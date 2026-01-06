Lương hưu, trợ cấp hai tháng 2 và 3-2026 chi trả trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ

Thực hiện Chỉ thị 36/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, BHXH Việt Nam sẽ chi trả gộp lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 2 và tháng 3-2026 trong cùng kỳ chi trả tháng 2-2026. Việc chi trả gộp nhằm bảo đảm an sinh xã hội, giúp người hưởng có điều kiện vui Xuân, đón Tết đầy đủ, kịp thời.

Chi trả lương hưu cho người dân tại bưu điện. Ảnh: Internet

Theo hướng dẫn tại Công văn số 3447/BHXH-TCKT, BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH cho cả người nhận bằng tiền mặt và người nhận qua tài khoản cá nhân.

Đối với 4 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng, việc chi trả gộp 3 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH (tháng 12-2025, tháng 1 và tháng 2-2026) đã được thực hiện ngay trong kỳ chi trả tháng 12-2025. Theo đó, lương hưu tháng 3-2026 tại các địa phương này sẽ tiếp tục được chi trả trong kỳ tháng 2-2026.

Để bảo đảm quyền lợi người hưởng, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh phối hợp chặt chẽ với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam bố trí nhân lực, lập và chuyển danh sách chi trả lương hưu kịp thời; phê duyệt lệnh chi điện tử, chuyển kinh phí đúng hạn.

Các đơn vị xây dựng phương án chi trả gộp phù hợp dịp nghỉ Tết; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác chi trả; đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích nhận lương hưu qua tài khoản cá nhân. Bưu điện các địa phương tổ chức chi trả tại nhà đối với người hưởng già yếu, neo đơn, ốm đau, không có khả năng đến điểm chi trả. Mọi thay đổi về lịch chi trả (nếu có) phải được thông báo kịp thời đến người hưởng.

Với phương án này, hơn 3,5 triệu người trên cả nước sẽ được nhận lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 2 và tháng 3-2026 trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Việc chi trả được thực hiện linh hoạt qua nhiều hình thức, gồm nhận tiền mặt tại điểm chi trả, chi trả tại nhà và chuyển qua tài khoản cá nhân.

Trước đó, BHXH Việt Nam đã chi trả gộp 3 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH cho 250.544 người tại 4 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng, với tổng kinh phí 4.963 tỉ đồng, nhằm giúp người hưởng sớm ổn định cuộc sống và đón Tết.