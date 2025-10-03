SAWACO: Đồng hành cùng người dân, dù xa xôi hay khó khăn

Ngày 3-10, Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV (SAWACO) tổ chức ký hợp đồng điện tử, lắp đặt đồng hồ nước thông minh, cài app chăm sóc khách hàng (CSKH) và hướng dẫn thanh toán tiền nước online tại khu vực doi Mỹ Khánh, xã Bình Khánh, TP HCM.

Tại đây, SAWACO thực hiện lắp đặt đồng hồ riêng cho 14 hộ dân.

Các đồng hồ nước thông minh được lắp đặt cho 14 hộ dân ở doi Mỹ Khánh hôm nay

Doi Mỹ Khánh vui ngày có đồng hồ nước riêng

Người dân doi Mỹ Khánh ai nấy đều phấn khởi khi đồng hồ nước thông minh được lắp đặt riêng cho mỗi hộ dân. Điều tưởng chừng đơn giản với người dân nội thành lại là điều đáng mơ ước ở doi Mỹ Khánh.

Trước đây, nước sạch chỉ được cung cấp qua đồng hồ tổng, đặt cách xa nhà dân vài trăm mét, thậm chí cả cây số. Có khi đường ống bị vỡ, mối nối tuột mà cả người dân lẫn nhân viên cấp nước phải mò mẫm, mất nhiều thời gian mới tìm được điểm hư hỏng.

Nay với hệ thống đồng hồ thông minh gắn sát nhà, mọi sự cố đều được phát hiện nhanh và xử lý kịp thời. Người dân không còn phải lội bộ đi tìm nơi bị rò rỉ, mất nước. Ngành cấp nước cũng thuận lợi hơn khi không cần vượt sông, đi ghe để ghi chỉ số - tất cả dữ liệu đều được gửi về hệ thống tự động.

Bà Quên vui mừng khi được lắp đồng hồ nước riêng

Bà Nguyễn Thị Quên, người dân gắn bó hơn 50 năm với doi Mỹ Khánh, kể: Ngày trước, cả khu đều phải chở nước từ Nhà Bè về, nhà tôi dùng cái lu, đi ghe rất cực, nhiều lần gặp sóng lớn, suýt chìm ghe. Sáu năm gần đây, xã hỗ trợ bồn nước dùng chung nhưng cũng bất tiện vì xài chung một đồng hồ tổng, chia nước, chia tiền rồi cử người ra xã đóng.

"Nay lắp đồng hồ riêng, gia đình tôi tự quản lý lượng nước và thanh toán rõ ràng. Hôm nay được hướng dẫn đóng tiền qua app, tôi thấy rất tiện. Người lớn tuổi như tôi không biết dùng thì nhờ con cháu, khỏi phải đi ghe ra xã như trước" - bà Quên phấn khởi.

Người dân được hướng dẫn các thông tin về đồng hồ nước thông minh, sử dụng app CSKH để thanh toán hóa đơn nước online trên điện thoại

Ông Nguyễn Văn Hùng Cường, Trưởng ấp Bình Mỹ, cho biết khu vực doi hiện có hơn 60 hộ dân. Trước kia, việc chở nước bằng ghe là chuyện thường ngày. Từ khi có nước do SAWACO cung cấp khoảng 6 năm trước, đời sống đã bớt vất vả. Nay được lắp đồng hồ riêng, ai cũng vui mừng. "Đặc biệt, việc thanh toán qua app giúp tiết kiệm thời gian, công sức. Người dân rất phấn khởi vì thấy được sự quan tâm thiết thực" - ông Cường chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Thành - người dân sinh sống hơn 40 năm tại đây - cũng ghi nhận sự tận tâm của đội ngũ SAWACO: "Họ làm việc liên tục dù mưa nắng, kéo ống, lắp thiết bị. Dù phải đi ghe rồi đi bộ vào từng nhà, họ vẫn rất nhiệt tình, hỗ trợ tận nơi".

SAWACO nỗ lực không ngừng vì khách hàng

Ông Trần Văn Túc, Giám đốc Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ nhìn nhận việc cấp nước tại Cần Giờ cũ vừa có thuận lợi, vừa gặp nhiều khó khăn đan xen.

Thuận lợi là nhờ các chính sách, chủ trương của TP HCM, sự hỗ trợ từ địa phương và sự đồng thuận của người dân.

Đội ngũ SAWACO thực hiện lắp đặt đồng hồ nước riêng cho người dân

Tuy nhiên, địa bàn có nhiều hình thức cấp nước khác nhau: SAWACO cấp trực tiếp cho khách hàng và cấp gián tiếp qua các công ty, hộ kinh doanh, dẫn đến sự không đồng bộ về chất lượng nước, quản lý, dịch vụ khách hàng, giá cả và áp lực hệ thống.



Ngoài ra, việc đầu tư đồng bộ đường ống, đồng hồ gặp khó khăn do vùng cấp nước phân tán. Địa bàn rộng lớn, nhiều rừng ngập mặn, sông rạch chằng chịt cũng gây trở ngại trong vận hành, bảo trì và duy tu hệ thống.

Theo ông Túc, hiện 100% người dân đã sử dụng nước sạch, là thành quả nỗ lực của ngành nước TP HCM. Đồng thời, hòa cùng xu hướng số hóa, SAWACO luôn chỉ đạo sát sao việc ứng dụng công nghệ trong quản lý và vận hành.

"SAWACO luôn lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Bằng việc đặt ra các chương trình, kế hoạch nhằm mang lại sự tiện ích, hài lòng cao nhất cho khách hàng, kể cả ở những vùng xa như Cần Giờ cũ" - ông Túc khẳng định.

Được biết, từ đầu năm đến nay, SAWACO đã lắp đặt khoảng 500 đồng hồ nước riêng tại huyện Cần Giờ cũ.