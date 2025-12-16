HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

SEA Games 33 ngày 16-12: Việt Nam hy vọng điền kinh, đấu kiếm

Đào Tùng - Ảnh: Ngọc Linh - Bùi Lượng

(NLĐO) – Ngày cuối của điền kinh hứa hẹn sẽ rất sôi động, hâm nóng không khí tranh đua không chỉ tại sân Suphachalasai mà còn của cả SEA Games 33 đang về đích.

Tin mới nhất Tin cũ nhất

Ngày của cơ hội vàng

Cơ hội vàng tiếp tục đến với thể thao Việt Nam sau hai ngày có phần trầm lắng tại SEA Games 33. Với tâm điểm là ngày cuối điền kinh, các nội dung đua thuyền và những trận chung kết võ thuật – kickboxing, muay, boxing – TTVN mơ bứt phá trên bảng tổng sắp thành tích đại hội.

Sau 6 ngày tranh tài, đoàn Thể thao Việt Nam đạt tổng cộng 40 HCV nhưng chỉ riêng trong ngày 16-12, chúng ta có tới gần 40 cơ hội tranh chấp thứ hạng cao nhất.

SEA Games 33 ngày 16-12: Thể thao Việt Nam hy vọng điền kinh, đấu kiếm - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Oanh sẽ có cú hat-trick HCV

Ở môn điền kinh, "niềm hy vọng vàng" Nguyễn Thị Oanh có cơ hội hoàn tất cú hat-trick HCV khi thi đấu nội dung 3.000 m vượt chướng ngại. "Chiến binh thép" Hoàng Thanh Giang tiến sát huy chương 7 môn phối hợp và cạnh tranh HCV. Cự ly 10.000 m nam của Nguyễn Trung Cường hay hai cự ly tiếp sức 4 x 400 m nam, nữ vẫn sáng cửa tranh chấp HCV.

SEA Games 33 ngày 16-12: Thể thao Việt Nam hy vọng điền kinh, đấu kiếm - Ảnh 2.

Hà Thị Linh (găng xanh) mơ tấm HCV đầu tiên cho boxing

Ngô Ngọc Linh Chi và Hà Thị Linh tranh bán kết boxing; Hoàng Thùy Giang, Nguyễn Đình Minh Khuê, Nguyễn Quang Huy dự ba trận chung kết Muay; dàn võ sĩ pencak silat dự tranh 10 trận bán kết các hạng cân; dàn cung thủ Lê Quốc Phong, Lộc Thị Đào ra trận trong khi Phùng Thị Khánh Linh, Cao Minh Quang, Phạm Thị Thu Hoài, Nguyễn Phương Kim đồng loạt xuất kích các nội dung kiếm liễu, kiếm chém…

SEA Games 33 ngày 16-12: Thể thao Việt Nam hy vọng điền kinh, đấu kiếm - Ảnh 3.

Triathlon xuất kích

Bắn súng, triathlon, cử tạ, xe đạp, cờ vua đều có những trận chung kết quan trọng trong ngày thi đấu mà TTVN buộc phải tranh chấp huy chương để cải thiện thành tích.

Lịch thi đấu ngày 16-12 Đoàn Thể thao Việt Nam:

SEA Games 33 ngày 16-12: Thể thao Việt Nam hy vọng điền kinh, đấu kiếm - Ảnh 4.

SEA Games 33 ngày 16-12: Thể thao Việt Nam hy vọng điền kinh, đấu kiếm - Ảnh 5.

SEA Games 33 ngày 16-12: Thể thao Việt Nam hy vọng điền kinh, đấu kiếm - Ảnh 6.

SEA Games 33 ngày 16-12: Thể thao Việt Nam hy vọng điền kinh, đấu kiếm - Ảnh 7.

SEA Games 33 ngày 16-12: Thể thao Việt Nam hy vọng điền kinh, đấu kiếm - Ảnh 8.

Thành tích đoàn Thể thao Việt Nam (tính đến ngày 15-12)

HCV (40): Nguyễn Thị Hương - Diệp Thị Hương (canoeing thuyền đôi nữ 500m), Lê Trần Kim Uyên, Nguyễn Xuân Thành, Trần Đăng Khoa, Trần Hồ Duy, Nguyễn Thị Y Bình, Nguyễn Phan Khánh Hân (taekwondo, quyền sáng tạo đồng đội hỗn hợp), Trần Hưng Nguyên (bơi, 200m hỗn hợp nam), Nguyễn Văn Dũng (bi sắt, đơn nam), Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên (karate, quyền đồng đội nữ), Nguyễn Hồng Trọng (taekwondo, 54kg nam), Đặng Đình Tùng (Jujitsu, ne-waza 69kg), Đặng Ngọc Xuân Thiện (TDDC), Nguyễn Văn Khánh Phong (TDDC), Hồ Trọng Mạnh Hùng (điền kinh, nhảy ba bước), Bùi Thị Ngân (điền kinh, 1.500m nữ), Trần Quốc Cường, Phan Minh Hạnh (judo, Nage no Kata), Phạm Thanh Bảo (bơi, 100 m ếch), Nguyễn Viết Tường, Nguyễn Huy Hoàng, Trần Văn Nguyễn Quốc, Trần Hưng Nguyên (bơi, TS 4x200m tự do), Lê Thị Mộng Tuyền, Nguyễn Tâm Quang (bắn súng, 10m súng trường HH), Ma Thị Thùy, Nguyễn Thị Hương (canoeing, đôi nữ 200m), Khuất Hải Nam (karate, kumite 67kg nam), Bạc Thị Khiêm (taekwondo, đối kháng 67-73kg nữ), Đinh Phương Thành (TDDC, xà kép nam), Lý Ngọc Tài, Ngô Ron (bi sắt, đôi nam), Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Thúy Kiều (bi sắt, đôi nữ), Nguyễn Thị Ngọc (điền kinh, 400m nữ), Nguyễn Quang Thuấn (bơi, 400m hỗn hợp), Nguyễn Huy Hoàng (bơi, 1.500m tự do nam), Hoàng Thị Mỹ Tâm (karate, đối kháng hạng cân 61 kg); Nguyễn Thanh Trường (karate, hạng cân 84 kg nam); Đinh Thị Hương (karate, hạng cân 68 kg nữ); Trần Thị Ánh Tuyết (taekwondo, hạng cân 57 kg nữ); Nguyễn Thị Oanh (điền kinh, 5.000 m nữ); Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hằng, Tạ Ngọc Tưởng và Lê Ngọc Phúc (điền kinh, 4x400 m tiếp sức), Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang, Triệu Thị Hoa Hồng (bắn súng, 10m súng ngắn đồng đội nữ), Trịnh Thu Vinh (bắn súng, 10m súng ngắn cá nhân nữ), Nguyễn Thị Diêu Ly, Hoàng Thị Mỹ Tâm (karate, đối kháng đồng đội nữ), Trần Hoàng Khôi (bowling), Phạm Thanh Bảo (bơi, 200 m ếch), Nguyễn Thị Thu Thủy (wushu, tán thủ hạng 60kg nữ), Trương Văn Chưởng (wushu, tán thủ hạng 80kg nam), Quách Thị Lan (điền kinh, 400m rào nữ), Nguyễn Trung Cường (điền kinh, 3.000 m VCN), Nguyễn Thị Oanh (điền kinh, 10.000 m)

HCB (47): Nguyễn Thị Kim Hà - Nguyễn Trọng Phúc (taekwondo - quyền đôi nam nữ tiêu chuẩn), Phùng Mùi Nhình (Jujitsu, đối kháng hạng 52 kg nữ), Võ Thị Mỹ Tiên (bơi, 200m bướm), Võ Duy Thành, Đỗ Thị Thanh Thảo (Canoeing 500m đôi hỗn hợp), Vũ Duy Thành - Đỗ Thị Thanh Thảo (kayak, đôi nam nữ 200m), Mai Thị Bích Trâm - Vũ Hoàng Khánh Ngọc (judo, Ju-no-kata), Nguyễn Thị Quỳnh Như (TDDC, nhảy chống nữ), Nguyễn Khánh Linh (điền kinh, 1.500m nữ), Nguyễn Thị Diệu Ly (karate, kumite 55kg nữ), Chu Văn Đức (karate, kumite 55kg nam), Tạ Ngọc Tưởng (điền kinh, 400m nam), Trần Hưng Nguyên (bơi, 400m hỗn hợp), Mai Trần Tuấn Anh (bơi, 1.500m tự do), Đinh Công Khoa (Taekwondo, 58kg), Lê Huỳnh Tường Vy (judo, 70 kg nữ), Nguyễn Hoàng Thành (judo, 8 kg nam), Phí Thanh Thảo, Lê Thị Mộng Tuyền và Nguyễn Thị Thảo (bắn súng, 10 m súng trường hơi đồng đội nữ); Võ Văn Hiền (karate, hạng cân 75 kg nam); Nguyễn Thị Loan (taekwondo, hạng cân 53 kg); Bảo Khoa, Đào Thiên Hải, Võ Thành Ninh, Vũ Hoàng Gia Bảo, Trần Quốc Dũng và Phạm Thanh Phương Thảo (cờ tiêu chuẩn maruk); Nguyễn Hoài Hương (cử tạ, hạng cân 53 kg nữ); Trần Văn Nguyễn Quốc (bơi, 200 m tự do nam); Lê Thị Tuyết (điền kinh, 5.000 m nữ); Lê Thị Cẩm Tú (điền kinh, 200 m nữ); Võ Thị Mỹ Tiên (bơi, 400 m cá nhân hỗn hợp), Nguyễn Thùy Trang (bắn súng, 10m súng ngắn cá nhân nữ), Phạm Quang Huy, Nguyễn Đình Thành, Lại Công Minh (bắn súng, 10 m súng ngắn hơi đồng đội nam), Trần Hưng Nguyên, Lương Jeremies, Nguyễn Viết Tường, Trần Văn Nguyễn Quốc (bơi, TS 4x100 m tự do nam), Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Đức Tuân, Đinh Anh Hoàng (bóng bàn, đồng đội nam), Đặng Trần Phương Nhi (wushu, Nam quyền), Trịnh Thu Vinh, Phạm Quang Huy (bắn súng, 10m súng ngắn hơi đồng đội hỗn hợp), Nguyễn Thị Thủy Tiên (cử tạ, 63 kg nữ), Thu Thảo, Ánh Lan, Kim Thanh, Vũ Thị Thu (bi sắt, bộ ba nữ), Nguyễn Đức Sơn (điền kinh, 400 m rào nam), Lê Thị Tuyết (điền kinh, 10.000 m), Nguyễn Thị Thu Hà (điền kinh, 800m nữ), Võ Thị Mỹ Tiên (bơi, 800m nữ), Phùng Thị Huệ, Lê Thị Cẩm Tú, Kha Thanh Trúc, Hà Thị Thu (điền kinh, TS 4x100m nữ), Dương Văn Hoàng Quy (bơi, 200m bướm)

HCĐ (70): Phùng Thị Hồng Ngọc - Nguyễn Ngọc Bích (jujitsu biểu diễn); Tơ Đăng Minh - Trần Hữu Tuấn; Sái Công Nguyên - Nguyễn Anh Tùng (jujitsu biểu diễn); Đặng Đình Tùng (jujitsu hạng cân 77 kg); Đào Hồng Sơn (jujitsu hạng cân 62 kg); Hà Thị Ánh Uyên, Vũ Hà Anh Thư (jujitsu 63 kg); Phạm Hồng Quân (canoeing 500 m); Nguyễn Thị Kim Hà - Lê Trần Kim Uyên - Lê Ngọc Hân (taekwondo đồng đội nữ tiêu chuẩn); Bảo Khoa, Đào Thiên Hải, Võ Thành Ninh, Vũ Hoàng Gia Bảo (cờ chớp maruk); Nguyễn Quang Thuấn (bơi 200 m hỗn hợp); Trần Văn Nguyễn Quốc (bơi 100 m tự do); Thái Thị Hồng Thoa, Nguyễn Thị Hiền, Huỳnh Công Tâm (bi sắt); Võ Thị Mỹ Tiên - Nguyễn Thúy Hiền - Nguyễn Khả Nhi - Phạm Thị Vân (bơi 4x100 m tự do); Nguyễn Thị Mai (taekwondo 48kg); Huỳnh Cao Minh - Nguyễn Minh Tuấn (canoeing); 3 huy chương đồng jujitsu, Lương Đức Phước (điền kinh 1.500 m); Lê Thị Cẩm Dung (điền kinh - ném đĩa nữ); Võ Thị Mỹ Tiên (bơi); Hà Thị Thu (điền kinh); Phạm Lê Hoàng Linh (Jujitsu 85 kg), kata đồng đội nam; teqball (đội tuyển nam), Cấn Văn Thắng (jujitsu hạng 62 kg nam); Trương Thị Kim Tuyền (taekwondo, 49 kg nữ đối kháng); Phạm Minh Bảo Kha (taekwondo, đối kháng dưới 80 kg nam); Đinh Phương Thành (thể dục dụng cụ, xà đơn); Kim Thị Huyền (đẩy tạ nữ); Lê Ngọc Phúc (điền kinh 400 m nam); Nguyễn Thúy Hiền (bơi 100 m tự do nữ); Huỳnh Thị Mỹ Tiên (điền kinh, 100 m rào nữ); Võ Thị Mỹ Tiên (bơi, 400 m tự do nữ); Trần Hưng Nguyên – Cao Văn Dũng – Jeremie Lương - Nguyễn Viết Tường (bơi, 4x100 m hỗn hợp nam); Mộng Tuyền (bắn súng, 100 m súng trường hơi nữ); Vũ Thị Trang - Bùi Bích Phương (cầu lông); Nguyễn Thị Thu Trang (cử tạ, hạng cân 48 kg nữ); K'Duơng (cử tạ); Vũ Thị Ngọc Hà (điền kinh, nhảy 3 bước nữ); Nguyễn Thúy Hiền (bơi, 100 m ếch nữ), Quàng Thị Tâm (cử tạ, 58 kg nữ), Nguyễn Thị Thật (xe đạp, tốc độ), Nguyễn Anh Minh (golf, cá nhân nam), Lê Chúc An (golf, cá nhân nữ), Nguyễn Đức Toàn (cử tạ, hạng 71 kg), Nguyễn Khả Nhi, Võ Thị Mỹ Tiên, Phạm Thị Vân, Nguyễn Thúy Hiền (bơi, TS 4x200 m tự do nữ), Nguyễn Thành Ngưng (điền kinh, 20 km đi bộ nam), Bùi Thị Thu Hà (điền kinh, marathon nữ), Nguyễn Mạnh Cường (boxing, 80 kg nam), Lê Quốc Huy (điền kinh, 400 m rào nam), Phạm Văn Nghĩa (điền kinh, nhảy xa nam), Bùi Thị Ngân (điền kinh, 800m nữ), Nguyễn Quang Thuấn (bơi, 200m bướm)

boxing điền kinh Muay thể thao Việt Nam SEA Games 33 đấu kiếm Triathlon
