau mưa đầu mùa 2026 - Ảnh 3.

Nhiều vị trí bị bong tróc lớp thảm nhựa

Quốc lộ 19 Gia Lai hư hỏng nặng sau mưa đầu mùa 2026 - Ảnh 4.

UBND xã Đăk Đoa đã từng đề nghị các cơ quan chức năng kiểm định độc lập chất lượng lớp thảm bê tông nhựa mặt đường

Ông Bùi Anh Quân (trú xã Đắk Đoa) cho biết từ khi còn chưa hoàn thiện tuyến đường qua xã Đắk Đoa đã xuất hiện như hỏng. Đơn vị thi công đã tổ chức sửa chữa, trám vá nhiều lần. "Nhưng giờ mới mưa vài trận thì đoạn đường này lại tiếp tục nát bét. Đường liên tục hư hỏng như thế này chắc chắn chất lượng có vấn đề" - ông Quân đặt nghi vấn.

Theo UBND xã Đăk Đoa, qua phản ánh, kiến nghị của cử tri và kiểm tra thực tế hiện trạng tuyến Quốc lộ 19 đoạn qua địa bàn xã Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai có nhiều điểm hư hỏng. Do đó UBND xã đã có văn bản đề nghị Ban Quản lý dự án 2 - Bộ Xây dựng khẩn trương kiểm tra, chỉ đạo đơn vị thi công khắc phục các vị trí hư hỏng mặt đường; sửa chữa hệ thống thoát nước dọc tuyến, bổ sung các tấm đan đã hư hỏng hoặc chưa được lắp đặt đầy đủ trên hệ thống thoát nước dọc tuyến Quốc lộ 19 đoạn qua địa bàn xã.

Quốc lộ 19 đoạn qua xã Đắk Đoa lại nát bét sau vài trận mưa đầu mùa

Trước tình trạng hư hỏng trên, Ban quản lý dự án 2 - Bộ Xây dựng đã có văn bản yêu cầu liên danh nhà thầu thi công là Công ty Cổ phần Vinadelta và Công ty TNHH Hợp Tiến khẩn trương khắc phục sửa chữa các hư hỏng và khiếm khuyết, để đủ điều kiện thực hiện bàn giao đối với gói thầu.

Quốc lộ nhanh hỏng, địa phương không nhận bàn giao

Quốc lộ 19 có tổng chiều dài hơn 143 km, do Ban Quản lý Dự án 2- Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư khoảng 3.654 tỉ đồng. Từ sau khi thảm nhựa, đoạn đường qua xã Đắk Đoa liên tục bị hư hỏng, xuống cấp. UBND xã Đăk Đoa đã đề nghị các cơ quan chức năng kiểm định độc lập chất lượng lớp thảm bê tông nhựa mặt đường, nếu không đạt thì phải bóc dỡ, thi công lại, đồng thời cương quyết không tiếp nhận bàn giao đoạn đi qua trung tâm xã Đắk Đoa.

Quốc lộ 19 vừa làm đã "hỏng": Bong tróc ngay sau khi thảm nhựa

Quốc lộ 19 vừa làm đã "hỏng": Bong tróc ngay sau khi thảm nhựa

(NLĐO) - Chính quyền xã Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai cho biết sau khi thảm lớp nhựa mặt đường Quốc lộ 19 một thời gian ngắn thì đã bị hư hỏng, bong tróc.

Quốc lộ 19 vừa làm đã "tan nát", địa phương cương quyết không nhận bàn giao

(NLĐO) - Chính quyền địa phương có văn bản "cương quyết không nhận bàn giao" khi Quốc lộ 19 vừa nâng cấp, sửa chữa xong đã hư hỏng.

Những “tiếng thở than” trên Quốc lộ 19

(NLĐO) - Vừa làm xong nhưng liên tiếp hư hỏng nghiêm trọng, chủ đầu tư dự án đã nhiều lần đôn đốc nhưng nhà thầu chưa khắc phục.

