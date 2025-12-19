HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

SEA Games 33 ngày 19-12: Việt Nam tăng tốc với hiệu ứng từ tuyển U22

Đông Linh - Ảnh: Ngọc Linh, Bùi Lượng

(NLĐO) – Trong ngày thi đấu áp chót của SEA Games 33, đoàn thể thao Việt Nam đặt kỳ vọng vào hàng loạt mũi nhọn, quyết cán mốc 90 HCV và vượt qua Indonesia.

Kết thúc ngày thi đấu thứ chín (18-12), đoàn TTVN sở hữu tổng cộng 73 HCV, ổn định ở vị trí thứ ba trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33. Chỉ còn kém đoàn xếp thứ nhì Indonesia đúng 7 HCV, đoàn TTVN không hề ảo tưởng, mơ hồ về khoảng cách có thể rất diệu vợi ấy nhưng cũng không hẳn quá lớn để nuôi hy vọng bứt phá.

"Kịch bản" ngày áp chót đại hội sẽ ra sao nếu thể thao Việt Nam tăng tốc, bứt phá để hoàn thành mục tiêu đạt từ 90 HCV trở lên, qua đó, vượt luôn Indonesia để chiếm vị trí thứ nhì toàn đoàn? Giấc mơ về một "ngày vàng" hoàn toàn có thể xảy ra với quyết tâm của từng thành viên đoàn TTVN, đặc biệt sau cú hích tinh thần cực lớn với chức vô địch bóng đá nam của tuyển U22 Việt Nam.

Bảng tổng sắp huy chương tạm thời:

SEA Games 33 ngày 19-12: Thể thao Việt Nam tăng tốc với hiệu ứng bóng đá - Ảnh 1.

Động lực từ U22 Việt Nam

Bóng đá luôn là môn thể thao đặc biệt và trong lịch sử SEA Games, chiến thắng của các đội tuyển bóng đá nam, nữ thường là nguồn động viên cực lớn, tạo ra một hiệu ứng tinh thần cực mạnh cho toàn đoàn để giúp các đội tuyển khác phấn chấn, tự tin hoàn thành chỉ tiêu thành tích.

Hàng chục cơ hội, nhất là từ các trận chung kết mà các tuyển thủ Việt Nam góp mặt ngày cuối, mang đến nhiều hy vọng cho đoàn TTVN. Quyền Anh là một ví dụ, điểm nóng thực sự của đoàn Việt Nam trong ngày thi đấu 19-12. Các võ sĩ Việt Nam góp mặt ở 6 trận chung kết và tất cả đều đối đầu trực tiếp với võ sĩ chủ nhà Thái Lan.

SEA Games 33 ngày 19-12: Thể thao Việt Nam tăng tốc với hiệu ứng bóng đá - Ảnh 2.

Hà Thị Linh (găng xanh) đủ trải nghiệm để đăng quang ở SEA Games 33

Ngô Ngọc Linh Chi, Nguyễn Huyền Trân, Hà Thị Linh, Hoàng Ngọc Mai hay Nguyễn Văn Đương, Bùi Phước Tùng đều là các võ sĩ mà năng lực đã được kiểm chứng ở đấu trường quốc tế thời gian qua. "Ngày vàng" của boxing cũng sẽ là "ngày vàng" của TTVN tại SEA Games lần này.

Sau một ngày làm nổ tung sới vật với kỳ tích của bốn "cô gái vàng", bao gồm cả ba chị em ruột họ Nguyễn xứ Huế, vật tự do hứa hẹn sẽ còn mang về những chiến công chói sáng với những đô vật kỳ cựu như Phạm Như Duy, Nguyễn Hữu Định, Cấn Tất Dự và Trần Văn Trường Vũ.

SEA Games 33 ngày 19-12: Thể thao Việt Nam tăng tốc với hiệu ứng bóng đá - Ảnh 3.

Đô vật Cấn Tất Dự từng đứng trên đĩnh cao SEA Games, chỉ là sự tái khẳng định

Ở môn đua thuyền truyền thống, các nội dung thuyền 10 nữ 500m và thuyền 20 hỗn hợp 500m thi đấu theo thể thức chung kết hai lần. Đây là môn mà Việt Nam có nền tảng tốt, đặc biệt ở các cự ly đồng đội. Nếu duy trì được nhịp chèo và chiến thuật hợp lý, chúng ta có thể tranh chấp cả hai bộ HCV.

Việc cả đội nam và nữ cờ vua nhanh, cùng đội cờ Maruk đều góp mặt từ bán kết trở đi, cho thấy chiều sâu đáng kể của lực lượng cờ Việt Nam. Những môn trí tuệ hứa hẹn mang về cho TTVN ít nhất 1-2 HCV.

SEA Games 33 ngày 19-12: Thể thao Việt Nam tăng tốc với hiệu ứng bóng đá - Ảnh 4.

Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Lê Tuấn Minh

Chung kết Arena of Valor đồng đội nam là một trong những nội dung được chờ đợi nhất của Esports Việt Nam mà nhiều năm qua luôn thuộc nhóm mạnh nhất khu vực. Thể thao điện tử Việt Nam có quyền mơ tấm HCV thứ nhì tại SEA Games lần này

Những "mỏ vàng" tiềm năng

Đấu kiếm đang kỳ vọng ở các nội dung kiếm chém, kiếm liễu và kiếm ba cạnh, những nội dung có khả năng tạo bất ngờ lớn khi các kiếm thủ Việt Nam đang thi đấu với phong độ rất cao. Aerobic hoàn toàn có thể bùng nổ, giành "vàng" ở cả nội dung đôi nam nữ lẫn nhóm 5 người.

SEA Games 33 ngày 19-12: Thể thao Việt Nam tăng tốc với hiệu ứng bóng đá - Ảnh 5.

Bóng bàn đặt kỳ vọng vào Nguyễn Anh Tú

Bắn súng chờ vàng ở các nội dung 50m súng trường 3 tư thế và 25m súng ngắn nhanh cùa nam trong khi bóng bàn trông chờ vào màn thể hiện của Nguyễn Anh Tú ở bán kết đơn nam.

Lịch thi đấu ngày 19-12 của Đoàn Thể thao Việt Nam:

SEA Games 33 ngày 19-12: Thể thao Việt Nam tăng tốc với hiệu ứng bóng đá - Ảnh 6.

SEA Games 33 ngày 19-12: Thể thao Việt Nam tăng tốc với hiệu ứng bóng đá - Ảnh 7.

SEA Games 33 ngày 19-12: Thể thao Việt Nam tăng tốc với hiệu ứng bóng đá - Ảnh 8.

 

bắn súng quyền anh thể thao Việt Nam SEA Games 33 vật tự do tổng sắp huy chương Aerobic TTVN cờ
