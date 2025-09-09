Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao nhiều clip các nhóm thanh niên đã lợi dụng việc giật cô hồn trong Rằm tháng Bảy âm lịch để chiếm đoạt tài sản của người dân.

Những thanh niên này lúc giật cô hồn lấy trái cây, bưng mâm, ghế, bàn inox cùng nhiều vật dụng khác của gia chủ rồi bỏ chạy.

Việc này là vi phạm pháp luật. Vậy giật bàn ghế, tài sản khác trong lúc giật cô hồn có bị gọi là cướp giật tài sản, trộm cắp hay không? Luật quy định ra sao?

Một clip nhóm thanh niên lấy bàn ghế inox của người dân

Nếu giật bàn ghế và các tài sản khác của chủ nhà thì đây là hành vi vi phạm pháp luật. Vì khi lợi dụng đám đông, hỗn loạn để chiếm đoạt những vật dụng này thì đó không còn là giật cô hồn mà đã là hành vi xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác.

Tùy vào cách thức, động cơ của hành vi mà Luật quy định các tội danh như sau đối với những người chiếm đoạt tài sản lúc giật cô hồn: Tội "Trộm cắp tài sản", tội "Cướp giật tài sản" hoặc tội "Công nhiên chiếm đoạt tài sản".

Nếu hành vi của người đó "lén lút, kín đáo, che giấu" không để chủ nhà biết mà lấy mâm, bàn ghế. Trong đó, giá trị tài sản từ giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc giá trị tài sản dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc các trường hợp liệt kê sau, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm:

Nếu người phạm tội có hành vi lợi dụng sơ hở của người chủ tài sản để thực hiện hành vi công khai chiếm đoạt tài sản đang rồi nhanh chóng tẩu thoát. Người phạm tội không dùng vũ lực, không đe dọa dùng vũ lực cũng không làm cho nạn nhân lâm vào tình trạng không thể chống cự.

Tội cướp giật tài sản không quy định mức giá trị tối thiểu của tài sản bị chiếm đoạt. Do đó, người có hành vi cướp giật tài sản phải chịu trách nhiệm hình sự là phạt tù từ 1 đến 5 năm. Nếu hành vi của người phạm tội là hành vi công khai lấy tài sản trước sự chứng kiến của chủ sở hữu tài sản mà không dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc bất cứ một thủ đoạn nào nhằm uy hiếp tinh thần của người quản lý tài sản.

Phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm đối với người có hành vi công nhiên chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau:

Ngoài ra, theo Điều 15 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, người có hành vi công nhiên chiếm đoạt tài sản mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì có thể bị phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng. Bên cạnh đó, người vi phạm còn bị tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

Ngoài ra, nếu giá trị tài sản nhỏ dưới 2 triệu đồng, chưa đủ để truy cứu trách nhiệm hình sự thì sẽ bị xử phạt hành chính với mức phạt từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với hành vi trộm cắp tài sản, đồng thời tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm.