Bạn đọc

Thủy điện Trị An tăng xả lũ, nguy cơ ngập lụt vùng trũng thấp ven sông

Nguyễn Tuấn

(NLĐO) - Chiều nay, Thủy điện Trị An bắt đầu tăng lưu lượng xã lũ qua đập tràn để điều tiết hồ chứa

Ngày 19-11, Công ty Thủy điện Trị An thông báo về việc tăng lượng nước xả qua đập tràn. Cụ thể, thời gian thực hiện từ 14 giờ hôm nay (19-11). Khi đó, lượng nước xả qua đập tràn được điều chỉnh từ mức 480 m3/s lên 640 m3/s, tổng lượng nước xả xuống hạ du cao nhất là 1.240 m3/s.

Thủy điện Trị An tăng xả lũ từ chiều nay, nguy cơ ngập lụt vùng trũng thấp ven sông - Ảnh 1.

Thủy điện Trị An tăng lưu lượng xả lũ từ chiều nay

Việc điều tiết được căn cứ trên lưu lượng nước về hồ (hiện tại là 1.430 m³/giây), mực nước thượng lưu hồ Trị An (61,702 m), mực nước hạ lưu tại nhà máy (4,0 m) và tình hình xả lũ của các nhà máy thủy điện bậc trên.

Tùy theo diễn biến của thời tiết, lưu lượng nước về hồ và mực nước hồ Thủy điện Trị An, mực nước phía hạ du sông, công ty có thể điều tiết lưu lượng nước qua đập tràn.

Phía công ty đã thông báo đến các cấp chính quyền địa phương chỉ đạo, phối hợp và thông tin cho nhân dân vùng hạ du hồ chứa chủ động biện pháp phòng, chống ngập có thể xảy ra.

Mấy ngày trước đó (17-11), Công ty đã giảm lưu lượng xả xuống 320 m³/giây, sau khi duy trì mức 480 m³/giây vào ngày 14-11.

Hiện mực nước sông Đồng Nai đang lên. Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo ngày 20-11, mực nước sông Đồng Nai tại trạm Biên Hòa lên trên mức báo động I; đến ngày 21-11, mực nước tiếp tục lên xấp xỉ báo động 2.

Trong khi mực nước sông La Ngà (thượng nguồn hồ Trị An) đang ở mức cao. Dự báo ngày 20-11 sẽ lên trên mức báo động 1.

Do mực nước sông Đồng Nai đang lên, kết hợp Thủy điện Trị An xả lũ, những vùng trũng thấp ven sông có nguy cơ ngập lụt.

Hồ Thủy điện Trị An có dung tích hơn 2,7 tỉ m3 nước, là hồ chứa lớn nhất các tỉnh phía Nam. Ngoài chức năng chính sản xuất điện cung ứng cho lưới điện quốc gia, hồ Thủy điện Trị An còn có chức năng đảm bảo nước cho sinh hoạt, nông nghiệp, đẩy mặn và điều tiết lũ vùng hạ lưu sông Đồng Nai.


Tin liên quan

Huế thông báo tăng lưu lượng xả lũ của thuỷ điện Hương Điền trong vòng một giờ tới

Huế thông báo tăng lưu lượng xả lũ của thuỷ điện Hương Điền trong vòng một giờ tới

(NLĐO) - Với lưu lượng điều tiết tăng dần lên 800-1.500 m3/s, dự kiến mực nước sông Bồ sẽ vượt mức báo động 2, người dân ở hạ du con sông này cần chú ý.

Thuỷ điện An Khê - KaNak tại Gia Lai tăng mức xả nước

(NLĐO)- Thủy điện An Khê - KaNak tại Gia Lai đã tăng mức xả dù lượng nước trong hồ đang rất thấp.

Huế vừa cho phép hai hồ thuỷ điện điều tiết với lưu lượng nước rất lớn về hạ du

(NLĐO) - Hai hồ thuỷ điện trên thượng nguồn sông Hương, sông Bồ, mỗi hồ sẽ xả lũ với lưu lượng cho phép tối đa 1.800 m3/s để sẵn sàng đón lũ mới.

tỉnh đồng nai hồ thủy điện Nhà máy thủy điện nguy cơ ngập xả lũ thuỷ điện Trị An
