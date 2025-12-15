SEA Games 33 ngày 15-12: Bắn súng vuột huy chương vàng

Bảng vàng thành tích Đoàn TTVN ngày 15-12:

HCB (2): Đặng Trần Phương Nhi (wushu, Nam quyền), Trịnh Thu Vinh, Phạm Quang Huy (bắn súng, 10m súng ngắn hơi đồng đội hỗn hợp)

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 (tính đến hết ngày 14-12):

Ngày tranh tài chính thức thứ 6 tại SEA Games 33 chắc chắn sẽ rất đáng nhớ với Đoàn Thể thao Việt Nam, sau phần khởi đầu ổn định vị trí trong Top 3 đại hội với nhiều chiến tích đặc biệt ấn tượng.



Mọi sự chú ý hôm nay của người hâm mộ sẽ dồn cả về sân Rajamangala lúc 15 giờ, nơi U22 Việt Nam so tài cùng với các đối thủ Philippines để tranh vé tham dự trận chung kết, đua vô địch và Nhà thi đấu Hua Mark Indoor lúc 17 giờ 20, nơi tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam quyết soán ngôi Hậu đã thuộc về người Thái quá lâu.

Bóng chuyền nữ đứng trước cơ hội lịch sử tại đấu trường SEA Games

Bước vào ngày thi đấu 15-12 với hành trang là 35 HCV sau 5 ngày thi đấu ấn tượng (website Ban tổ chức chỉ cập nhật 34 HCV) và vị trí thứ ba trên bảng tổng sắp huy chương tạm thời, Đoàn thể thao Việt Nam dồn hết tâm sức cho hàng loạt màn so tài đẳng cấp nhất tính đến thời điểm hiện tại.

Nguyễn Huy Hoàng đua tranh trên đường đua xanh

Trên đường đua xanh, Nguyễn Huy Hoàng sẽ đua tranh vị trí số 1 cự ly 400 m tự do nam trong khi "hoàng tử ếch" Phạm Thanh Bảo nỗ lực thâu tóm trọn bộ huy chương vàng đường bơi ếch, lần này là cự ly 50 m, sau khi đã chiến thắng ở 100 m và 200 m ếch. Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Thúy Hiền hay Phạm Thị Vân chưa tận hưởng cảm giác chiến thắng tại đại hội lần này, chiều nay sẽ quyết bung sức ở các đợt thi chung kết 50 m bướm hay 800 m tự do…

Nguyễn Thị Oanh bùng nổ đường chạy 10.000 m nữ

Trên đường chạy điền kinh sân Suphachalasai, Nguyễn Thị Oanh hướng tới tấm HCV thứ nhì trong vòng ba ngày, lần này ở cự ly 10.000 m nữ. Quách Thị Lan tranh tài ở 400 m rào nữ trong khi Bùi Thị Ngân sẵn sàng cho màn chinh phục cự ly 800 m, như cô từng thành công trên đường đua 1.500 m ba ngày trước. Các nội dung tiếp sức cũng khiến giới quan sát và người hâm mộ hướng mắt nhìn về êkip Việt Nam trẻ trung và khát khao chiến thắng.

Trịnh Thu Vinh xung trận

Bắn súng xuất phát với bộ đôi vàng Trịnh Thu Vinh- Phạm Quang Huy ở nội dung đồng đội hỗn hợp; dàn xạ thủ môn bắn cung hay các tay chèo cũng đặt quyết tâm mang về thêm những tấm HCV danh giá.





HCV (35): Nguyễn Thị Hương - Diệp Thị Hương (canoeing thuyền đôi nữ 500m), Lê Trần Kim Uyên, Nguyễn Xuân Thành, Trần Đăng Khoa, Trần Hồ Duy, Nguyễn Thị Y Bình, Nguyễn Phan Khánh Hân (taekwondo, quyền sáng tạo đồng đội hỗn hợp), Trần Hưng Nguyên (bơi, 200m hỗn hợp nam), Nguyễn Văn Dũng (bi sắt, đơn nam), Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên (karate, quyền đồng đội nữ), Nguyễn Hồng Trọng (taekwondo, 54kg nam), Đặng Đình Tùng (Jujitsu, ne-waza 69kg), Đặng Ngọc Xuân Thiện (TDDC), Nguyễn Văn Khánh Phong (TDDC), Hồ Trọng Mạnh Hùng (điền kinh, nhảy ba bước), Bùi Thị Ngân (điền kinh, 1.500m nữ), Trần Quốc Cường, Phan Minh Hạnh (judo, Nage no Kata), Phạm Thanh Bảo (bơi, 100 m ếch), Nguyễn Viết Tường, Nguyễn Huy Hoàng, Trần Văn Nguyễn Quốc, Trần Hưng Nguyên (bơi, TS 4x200m tự do), Lê Thị Mộng Tuyền, Nguyễn Tâm Quang (bắn súng, 10m súng trường HH), Ma Thị Thùy, Nguyễn Thị Hương (canoeing, đôi nữ 200m), Khuất Hải Nam (karate, kumite 67kg nam), Bạc Thị Khiêm (taekwondo, đối kháng 67-73kg nữ), Đinh Phương Thành (TDDC, xà kép nam), Lý Ngọc Tài, Ngô Ron (bi sắt, đôi nam), Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Thúy Kiều (bi sắt, đôi nữ), Nguyễn Thị Ngọc (điền kinh, 400m nữ), Nguyễn Quang Thuấn (bơi, 400m hỗn hợp), Nguyễn Huy Hoàng (bơi, 1.500m tự do nam), Hoàng Thị Mỹ Tâm (karate, đối kháng hạng cân 61 kg); Nguyễn Thanh Trường (karate, hạng cân 84 kg nam); Đinh Thị Hương (karate, hạng cân 68 kg nữ); Trần Thị Ánh Tuyết (taekwondo, hạng cân 57 kg nữ); Nguyễn Thị Oanh (điền kinh, 5.000 m nữ); Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hằng, Tạ Ngọc Tưởng và Lê Ngọc Phúc (điền kinh, 4x400 m tiếp sức), Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang, Triệu Thị Hoa Hồng (bắn súng, 10m súng ngắn đồng đội nữ), Trịnh Thu Vinh (bắn súng, 10m súng ngắn cá nhân nữ), Nguyễn Thị Diêu Ly, Hoàng Thị Mỹ Tâm (karate, đối kháng đồng đội nữ), Trần Hoàng Khôi (bowling), Phạm Thanh Bảo (bơi, 200 m ếch)

HCB (30): Nguyễn Thị Kim Hà - Nguyễn Trọng Phúc (taekwondo - quyền đôi nam nữ tiêu chuẩn), Phùng Mùi Nhình (Jujitsu, đối kháng hạng 52 kg nữ), Võ Thị Mỹ Tiên (bơi, 200m bướm), Võ Duy Thành, Đỗ Thị Thanh Thảo (Canoeing 500m đôi hỗn hợp), Vũ Duy Thành - Đỗ Thị Thanh Thảo (kayak, đôi nam nữ 200m), Mai Thị Bích Trâm - Vũ Hoàng Khánh Ngọc (judo, Ju-no-kata), Nguyễn Thị Quỳnh Như (TDDC, nhảy chống nữ), Nguyễn Khánh Linh (điền kinh, 1.500m nữ), Nguyễn Thị Diệu Ly (karate, kumite 55kg nữ), Chu Văn Đức (karate, kumite 55kg nam), Tạ Ngọc Tưởng (điền kinh, 400m nam), Trần Hưng Nguyên (bơi, 400m hỗn hợp), Mai Trần Tuấn Anh (bơi, 1.500m tự do), Đinh Công Khoa (Taekwondo, 58kg), Lê Huỳnh Tường Vy (judo, 70 kg nữ), Nguyễn Hoàng Thành (judo, 8 kg nam), Phí Thanh Thảo, Lê Thị Mộng Tuyền và Nguyễn Thị Thảo (bắn súng, 10 m súng trường hơi đồng đội nữ); Võ Văn Hiền (karate, hạng cân 75 kg nam); Nguyễn Thị Loan (taekwondo, hạng cân 53 kg); Bảo Khoa, Đào Thiên Hải, Võ Thành Ninh, Vũ Hoàng Gia Bảo, Trần Quốc Dũng và Phạm Thanh Phương Thảo (cờ tiêu chuẩn maruk); Nguyễn Hoài Hương (cử tạ, hạng cân 53 kg nữ); Trần Văn Nguyễn Quốc (bơi, 200 m tự do nam); Lê Thị Tuyết (điền kinh, 5.000 m nữ); Lê Thị Cẩm Tú (điền kinh, 200 m nữ); Võ Thị Mỹ Tiên (bơi, 400 m cá nhân hỗn hợp), Nguyễn Thùy Trang (bắn súng, 10m súng ngắn cá nhân nữ), Phạm Quang Huy, Nguyễn Đình Thành, Lại Công Minh (bắn súng, 10 m súng ngắn hơi đồng đội nam), Trần Hưng Nguyên, Lương Jeremies, Nguyễn Viết Tường, Trần Văn Nguyễn Quốc (bơi, TS 4x100 m tự do nam), Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Đức Tuân, Đinh Anh Hoàng (bóng bàn, đồng đội nam)

HCĐ (61): Phùng Thị Hồng Ngọc - Nguyễn Ngọc Bích (jujitsu biểu diễn); Tơ Đăng Minh - Trần Hữu Tuấn; Sái Công Nguyên - Nguyễn Anh Tùng (jujitsu biểu diễn); Đặng Đình Tùng (jujitsu hạng cân 77 kg); Đào Hồng Sơn (jujitsu hạng cân 62 kg); Hà Thị Ánh Uyên, Vũ Hà Anh Thư (jujitsu 63 kg); Phạm Hồng Quân (canoeing 500 m); Nguyễn Thị Kim Hà - Lê Trần Kim Uyên - Lê Ngọc Hân (taekwondo đồng đội nữ tiêu chuẩn); Bảo Khoa, Đào Thiên Hải, Võ Thành Ninh, Vũ Hoàng Gia Bảo (cờ chớp maruk); Nguyễn Quang Thuấn (bơi 200 m hỗn hợp); Trần Văn Nguyễn Quốc (bơi 100 m tự do); Thái Thị Hồng Thoa, Nguyễn Thị Hiền, Huỳnh Công Tâm (bi sắt); Võ Thị Mỹ Tiên - Nguyễn Thúy Hiền - Nguyễn Khả Nhi - Phạm Thị Vân (bơi 4x100 m tự do); Nguyễn Thị Mai (taekwondo 48kg); Huỳnh Cao Minh - Nguyễn Minh Tuấn (canoeing); 3 huy chương đồng jujitsu, Lương Đức Phước (điền kinh 1.500 m); Lê Thị Cẩm Dung (điền kinh - ném đĩa nữ); Võ Thị Mỹ Tiên (bơi); Hà Thị Thu (điền kinh); Phạm Lê Hoàng Linh (Jujitsu 85 kg), kata đồng đội nam; teqball (đội tuyển nam), Cấn Văn Thắng (jujitsu hạng 62 kg nam); Trương Thị Kim Tuyền (taekwondo, 49 kg nữ đối kháng); Phạm Minh Bảo Kha (taekwondo, đối kháng dưới 80 kg nam); Đinh Phương Thành (thể dục dụng cụ, xà đơn); Kim Thị Huyền (đẩy tạ nữ); Lê Ngọc Phúc (điền kinh 400 m nam); Nguyễn Thúy Hiền (bơi 100 m tự do nữ); Huỳnh Thị Mỹ Tiên (điền kinh, 100 m rào nữ); Võ Thị Mỹ Tiên (bơi, 400 m tự do nữ); Trần Hưng Nguyên – Cao Văn Dũng – Jeremie Lương - Nguyễn Viết Tường (bơi, 4x100 m hỗn hợp nam); Mộng Tuyền (bắn súng, 100 m súng trường hơi nữ); Vũ Thị Trang - Bùi Bích Phương (cầu lông); Nguyễn Thị Thu Trang (cử tạ, hạng cân 48 kg nữ); K'Duơng (cử tạ); Vũ Thị Ngọc Hà (điền kinh, nhảy 3 bước nữ); Nguyễn Thúy Hiền (bơi, 100 m ếch nữ), Quàng Thị Tâm (cử tạ, 58 kg nữ), Nguyễn Thị Thật (xe đạp, tốc độ), Nguyễn Anh Minh (golf, cá nhân nam), Lê Chúc An (golf, cá nhân nữ), Nguyễn Đức Toàn (cử tạ, hạng 71 kg), Nguyễn Khả Nhi, Võ Thị Mỹ Tiên, Phạm Thị Vân, Nguyễn Thúy Hiền (bơi, TS 4x200 m tự do nữ), Nguyễn Thành Ngưng (điền kinh, 20 km đi bộ nam), Bùi Thị Thu Hà (điền kinh, marathon nữ)