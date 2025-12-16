SEA Games 33 ngày 16-12: Việt Nam hy vọng điền kinh, đấu kiếm

Ngày của cơ hội vàng

Cơ hội vàng tiếp tục đến với thể thao Việt Nam sau hai ngày có phần trầm lắng tại SEA Games 33. Với tâm điểm là ngày cuối điền kinh, các nội dung đua thuyền và những trận chung kết võ thuật – kickboxing, muay, boxing – TTVN mơ bứt phá trên bảng tổng sắp thành tích đại hội.

Sau 6 ngày tranh tài, đoàn Thể thao Việt Nam đạt tổng cộng 40 HCV nhưng chỉ riêng trong ngày 16-12, chúng ta có tới gần 40 cơ hội tranh chấp thứ hạng cao nhất.

Nguyễn Thị Oanh sẽ có cú hat-trick HCV

Ở môn điền kinh, "niềm hy vọng vàng" Nguyễn Thị Oanh có cơ hội hoàn tất cú hat-trick HCV khi thi đấu nội dung 3.000 m vượt chướng ngại. "Chiến binh thép" Hoàng Thanh Giang tiến sát huy chương 7 môn phối hợp và cạnh tranh HCV. Cự ly 10.000 m nam của Nguyễn Trung Cường hay hai cự ly tiếp sức 4 x 400 m nam, nữ vẫn sáng cửa tranh chấp HCV.

Hà Thị Linh (găng xanh) mơ tấm HCV đầu tiên cho boxing

Ngô Ngọc Linh Chi và Hà Thị Linh tranh bán kết boxing; Hoàng Thùy Giang, Nguyễn Đình Minh Khuê, Nguyễn Quang Huy dự ba trận chung kết Muay; dàn võ sĩ pencak silat dự tranh 10 trận bán kết các hạng cân; dàn cung thủ Lê Quốc Phong, Lộc Thị Đào ra trận trong khi Phùng Thị Khánh Linh, Cao Minh Quang, Phạm Thị Thu Hoài, Nguyễn Phương Kim đồng loạt xuất kích các nội dung kiếm liễu, kiếm chém…

Triathlon xuất kích

Bắn súng, triathlon, cử tạ, xe đạp, cờ vua đều có những trận chung kết quan trọng trong ngày thi đấu mà TTVN buộc phải tranh chấp huy chương để cải thiện thành tích.

Lịch thi đấu ngày 16-12 Đoàn Thể thao Việt Nam: