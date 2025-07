Chiều 31-7, Ngân hàng Đông Nam Á (SeABank) đã có thông tin liên quan đến hợp đồng chuyển nhượng vốn góp của Công ty tài chính TNHH Một thành viên Bưu điện (PTF) và công bố của AEON Financial Service Co., Ltd. (AFS, thuộc tập đoàn AEON Group) hồi tháng 6 vửa qua.

Theo đó, SeABank cho biết đã có những trao đổi tích cực trên tinh thần thiện chí và hợp tác cao nhất để làm rõ các vấn đề được AEON Financial Service Co., Ltd đưa ra.

"AEON Financial Service Co., Ltd đã xác nhận SeABank hoàn toàn không liên quan và không biết về những chênh lệch dự phòng có thể có tại PTF trong thời gian trước khi hoàn tất giao dịch.

Đồng thời, phía AEON Financial Service Co., Ltd cũng đã chính thức rút lại các công bố ban đầu liên quan đến giao dịch và khẳng định quyết tâm tiếp tục quản lý và phát triển PTF một cách bền vững và lâu dài" – đại diện ngân hàng nêu.

Thương vụ chuyển nhượng trị giá 4.300 tỉ đồng được ký kết vào tháng 10-2023

Trước đó, ngày 6-6, AEON Financial Service Co., Ltd. bất ngờ có thông báo về việc phát hiện các giao dịch kế toán không phù hợp liên quan đến thương vụ mua lại Công ty tài chính PTF từ SeABank.

Theo AEON Financial Service Co., Ltd, trong quá trình thực hiện giai đoạn sau sáp nhập, công ty này này đã phát hiện các giao dịch kế toán không phù hợp được thực hiện trước thời điểm hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần. Vì thế, công ty đã tiến hành điều tra thực tế với sự tư vấn của luật sư.

Vì lý do này, công ty đã gửi thông báo đến SeABank để tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng cổ phần không có hiệu lực.

Hồi cuối năm 2024, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành văn bản chấp thuận việc chuyển nhượng 100% vốn góp của SeABank tại PTF cho AEON Financial Service Co., Ltd. Thương vụ chuyển nhượng trị giá 4.300 tỉ đồng hoàn tất vào tháng 2-2025, chính thức đưa PTF trở thành công ty con hợp nhất.

PTF được thành lập vào năm 1998 và là một trong những công ty tài chính đầu tiên tại Việt Nam với vốn điều lệ 1.550 tỉ đồng.