Thể thao

SEA Games 33: Futsal nữ, cầu mây nam lần đầu lấy vàng

Đ.Tùng

Cũng trong chiều 18-12, đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 còn có những chiến thắng của đội cầu mây nam, đô vật nữ.

Chiều 18-12, đội tuyển futsal nữ của danh thủ Trần Thị Thùy Trang và đồng đội đã đánh bại Indonesia ở chung kết với tỉ số 5-0, lần đầu tiên lên ngôi hậu sau 5 kỳ đại hội liên tiếp vào đến chung kết và đều thua Thái Lan.

Cũng trong chiều 18-12, đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 còn có những chiến thắng của đội cầu mây nam, đô vật nữ.

"Tân binh" Đỗ Ngọc Linh tiếp quản xứng đáng vị trí mà đàn chị Nguyễn Thị Xuân đã chiếm giữ ở hạng 50 kg suốt 3 kỳ SEA Games trước đó. Cũng mới lần đầu lên tuyển để dự đại hội thể thao khu vực, nữ đô vật trẻ Nguyễn Thị Mỹ Linh cũng không có đối thủ ở hạng 53 kg khi giành HCV nội dung này.

Futsal nữ, cầu mây nam lần đầu lấy vàng - Ảnh 1.

Cầu mây nam Việt Nam (phải) vô địch SEA Games 33. (Ảnh: THINKCURVE)

Chỉ mới 2 ngày thi đấu qua 8 hạng cân của vật cổ điển nam và vật tự do nữ, Việt Nam đã giành được 7 HCV và 1 HCB - một thành tích vô cùng tự hào. Chắc chắn đây sẽ là điểm tựa niềm tin để những cái tên quen thuộc như Cấn Tất Dự, Nguyễn Hữu Định, Phạm Như Duy, Trần Văn Trường Vũ "săn" vàng vật tự do trong ngày thi đấu cuối, đủ để "đua" huy chương với tuyển điền kinh, ê-kíp giàu thành tích nhất tại SEA Games 33 của đoàn thể thao Việt Nam.

Có đôi chút tiếc nuối cho bóng chuyền nam khi gần như đã chạm tay đến chiến thắng lịch sử trước đương kim vô địch Indonesia. Dẫn trước 2-0 nhưng rồi những điểm yếu cố hữu bộc lộ, khiến tuyển bóng chuyền nam thua ngược sau 5 ván, lỡ cơ hội lần đầu tiên đánh bại đoàn quân xứ vạn đảo sau gần 2 thập niên.

Cũng mang ý nghĩa lần đầu tiên giàu cảm xúc là chiến công của đội cầu mây nam 4 người. Chiến thắng trước đối thủ truyền kiếp Thái Lan ở bán kết đã khơi mở "nút thắt", tạo động lực để bộ tứ Nguyễn Hoàng Lan, Nguyễn Văn Lý, Vương Minh Châu, Ngô Thanh Long tiếp tục vượt qua Myanmar ở chung kết để giành HCV xứng đáng.

Suốt 3 kỳ SEA Games 29, 31 và 32, cầu mây nam 4 người Việt Nam đều chỉ giành HCĐ vì không qua nổi vòng bán kết. Đây cũng là lần đầu tiên, cầu mây nam Việt Nam vô địch SEA Games. Thành tích tốt nhất của cầu mây nam Việt Nam chỉ là HCB nội dung 2 người tại SEA Games 32.

futsal nữ SEA Games 33 đô vật nữ cầu mây nam
