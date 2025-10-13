HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Secret Garden - âm nhạc "chữa lành"

Yến Anh

(NLĐO)- Đêm nhạc Secret Garden trong dự án âm nhạc Good Morning Vietnam không chỉ là một buổi biểu diễn, mà còn là nơi chăm sóc tinh thần của nhiều thế hệ.

Âm nhạc của Secret Garden đi cùng được cả nỗi buồn

Ở kỷ nguyên mà màn hình điện thoại rực sáng 18 giờ mỗi ngày, "healing" không còn là khái niệm mà đã trở thành nhu cầu sinh tồn của tâm trí.

Secret Garden - âm nhạc "chữa lành" - Ảnh 1.

Secret Garden là một trong số ít dự án khí nhạc gần ba thập kỷ mà vẫn khớp nhịp thời đại, với thứ âm nhạc đủ đẹp để ta nhắm mắt, đủ rõ cấu trúc để tâm trí có chỗ bám, đủ tiết chế để đừng lấn át suy nghĩ. Khi lối sống cân bằng trở thành lựa chọn có ý thức, âm nhạc của họ giống một giao diện tối giản: ít nút, ít màu, ít nhiễu.

Tính "healing" trong âm nhạc của Secret Garden không ru ngủ, mà dựng lại trật tự bên trong tâm trí thành một khung vững để cảm xúc đi qua mà không bị cuốn trôi. Họ tạo nên thứ âm nhạc đi cùng được cả nỗi buồn. "Song from a Secret Garden" hay "Adagio" thường vang lên những chiều mưa khi con người muốn nhận diện cảm xúc thay vì né tránh.

Trong đời sống wellness của giới trẻ, âm nhạc ấy khớp với ba khoảnh khắc thiết yếu: nền tập trung cho các block làm việc sâu (giai điệu đủ rõ để không trượt, đủ tiết chế để không kéo khỏi bàn phím), "giữa hiệp" 3-5 phút để hạ nhịp thần kinh và vệ sinh giấc ngủ bằng một track êm ái để cơ thể định nghĩa đêm nay là an toàn. Khi được lặp lại theo một chuỗi chu kỳ đều đặn, âm nhạc không còn là thứ "bật lên cho có" mà trở thành thói quen chăm sóc tinh thần. Chốn đô thị có thể vẫn ồn ào, công việc vẫn căng thẳng nhưng mỗi người có thể tự dựng một "căn phòng tĩnh" cho riêng mình dù là ở trên xe buýt, trong thang máy hay ở quán cà phê chỉ bằng một bản nhạc violin-piano kéo dài vài phút.

Cuộc hội ngộ giữa ký ức và hiện tại

Secret Garden - âm nhạc "chữa lành" - Ảnh 2.

Tính "healing" của Secret Garden mạnh lên khi đặt trong trục thời gian. Với một thế hệ từng đi qua thời kỳ băng đĩa, quán cà phê đèn vàng và radio đêm khuya, Secret Garden có thể coi là tài sản ký ức với những giai điệu như sợi khói dẫn con người về những mùa mưa đã cũ, về những buổi chiều học bài chậm rãi. Với lớp khán giả lớn lên cùng nhạc số, Secret Garden lại là "hạ tầng" tạo sự chú ý – nhạc nền để dễ tập trung làm việc, để thiền nhập môn, để cơ thể học lại nhịp chậm. Hai quỹ đạo hoài niệm và hiện tại gặp nhau nhờ một ngôn ngữ chung: kể chuyện không lời, ít chữ nhiều hình, giai điệu ca tính có thể nhận diện ngay cả khi chuyển soạn cho độc tấu piano, tứ tấu dây hay hợp xướng.

Khi Good Morning Vietnam mời Secret Garden, cuộc gặp gỡ ấy trở thành một cuộc hội ngộ đúng nghĩa. Một đêm diễn hứa hẹn tạo nên "căn phòng tĩnh khổng lồ" khi hàng nghìn người tìm thấy thế giới riêng của mình trong từng nốt nhạc, từng khoảng lặng và để mình cuốn theo một nhịp điệu chung. Khi điều đó xảy ra, những con người mải miết đi tìm giá trị của bản thân giữa chốn đô thị phồn hoa sẽ tự chữa lành một phần.

Ý nghĩa nhân văn của Good Morning Vietnam

"Âm nhạc vì cộng đồng" không chỉ là lời giới thiệu mà còn là giá trị khiến "healing" đi xa hơn một đêm "đã tai". Nhưng tính nhân văn của dự án còn rõ hơn ở cách phân bổ lợi ích và mở cánh cửa giáo dục thẩm mỹ: một phần nguồn lực chảy về các hoạt động thiện nguyện, truyền thông không dừng ở "điểm tin sự kiện" mà được thiết kế như một chiến dịch phổ cập văn hóa nghe cho người trẻ. Khi một đêm nhạc khuyến khích lắng nghe nhau trong im lặng, khuyến khích đặt câu hỏi "Hôm nay mình biết ơn điều gì?", đó có thể coi là "wellness" ở cấp độ cộng đồng.

Secret Garden - âm nhạc "chữa lành" - Ảnh 3.

Cuộc hội ngộ Secret Garden trong Good Morning Vietnam sẽ nhắc nhớ người nghe rằng dịu dàng là một quyết định và quyết định ấy có thể được đưa ra mỗi ngày - trong cách thở, cách nghe, cách đối đãi với sự tĩnh lặng. Khi giai điệu làm thân cây, khoảng lặng làm đất, hòa âm là ánh sáng, nhịp thở là mưa, khu vườn bí mật không còn nằm ngoài kia mà nằm ngay trong lồng ngực. Một khu vườn như thế, mỗi người tưới một chút là sẽ đủ xanh để che nắng. Và giữa cuộc sống hiện đại luôn rì rầm cảnh báo quá tải, việc cùng nhau bảo vệ khu vườn ấy chính là ý nghĩa sâu sắc nhất của "âm nhạc vì cộng đồng".

"Secret Garden Live in Vietnam" sẽ diễn ra vào 19 giờ 30 ngày 18-10-2025 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Sự kiện nằm trong dự án âm nhạc quốc tế vì cộng đồng "Good Morning Vietnam" diễn ra thường niên do Báo Nhân Dân và IB Group Việt Nam khởi xướng.

