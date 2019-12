Đạt chuỗi 3 trận toàn thắng tại SEA Games 30 hôm 1-12, thầy trò HLV Park Hang-seo đứng nhất bảng B. Đặc biệt, sau trận thắng giòn giã trước Indonesia vào ngày 1-12, Việt Nam đang tràn trề hy vọng vào bán kết. Ngay trước trận đấu với Singapore, nhiều CĐV Indonesia đã "thách thức" thầy trò HLV Park Hang-seo tiến sâu vào chung kết.

Trên trang cá nhân của mình, CĐV Agum Mutstafa viết: "Tại SEA Game 30, đội tuyển U22 Việt Nam đã làm những điều tuyệt vời bằng cách vượt qua Brunei 6-0, Lào 6-1, và lội ngược dòng với đội tuyển Indonesia tỷ số 2-0. Dù vậy tuy thắng đội tuyển Indonesia với tỷ số 2-1 nhưng nhiều người nghĩ rằng đó là điều may mắn khi bàn thắng được ghi vào những phút bù giờ. Một lần nữa đội tuyển Việt Nam lại đối đầu với đội tuyển Thái Lan vào ngày 5-12, liệu rằng con rồng vàng có thể vượt qua Thái Lan với một chiến thắng thuyết phục thể hiện niềm tin mạnh mẽ vào sự tiến bộ vượt trội trong thời gian qua. Các cổ động viên Thái Lan tin rằng họ vẫn là vua của Đông Nam Á và lại chiến thắng thuyết phục đội tuyển Việt Nam và vô địch kỳ SEA Games này. Tại bảng B, FIFA xếp các đội Thái Lan, Việt Nam, Indonesia là những đội mạnh nhất. Thái Lan vị vua Đông Nam Á bị hạ 2-0 trước Indonesia và sẽ đối đầu với tuyển Việt Nam ngày 5112. Nhiều cổ động viên tin rằng Việt Nam sẽ chơi nghiêm túc và hết mình để chiến thắng Thái Lan nhằm lấy đi vị trí độc tôn tại khu vực và thể hiện sự tiến bộ và sự sẵn sàng tiến ra thế giới. Chúng tôi, các cổ động viên đội tuyển Indonesia cho rằng: “bàn thắng cuối của đội tuyển Việt Nam vào phút bù giờ phần lớn nhờ sự may mắn, nếu Việt Nam có thể chiến thắng thuyết phục trước Thái Lan ngày 5-12 họ mới thật sự thể hiện đẳng cấp con rồng Châu Á và hẹn tái đấu tại trận đấu chung kết giữa tuyển Việt Nam và Indonesia. Cầu mong may mắn với con rồng Châu Á có thể chiến thắng đội tuyển Thái Lan”.