Sẽ kiểm tra gắt gao giải thể thao tổ chức tại Cần Thơ dịp lễ 2-9

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Sẽ kiểm tra gắt gao giải thể thao tổ chức tại Cần Thơ dịp lễ 2-9

Tin-ảnh: Ca Linh

(NLĐO) - Nhân dịp lễ 2-9, TP Cần Thơ tổ chức giải đua xe mô tô với sự tranh tài của 60 vận động viên đến từ nhiều tỉnh, thành.

Ngày 21-8, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức họp báo về Giải đua xe mô tô cúp vô địch quốc gia "Tranh Cúp Caltex Havoline Cub Prix" lần thứ I năm 2025 chặng III.

Sẽ kiểm tra gắt gao giải thể thao tổ chức tại Cần Thơ dịp lễ 2-9- Ảnh 1.

Ông Trương Công Quốc Việt - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ - phát biểu tại buổi họp báo

Giải do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ phối hợp với Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam và Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Xây dựng Minh Thi tổ chức.

Giải đua xe lần này với sự tham gia tranh tài của 60 vận động viên thuộc các câu lạc bộ đến từ các tỉnh, thành trên toàn quốc.

Các vận động viên thi đấu ở 3 hệ gồm: hệ chuyên nghiệp dòng xe 4 thì 150 phân khối; hệ chuyên nghiệp, dòng xe 2 thì, YAZ 125 phân khối; hệ phong trào, dòng xe 2 thì, SUZUKI Sport 120 phân khối.

Ông Trương Công Quốc Việt - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - cho biết giải này có những điểm mới so với các giải đua trước.

Sẽ kiểm tra gắt gao giải thể thao tổ chức tại Cần Thơ dịp lễ 2-9- Ảnh 2.

Giải đua xe mô tô năm nay có nhiều điểm mới

Theo đó, trước khi phát giải, ban tổ chức tiến hành kiểm tra gắt gao về kỹ thuật giai đoạn 2 dành cho động cơ (xe) đạt thứ hạng nhất, nhì, ba và tư. Nếu có vi phạm, ban tổ chức hủy thành tích; đồng thời xem xét sẽ đôn các thứ hạng kế tiếp cho các phương tiện đảm bảo theo quy định.

Đồng thời, ban tổ chức sẽ tiến hành nâng hệ thi đấu vận động viên (đạt hạng nhất các hệ) kể từ năm 2026.

Sự kiện sẽ diễn ra vào lúc 14 giờ ngày 2-9 tại Sân Vận động Cần Thơ.

Tin liên quan

Giới tính - chuyện dài trong thể thao

Giới tính - chuyện dài trong thể thao

Trong nhiều thập kỷ, kiểm tra giới tính đã trở thành một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất của thể thao đỉnh cao

Ngắm dàn xe "siêu ngầu" tại Giải đua xe thể thao và địa hình tổ chức ở Nha Trang

(NLĐO)- Khánh Hòa tổ chức giải đua xe địa hình với 80 đội, thi đấu 5 hạng với những chiếc xe đua siêu ngầu

Khởi tranh giải đua xe đạp nữ lớn nhất Việt Nam

(NLĐO) - Ngày 6-3, tại Trung tâm Hội nghị và triển lãm tỉnh Bình Dương đã diễn ra lễ khai mạc và thi đấu chặng 1 Giải Xe đạp nữ quốc tế Bình Dương lần thứ 14 - Cúp Biwase 2024.

Cần Thơ đua xe vận động viên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo