Sẽ kiểm tra gắt gao giải thể thao tổ chức tại Cần Thơ dịp lễ 2-9

Ngày 21-8, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức họp báo về Giải đua xe mô tô cúp vô địch quốc gia "Tranh Cúp Caltex Havoline Cub Prix" lần thứ I năm 2025 chặng III.

Ông Trương Công Quốc Việt - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ - phát biểu tại buổi họp báo

Giải do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ phối hợp với Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam và Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Xây dựng Minh Thi tổ chức.

Giải đua xe lần này với sự tham gia tranh tài của 60 vận động viên thuộc các câu lạc bộ đến từ các tỉnh, thành trên toàn quốc.

Các vận động viên thi đấu ở 3 hệ gồm: hệ chuyên nghiệp dòng xe 4 thì 150 phân khối; hệ chuyên nghiệp, dòng xe 2 thì, YAZ 125 phân khối; hệ phong trào, dòng xe 2 thì, SUZUKI Sport 120 phân khối.

Ông Trương Công Quốc Việt - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - cho biết giải này có những điểm mới so với các giải đua trước.

Giải đua xe mô tô năm nay có nhiều điểm mới

Theo đó, trước khi phát giải, ban tổ chức tiến hành kiểm tra gắt gao về kỹ thuật giai đoạn 2 dành cho động cơ (xe) đạt thứ hạng nhất, nhì, ba và tư. Nếu có vi phạm, ban tổ chức hủy thành tích; đồng thời xem xét sẽ đôn các thứ hạng kế tiếp cho các phương tiện đảm bảo theo quy định.

Đồng thời, ban tổ chức sẽ tiến hành nâng hệ thi đấu vận động viên (đạt hạng nhất các hệ) kể từ năm 2026.

Sự kiện sẽ diễn ra vào lúc 14 giờ ngày 2-9 tại Sân Vận động Cần Thơ.