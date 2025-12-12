SEA Games 33 ngày 12-12: Bắn súng giành HCV đầu tiên ngày thứ ba

Thành tích Đoàn TTVN ngày 12-12:

HCV: Lê Thị Mộng Tuyền, Nguyễn Tâm Quang (bắn súng, 10m súng trường HH)

HCB:

HCĐ: Cấn Văn Thắng (Jujitsu, đối kháng 62 kg nam)





Hai ngày tranh tài đầu tiên tại SEA Games 33 của đoàn TTVN mang đậm dấu ấn của võ thuật cùng các môn Olympic - bơi lội, điền kinh, đua thuyền, thể dục dụng cụ, tạo đà tâm lý thuận lợi cho các ngày thi đấu tiếp theo.



Bùi Thị Nguyên, Huỳnh Thị Mỹ Tiên ra sân môn điền kinh

Ngày thi đấu thứ ba (12-12) với lịch trình dày đặc và rất nhiều cuộc so tài sôi động, hứa hẹn tạo ra sự bứt phá ở từng môn và trên bảng tổng sắp. Với những gương mặt chủ chốt như Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên (bơi), Đinh Phương Thành (TDDC), Huỳnh Thị Mỹ Tiên (điền kinh), Lê Thị Mộng Tuyền (bắn súng) hay Trương Thị Kim Tuyền, Bạc Thị Khiêm (taekwondo) đồng loạt xuất trận, TTVN có quyền hy vọng một ngày bùng nổ tiếp theo.

Niềm hy vọng Đinh Phương Thành ở môn TDDC

Ở bơi lội, tâm điểm là Nguyễn Huy Hoàng cự ly 1500m tự do nam và bộ đôi Hưng Nguyên - Quang Thuấn ở 400m hỗn hợp, cùng nhóm nữ Mỹ Tiên, Khả Nhi tranh chấp các cự ly 100m và 400m tự do, hướng tới cơ hội huy chương. Trong khi đó, điền kinh chờ đợi bất ngờ ở 100m rào nữ với Mỹ Tiên, Bùi Thị Nguyên, nhảy cao nam với Vũ Đức Anh, 400m nữ với Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh…

Bóng chuyền nữ tranh ngôi nhất bảng

Các môn võ thuật tiếp tục là điểm tựa, với judo, ju-jitsu và karate có nhiều trận chung kết, trong đó các VĐV như Đào Hồng Sơn, Thanh Thủy, Đặng Đình Tùng hay các kumite Việt Nam hướng tới vàng. Thể dục dụng cụ đặt kỳ vọng vào Đinh Phương Thành và Trần Đoàn Quỳnh Nam ở các nội dung xà đơn, xà kép, nhảy chống.

Ở các môn đồng đội, bóng chuyền nữ Việt Nam chờ cơ hội giành ngôi đầu bảng cùng tấm vé vào bán kết; cầu mây bước vào trận đấu then chốt, mở ra cơ hội tiến sâu, tương tự là futsal nữ, Các môn như bắn súng, canoeing, rowing, golf, leo núi và trượt băng cũng mang tới hy vọng tranh chấp huy chương.

Lịch thi đấu Đoàn Thể thao Việt Nam ngày 12-12:







Thành tích đoàn TTVN (tính đến ngày 11-12) HCV (14): Nguyễn Thị Hương - Diệp Thị Hương (canoeing thuyền đôi nữ 500m), Lê Trần Kim Uyên, Nguyễn Xuân Thành, Trần Đăng Khoa, Trần Hồ Duy, Nguyễn Thị Y Bình, Nguyễn Phan Khánh Hân (taekwondo, quyền sáng tạo đồng đội hỗn hợp), Trần Hưng Nguyên (bơi, 200m hỗn hợp nam), Nguyễn Văn Dũng (bi sắt, đơn nam), Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên (karate, quyền đồng đội nữ), Nguyễn Hồng Trọng (taekwondo, 54kg nam), Đặng Đình Tùng (Jujitsu, ne-waza 69kg), Đặng Ngọc Xuân Thiện (TDDC), Nguyễn Văn Khánh Phong (TDDC), Hồ Trọng Mạnh Hùng (điền kinh, nhảy ba bước), Bùi Thị Ngân (điền kinh, 1.500m nữ), Trần Quốc Cường, Phan Minh Hạnh (judo, Nage no Kata), Phạm Thanh Bảo (bơi, 100 m ếch), Nguyễn Viết Tường, Nguyễn Huy Hoàng, Trần Văn Nguyễn Quốc, Trần Hưng Nguyên (bơi, TS 4x200m tự do) HCB (8): Nguyễn Thị Kim Hà - Nguyễn Trọng Phúc (taekwondo - quyền đôi nam nữ tiêu chuẩn), Phùng Mùi Nhình (Jujitsu, đối kháng hạng 52 kg nữ), Võ Thị Mỹ Tiên (bơi, 200m bướm), Võ Duy Thành, Đỗ Thị Thanh Thảo (Canoeing 500m đôi hỗn hợp), Vũ Duy Thành - Đỗ Thị Thanh Thảo (kayak, đôi nam nữ 200m), Mai Thị Bích Trâm - Vũ Hoàng Khánh Ngọc (judo, Ju-no-kata), Nguyễn Thị Quỳnh Như (TDDC, nhảy chống nữ), Nguyễn Khánh Linh (điền kinh, 1.500m nữ) HCĐ (27): Phùng Thị Hồng Ngọc, Nguyễn Ngọc Bích (Jujit-su - duo show nữ), Đặng Đình Tùng (Jujitsu, đối kháng 77 kg nam), Trần Hữu Tuấn, Tơ Anh Minh (Jujitsu, duo show nam), Sái Công Nguyên, Nguyễn Anh Tùng (Jujit-su, duo show nam), Đào Hồng Sơn (Jujitsu, đối kháng 62 kg nam), Hà Thị Ánh Uyên (jujitsu, đối kháng 63kg nữ), Vũ Thị Anh Thư (jujitsu, đối kháng 63kg nữ), Phạm Lê Hoàng Linh (Jujitsu, ne-waza 85kg), Nguyễn Thị Kim Hà, Lê Ngọc Hân, Lê Trần Kim Uyên (taekwondo, quyền tiêu chuẩn đồng đội nữ), Bảo Khoa, Đào Thiên Hải, Võ Thành Ninh, Vũ Hoàng Gia Bảo (đồng đội cờ chớp Maruk), Nguyễn Quang Thuấn (bơi, 200m hỗn hợp nam), Trần Văn Nguyễn Quốc (bơi, 100m tự do nam), Phạm Hồng Quân (Canoeing, 500m đơn nam), Thái Thị Hồng Thoa (bi sắt), Nguyễn Thị Hiền (bi sắt), Huỳnh Công Tâm (bi sắt), Nguyễn Thúy Hiền, Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Khả Nhi, Phạm Thị Vân (bơi, tiếp sức 4x100m tự do nữ), Giang Việt Anh, Phạm Minh Đức, Lê Hồng Phúc, Phạm Minh Quân (karate, quyền đồng đội nam), Nguyễn Thị Mai (taekwondo, 48kg nữ), Huỳnh Cao Minh, Nguyễn Minh Tuấn (kayak, đôi nam 200m), Lương Đức Phước (điền kinh, 1.500m nam), Lê Thị Cẩm Dung (điền kinh, ném đĩa nữ), Võ Thị Mỹ Tiên (bơi, 200m hỗn hợp), Hà Thị Thu (điền kinh, 100m nữ)

Bảng tổng sắp huy chương sau ngày thi đấu thứ nhì