Sẽ có Mạng lưới giảng dạy tiếng Việt và văn hóa Việt Nam toàn cầu

Lễ bế mạc khóa tập huấn "Phương pháp giảng dạy tiếng Việt cho trẻ em Việt Nam ở nước ngoài" diễn ra trực tuyến vào ngày 20-9, quy tụ hơn 500 thầy cô giáo đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Chương trình do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka (Nhật Bản) phối hợp cùng Mạng lưới Giảng dạy tiếng Việt và gìn giữ văn hóa Việt Nam toàn cầu tổ chức.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Vũ Chi Mai, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka, nhấn mạnh việc giữ gìn và lan tỏa tiếng Việt trong cộng đồng kiều bào là "nhiệm vụ thiêng liêng, gắn kết thế hệ trẻ với cội nguồn". Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen (Thái Lan) Đinh Hoàng Linh cho rằng khóa tập huấn là cơ hội để các giáo viên học hỏi phương pháp hiện đại, qua đó góp phần nuôi dưỡng tình yêu quê hương cho thế hệ trẻ.

Sau gần hai tháng (26-7 đến 20-9), khóa học gồm 5 buổi trực tuyến trọng tâm, thu hút hơn 550 học viên tham gia. Hàng trăm bài thu hoạch được gửi về, tạo nguồn tư liệu chung phục vụ giảng dạy. Đội ngũ giảng viên gồm GS-TS Nguyễn Minh Thuyết, PGS-TS Hoàng Anh Thi, PGS-TS Trịnh Cẩm Lan và TS Nguyễn Khánh Hà.

Tại lễ bế mạc, nhiều học viên bày tỏ xúc động, trong đó có Đại Đức Thích Pháp Quang, Trụ trì Thiền viện Trúc Lâm tại Sri Lanka, cho biết cộng đồng chưa tới 200 người Việt tại đây vẫn duy trì ba lớp tiếng Việt cho hơn 60 em nhỏ. "Khóa tập huấn giúp chúng tôi tiếp cận giáo trình bài bản và học hỏi kinh nghiệm quý báu từ đồng nghiệp khắp thế giới"- ông nói.

Ban Tổ chức đồng thời công bố kế hoạch tiếp theo, gồm ra mắt Mạng lưới giảng dạy tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam toàn cầu vào ngày 29-9, xây dựng bản đồ các lớp tiếng Việt trên thế giới, số hóa tài liệu giảng dạy và tổ chức tập huấn định kỳ. Những học viên tham gia đầy đủ và nộp bài thu hoạch sẽ được cấp giấy xác nhận hoàn thành khóa học.