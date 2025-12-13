SEA Games 33 ngày 13-12: Bắn súng Việt Nam giành HCB

Ngày tranh tài thứ tư tại SEA Games 33 (13-12), đoàn Việt Nam quyết tâm gia tăng thành tích để củng cố vị trí thứ nhì trên bảng tổng sắp. Con số 24 HCV giành được sau 3 ngày hoàn toàn có cơ hội gia tăng, với ít nhất 30 niềm hy vọng của Thể thao Việt Nam cùng xung trận.

Nguyễn Huy Hoàng mơ hat-trick vàng

Môn bơi bước sang ngày thi đấu thứ tư với tâm điểm là màn tranh tài của kình ngư Nguyễn Huy Hoàng ở nội dung 200 m tự do. Đây là nội dung anh từng đoạt HCĐ ở SEA Games 32 năm 2023 với thông số thành tích khá tốt.

Dù phải cạnh tranh với các đối thủ rất mạnh của Singapore, Malaysia hay Indonesia, Huy Hoàng vẫn trông chờ có được tấm huy chương vàng thứ ba cho riêng mình tại đại hội lần này.

Nguyễn Thị Oanh sẵn sàng xung trận

Ở môn điền kinh, người hâm mộ Việt Nam hướng sự chú ý về "cô gái vàng" Nguyễn Thị Oanh. Tuyển thủ quê Bắc Giang đã hết lòng cổ vũ cho đồng đội trong những ngày qua, đặc biệt là ở cự ly 1.500 m sở trường mà cô nhường trọng trách lại cho hai tuyển thủ đàn em, nay chính thức xung trận.

Oanh sẽ thi đấu chung kết nội dung 5.000 m nữ vào lúc 18 giờ 45. Từng đoạt 4 HCV ở kỳ SEA Games trước nhưng tại đại hội lần này Nguyễn Thị Oanh chỉ tham dự ba nội dung là 5.000 m, 3000 m vượt chướng ngại vật và 10.000 m. Mục tiêu của cô không ngoài giành trọn 3 tấm HCV cho điền kinh Việt Nam.

Trong ngày hôm nay, đoàn Thể thao Việt Nam còn kỳ vọng cạnh tranh HCV ở các môn võ thuật (karate, judo, jiujitsu, wushu, taekwondo, kickboxing), cử tạ, bắn súng, bi sắt, cờ vua…

Lịch thi đấu ngày 13-12 của Đoàn Thể thao Việt Nam:

Thành tích đoàn Thể thao Việt Nam (tính đến ngày 12-12) HCV (24): Nguyễn Thị Hương - Diệp Thị Hương (canoeing thuyền đôi nữ 500m), Lê Trần Kim Uyên, Nguyễn Xuân Thành, Trần Đăng Khoa, Trần Hồ Duy, Nguyễn Thị Y Bình, Nguyễn Phan Khánh Hân (taekwondo, quyền sáng tạo đồng đội hỗn hợp), Trần Hưng Nguyên (bơi, 200m hỗn hợp nam), Nguyễn Văn Dũng (bi sắt, đơn nam), Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên (karate, quyền đồng đội nữ), Nguyễn Hồng Trọng (taekwondo, 54kg nam), Đặng Đình Tùng (Jujitsu, ne-waza 69kg), Đặng Ngọc Xuân Thiện (TDDC), Nguyễn Văn Khánh Phong (TDDC), Hồ Trọng Mạnh Hùng (điền kinh, nhảy ba bước), Bùi Thị Ngân (điền kinh, 1.500m nữ), Trần Quốc Cường, Phan Minh Hạnh (judo, Nage no Kata), Phạm Thanh Bảo (bơi, 100 m ếch), Nguyễn Viết Tường, Nguyễn Huy Hoàng, Trần Văn Nguyễn Quốc, Trần Hưng Nguyên (bơi, TS 4x200m tự do), Lê Thị Mộng Tuyền, Nguyễn Tâm Quang (bắn súng, 10m súng trường HH), Ma Thị Thùy, Nguyễn Thị Hương (canoeing, đôi nữ 200m), Khuất Hải Nam (karate, kumite 67kg nam), Bạc Thị Khiêm (taekwondo, đối kháng 67-73kg nữ), Đinh Phương Thành (TDDC, xà kép nam), Lý Ngọc Tài, Ngô Ron (bi sắt, đôi nam), Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Thúy Kiều (bi sắt, đôi nữ), Nguyễn Thị Ngọc (điền kinh, 400m nữ), Nguyễn Quang Thuấn (bơi, 400m hỗn hợp), Nguyễn Huy Hoàng (bơi, 1.500m tự do nam). HCB (17): Nguyễn Thị Kim Hà - Nguyễn Trọng Phúc (taekwondo - quyền đôi nam nữ tiêu chuẩn), Phùng Mùi Nhình (Jujitsu, đối kháng hạng 52 kg nữ), Võ Thị Mỹ Tiên (bơi, 200m bướm), Võ Duy Thành, Đỗ Thị Thanh Thảo (Canoeing 500m đôi hỗn hợp), Vũ Duy Thành - Đỗ Thị Thanh Thảo (kayak, đôi nam nữ 200m), Mai Thị Bích Trâm - Vũ Hoàng Khánh Ngọc (judo, Ju-no-kata), Nguyễn Thị Quỳnh Như (TDDC, nhảy chống nữ), Nguyễn Khánh Linh (điền kinh, 1.500m nữ), Nguyễn Thị Diệu Ly (karate, kumite 55kg nữ), Chu Văn Đức (karate, kumite 55kg nam), Tạ Ngọc Tưởng (điền kinh, 400m nam), Trần Hưng Nguyên (bơi, 400m hỗn hợp), Mai Trần Tuấn Anh (bơi, 1.500m tự do), Đinh Công Khoa (Taekwondo, 58kg), Lê Huỳnh Tường Vy (judo, 70 kg nữ), Nguyễn Hoàng Thành (judo, 8 kg nam) HCĐ (43): Phùng Thị Hồng Ngọc, Nguyễn Ngọc Bích (Jujit-su - duo show nữ), Đặng Đình Tùng (Jujitsu, đối kháng 77 kg nam), Trần Hữu Tuấn, Tơ Anh Minh (Jujitsu, duo show nam), Sái Công Nguyên, Nguyễn Anh Tùng (Jujit-su, duo show nam), Đào Hồng Sơn (Jujitsu, đối kháng 62 kg nam), Hà Thị Ánh Uyên (jujitsu, đối kháng 63kg nữ), Vũ Thị Anh Thư (jujitsu, đối kháng 63kg nữ), Phạm Lê Hoàng Linh (Jujitsu, ne-waza 85kg), Nguyễn Thị Kim Hà, Lê Ngọc Hân, Lê Trần Kim Uyên (taekwondo, quyền tiêu chuẩn đồng đội nữ), Bảo Khoa, Đào Thiên Hải, Võ Thành Ninh, Vũ Hoàng Gia Bảo (đồng đội cờ chớp Maruk), Nguyễn Quang Thuấn (bơi, 200m hỗn hợp nam), Trần Văn Nguyễn Quốc (bơi, 100m tự do nam), Phạm Hồng Quân (Canoeing, 500m đơn nam), Thái Thị Hồng Thoa (bi sắt), Nguyễn Thị Hiền (bi sắt), Huỳnh Công Tâm (bi sắt), Nguyễn Thúy Hiền, Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Khả Nhi, Phạm Thị Vân (bơi, tiếp sức 4x100m tự do nữ), Giang Việt Anh, Phạm Minh Đức, Lê Hồng Phúc, Phạm Minh Quân (karate, quyền đồng đội nam), Nguyễn Thị Mai (taekwondo, 48kg nữ), Huỳnh Cao Minh, Nguyễn Minh Tuấn (kayak, đôi nam 200m), Lương Đức Phước (điền kinh, 1.500m nam), Lê Thị Cẩm Dung (điền kinh, ném đĩa nữ), Võ Thị Mỹ Tiên (bơi, 200m hỗn hợp), Hà Thị Thu (điền kinh, 100m nữ), Cấn Văn Thắng (Jujitsu, đối kháng 62 kg nam), Đinh Phương Thành (TDDC, xà đơn nam), Kim Thị Huyền (điền kinh, đẩy tạ nữ), Lê Ngọc Phúc (điền kinh, 400m nam), Huỳnh Thị Mỹ Tiên (điền kinh, 100m rào nữ), Nguyễn Thúy Hiền (bơi, 100m tự do nữ), Võ Thị Mỹ Tiên (bơi, 400 m tự do nữ), Trương Thị Kim Tuyền (Taekwondo, 49kg), Phan Minh Bảo Kha (Taekwondo, 80kg), Trần Hưng Nguyên, Cao Văn Dũng, Jeremie Lương, Nguyễn Viết Tường (bơi, 4x100 m HH)

Bảng tổng sắp huy chương (tính đến 21 giờ ngày 12-12)