Văn hóa - Văn nghệ

Sẽ có show "khủng" hay hơn "Anh trai vượt ngàn chông gai"

Yến Anh

(NLĐO)- CEO Tập đoàn YeaH1 Ngô Thị Vân Hạnh cho biết, tháng 12 sẽ có chương trình hay hơn "Anh trai vượt ngàn chông gai".

Tại hội thảo TEDx Thăng Long do Trường ĐH Thăng Long tổ chức ngày 11-10 tại Hà Nội với chủ đề "Ngoại lệ", bà Ngô Thị Vân Hạnh, người đứng sau thành công của hàng loạt show "quốc dân" như "Anh trai vượt ngàn chông gai", "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng", "Gia đình Haha"… đã chia sẻ thông tin trên.

Sẽ có show "khủng" hay hơn "Anh trai vượt ngàn chông gai" - Ảnh 1.

CEO Tập đoàn YeaH1 Ngô Thị Vân Hạnh cho biết, tháng 12 tới sẽ có chương trình hay hơn "Anh trai vượt ngàn chông gai"

Bà Ngô Thị Vân Hạnh cho biết thêm, chương trình được tổ chức vào tháng 12, xây dựng trên cơ sở những thành công và kinh nghiệm từ các chương trình của YeaH1. Chương trình lần này được đầu tư công phu, kỹ lưỡng hơn để đáp ứng sự yêu mến và niềm tin của khán giả.

Với bài diễn thuyết có chủ đề "Từ trái tim chạm tới trái tim: Giấc mơ đưa văn hóa Việt ra thế giới", CEO Tập đoàn YeaH1 chia sẻ hành trình từ niềm tự hào dân tộc đến khát vọng biến văn hóa Việt thành "quyền lực mềm" có sức lan tỏa.

Sẽ có show "khủng" hay hơn "Anh trai vượt ngàn chông gai" - Ảnh 2.

Chương trình "Anh trai vượt ngàn trông gai" được đông đảo khán giả yêu mến

"Vai trò của tôi là tạo ra một môi trường để những người đồng sự có chung nhịp đập về niềm tin và tư duy được tự do sáng tạo, được thăng hoa trong sứ mệnh phát triển công nghiệp văn hóa, giải trí. Tôi tin tưởng vì tôi nhìn thấy được ngọn lửa khao khát kiến tạo trong họ" – bà Ngô Thị Vân Hạnh chia sẻ.

Ngoài bà Ngô Thị Vân Hạnh, hội thảo TEDx Thăng Long còn nhận được chia sẻ từ các chuyên gia tên tuổi như: PGS, TS Phạm Mạnh Hà, chuyên gia tâm lý giáo dục và hướng nghiệp; Hà Chu, chuyên gia marketing ngành thực phẩm và đồ uống, người có công lớn làm nên thương hiệu cho nhiều nhà hàng Việt đạt sao Michellin; Ninh tito, người kể chuyện ẩm thực Hà Nội...

Sẽ có show "khủng" hay hơn "Anh trai vượt ngàn chông gai" - Ảnh 3.

Bà Phạm Thùy Trang, cố vấn chuyên môn dự án TEDx Thang Long University chia sẻ tại hội thảo

Những chia sẻ của các diễn giả và cách tư duy "ngoại lệ" của chương trình đã thu hút đông đảo sinh viên, không chỉ của trường mà cả các sinh viên trên địa bàn Hà Nội, tới tham dự, giao lưu, kết nối tại chương trình.

Tin liên quan

"Anh trai vượt ngàn chông gai" và "Anh trai say hi" cùng thắng Giải Mai Vàng

"Anh trai vượt ngàn chông gai" và "Anh trai say hi" cùng thắng Giải Mai Vàng

(NLĐO) - Cả hai chương trình trong thời gian qua đã nhận được sự hưởng ứng và quan tâm theo dõi của đông đảo khán giả.

Anh trai vượt ngàn chông gai Ngô Thị Vân Hạnh ĐH Thăng Long
