HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Bảng xếp hạng huy chương SEA Games 33 mới nhất

Đông Linh - Ảnh: Ngọc Linh

(NLĐO) - Bảng xếp hạng SEA Games 33 được cập nhật liên tục với các vị trí dẫn đầu đang tạm thuộc về dàn ứng viên như Thái Lan, Việt Nam, Indonesia

Bảng tổng sắp tạm thời được cập nhật trên trang chủ của SEA Games 33, tính đến 21 giờ ngày 12-12.

Bảng xếp hạng huy chương SEA Games 33 mới nhất - Ảnh 1.

Thành tích đoàn TTVN (tính đến ngày 12-12)

HCV (24): Nguyễn Thị Hương - Diệp Thị Hương (canoeing thuyền đôi nữ 500m), Lê Trần Kim Uyên, Nguyễn Xuân Thành, Trần Đăng Khoa, Trần Hồ Duy, Nguyễn Thị Y Bình, Nguyễn Phan Khánh Hân (taekwondo, quyền sáng tạo đồng đội hỗn hợp), Trần Hưng Nguyên (bơi, 200m hỗn hợp nam), Nguyễn Văn Dũng (bi sắt, đơn nam), Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên (karate, quyền đồng đội nữ), Nguyễn Hồng Trọng (taekwondo, 54kg nam), Đặng Đình Tùng (Jujitsu, ne-waza 69kg), Đặng Ngọc Xuân Thiện (TDDC), Nguyễn Văn Khánh Phong (TDDC), Hồ Trọng Mạnh Hùng (điền kinh, nhảy ba bước), Bùi Thị Ngân (điền kinh, 1.500m nữ), Trần Quốc Cường, Phan Minh Hạnh (judo, Nage no Kata), Phạm Thanh Bảo (bơi, 100 m ếch), Nguyễn Viết Tường, Nguyễn Huy Hoàng, Trần Văn Nguyễn Quốc, Trần Hưng Nguyên (bơi, TS 4x200m tự do), Lê Thị Mộng Tuyền, Nguyễn Tâm Quang (bắn súng, 10m súng trường HH), Ma Thị Thùy, Nguyễn Thị Hương (canoeing, đôi nữ 200m), Khuất Hải Nam (karate, kumite 67kg nam), Bạc Thị Khiêm (taekwondo, đối kháng 67-73kg nữ), Đinh Phương Thành (TDDC, xà kép nam), Lý Ngọc Tài, Ngô Ron (bi sắt, đôi nam), Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Thúy Kiều (bi sắt, đôi nữ), Nguyễn Thị Ngọc (điền kinh, 400m nữ), Nguyễn Quang Thuấn (bơi, 400m hỗn hợp), Nguyễn Huy Hoàng (bơi, 1.500m tự do nam).

HCB (17): Nguyễn Thị Kim Hà - Nguyễn Trọng Phúc (taekwondo - quyền đôi nam nữ tiêu chuẩn), Phùng Mùi Nhình (Jujitsu, đối kháng hạng 52 kg nữ), Võ Thị Mỹ Tiên (bơi, 200m bướm), Võ Duy Thành, Đỗ Thị Thanh Thảo (Canoeing 500m đôi hỗn hợp), Vũ Duy Thành - Đỗ Thị Thanh Thảo (kayak, đôi nam nữ 200m), Mai Thị Bích Trâm - Vũ Hoàng Khánh Ngọc (judo, Ju-no-kata), Nguyễn Thị Quỳnh Như (TDDC, nhảy chống nữ), Nguyễn Khánh Linh (điền kinh, 1.500m nữ), Nguyễn Thị Diệu Ly (karate, kumite 55kg nữ), Chu Văn Đức (karate, kumite 55kg nam), Tạ Ngọc Tưởng (điền kinh, 400m nam), Trần Hưng Nguyên (bơi, 400m hỗn hợp), Mai Trần Tuấn Anh (bơi, 1.500m tự do), Đinh Công Khoa (Taekwondo, 58kg), Lê Huỳnh Tường Vy (judo, 70 kg nữ), Nguyễn Hoàng Thành (judo, 8 kg nam)

HCĐ (43): Phùng Thị Hồng Ngọc, Nguyễn Ngọc Bích (Jujit-su - duo show nữ), Đặng Đình Tùng (Jujitsu, đối kháng 77 kg nam), Trần Hữu Tuấn, Tơ Anh Minh (Jujitsu, duo show nam), Sái Công Nguyên, Nguyễn Anh Tùng (Jujit-su, duo show nam), Đào Hồng Sơn (Jujitsu, đối kháng 62 kg nam), Hà Thị Ánh Uyên (jujitsu, đối kháng 63kg nữ), Vũ Thị Anh Thư (jujitsu, đối kháng 63kg nữ), Phạm Lê Hoàng Linh (Jujitsu, ne-waza 85kg), Nguyễn Thị Kim Hà, Lê Ngọc Hân, Lê Trần Kim Uyên (taekwondo, quyền tiêu chuẩn đồng đội nữ), Bảo Khoa, Đào Thiên Hải, Võ Thành Ninh, Vũ Hoàng Gia Bảo (đồng đội cờ chớp Maruk), Nguyễn Quang Thuấn (bơi, 200m hỗn hợp nam), Trần Văn Nguyễn Quốc (bơi, 100m tự do nam), Phạm Hồng Quân (Canoeing, 500m đơn nam), Thái Thị Hồng Thoa (bi sắt), Nguyễn Thị Hiền (bi sắt), Huỳnh Công Tâm (bi sắt), Nguyễn Thúy Hiền, Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Khả Nhi, Phạm Thị Vân (bơi, tiếp sức 4x100m tự do nữ), Giang Việt Anh, Phạm Minh Đức, Lê Hồng Phúc, Phạm Minh Quân (karate, quyền đồng đội nam), Nguyễn Thị Mai (taekwondo, 48kg nữ), Huỳnh Cao Minh, Nguyễn Minh Tuấn (kayak, đôi nam 200m), Lương Đức Phước (điền kinh, 1.500m nam), Lê Thị Cẩm Dung (điền kinh, ném đĩa nữ), Võ Thị Mỹ Tiên (bơi, 200m hỗn hợp), Hà Thị Thu (điền kinh, 100m nữ), Cấn Văn Thắng (Jujitsu, đối kháng 62 kg nam), Đinh Phương Thành (TDDC, xà đơn nam), Kim Thị Huyền (điền kinh, đẩy tạ nữ), Lê Ngọc Phúc (điền kinh, 400m nam), Huỳnh Thị Mỹ Tiên (điền kinh, 100m rào nữ), Nguyễn Thúy Hiền (bơi, 100m tự do nữ), Võ Thị Mỹ Tiên (bơi, 400 m tự do nữ), Trương Thị Kim Tuyền (Taekwondo, 49kg), Phan Minh Bảo Kha (Taekwondo, 80kg), Trần Hưng Nguyên, Cao Văn Dũng, Jeremie Lương, Nguyễn Viết Tường (bơi, 4x100 m HH)

Tin liên quan

SEA Games 33 ngày 12-12: Nguyễn Huy Hoàng độc diễn đường bơi 1.500m tự do

SEA Games 33 ngày 12-12: Nguyễn Huy Hoàng độc diễn đường bơi 1.500m tự do

(NLĐO) – Nguyễn Huy Hoàng và Mai Trần Tuấn Anh thắng tuyệt đối tại đường bơi 1.500m tự do nam, mang về tấm HCV thứ 10, tấm HCB thứ 6 trong ngày cho TTVN.

SEA Games 33 ngày 11-12: HCV bơi tiếp sức "khóa đuôi" ngày vàng

(NLĐO) - “Bộ tứ” Nguyễn Viết Tường, Nguyễn Huy Hoàng, Trần Văn Nguyễn Quốc và Trần Hưng Nguyên giành tấm HCV danh giá ở nội dung bơi tiếp sức 4x200m tự do.

SEA Games 33 ngày 10-12: Bơi bất ngờ có tấm HCĐ tiếp sức nữ lịch sử

(NLĐO) - Nguyễn Văn Dũng giành HCV và ba đồng đội ở tuyển bi sắt Thái Thị Hồng Thoa, Nguyễn Thị Hiền và Huỳnh Công Tâm mang về thêm 3 tấm HCĐ tại SEA Games 33.

SEA Games 33 Việt Nam Thái Lan bảng huy chương bảng xếp hạng toàn đoàn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo