Thời sự

Sẽ huy động trực thăng tìm kiếm và cứu dân bị mắc kẹt do lũ lụt ở Đắk Lắk

Cao Nguyên

(NLĐO) – Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho biết nếu thời tiết cho phép sẽ huy động trực thăng tìm kiếm và cứu người dân bị mắc kẹt do lũ lụt

Ngày 19-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã đi kiểm tra thực tế và làm việc với tỉnh Đắk Lắk về công tác ứng phó trận lũ đặc biệt lớn, gây thiệt hại nặng nề tại khu vực phía Đông của tỉnh.

Huy động trực thăng cứu dân bị mắc kẹt do lũ lụt ở Đắk Lắk - Ảnh 1.

Người dân mắc kẹt trên mái nhà, chờ lực lượng chức năng tới giải cứu

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết đợt mưa lũ lần này gây ngập sâu diện rộng, đặc biệt nghiêm trọng tại Đồng Xuân và khu vực Tuy An (cũ). Lũ vượt mức đỉnh lịch sử năm 1993, khiến nhiều vùng bị cô lập hoàn toàn. Nhiều nơi nước chảy xiết, ngập sâu, các phương tiện cứu hộ rất khó tiếp cận.

Lực lượng chức năng đã di dời người dân đến các nhà tránh lũ, đồng thời kích hoạt tối đa phương châm "4 tại chỗ". Công an các xã, phường dùng ca nô, ghe, thúng để cứu hộ. Tỉnh đã huy động hai ca nô cỡ lớn hạ thủy tại sông Ba và sông Kỳ Lộ để hỗ trợ các điểm ngập sâu.

Huy động trực thăng cứu dân bị mắc kẹt do lũ lụt ở Đắk Lắk - Ảnh 2.

Hàng ngàn ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân phải leo lên mái nhà

Bộ CHQS tỉnh cũng huy động toàn bộ ca nô, xuồng cứu hộ; Quân khu 5 cũng tăng cường để tiếp cận các khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, tại nhiều xã như Đồng Xuân, Tuy An Bắc, Tuy An Đông, Ô Loan, nước chảy xiết và ngập quá sâu nên các phương tiện không thể tiếp cận, đặc biệt là 135 người thuộc 40 hộ dân ở xã Đồng Xuân đang bị mắc kẹt.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận nỗ lực của các lực lượng nhưng nhấn mạnh đợt lũ này vượt ngoài dự báo, cao hơn mốc lịch sử, diễn biến nhanh và nguy hiểm. Do đó, yêu cầu tỉnh đặt công tác cứu dân là ưu tiên số 1.

Có thể huy động trực thăng tìm kiếm và cứu dân bị mắc kẹt do lũ lụt ở Đắk Lắk - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng giải cứu người dân trong lũ dữ

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh huy động toàn bộ lực lượng, phối hợp chặt chẽ với Quân khu 5, "tìm mọi cách tiếp cận, bằng mọi giá cứu dân", phấn đấu trong chiều 19-11 phải tiếp cận và đưa toàn bộ người dân mắc kẹt đến nơi an toàn.

Có thể huy động trực thăng tìm kiếm và cứu dân bị mắc kẹt do lũ lụt ở Đắk Lắk - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ tại xã Tuy An Bắc. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk

Công an phải lập chốt tại các điểm ngập sâu, sạt lở, tuyệt đối không cho người dân và phương tiện mạo hiểm đi lại. Tăng cường tối đa phương tiện cứu hộ, điều chuyển ngay cho các địa phương đang bị ngập sâu và chia cắt. 

Bảo đảm đầy đủ lương thực, nước uống, đặc biệt là lương khô cho người dân khu vực sơ tán, không để xảy ra tình trạng thiếu đói, thiếu nước; duy trì thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống.

Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ tiếp tục điều lực lượng từ phía Nam chi viện; nếu thời tiết cho phép sẽ huy động trực thăng của Quân khu 5 để tìm kiếm và cứu dân tại các điểm bị cô lập. 

Các lực lượng của Quân khu 5 sẽ trực chiến tại khu vực phía Đông cho đến khi lũ rút hẳn, bảo đảm phương án cứu hộ, cứu nạn nhanh nhất và hiệu quả nhất.

