Secret Garden mong đợi ngày biểu diễn ở Việt Nam

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ Âm nhạc

Secret Garden mong đợi ngày biểu diễn ở Việt Nam

Yến Anh

(NLĐO)- Secret Garden, nhóm nhạc huyền thoại đến từ Na Uy và Ireland, sẽ đến Việt Nam biểu diễn vào 18-10 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội

Bên cây đàn piano, nghệ sĩ Rolf Løvland chơi những giai điệu quen thuộc của nhạc phẩm kinh điển "Song From A Secret Garden". Ông cho hay rất mong đợi được tới biểu diễn tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội ngày 18-10 tới đây và hẹn sớm gặp khán giả Việt Nam.

Secret Garden mong đợi ngày biểu diễn ở Việt Nam - Ảnh 1.

Nhóm nhạc huyền thoại đến từ Na Uy và Ireland sẽ đến Việt Nam biểu diễn vào 18-10

Hàng nghìn khán giả đang háo hức được thưởng thức trực tiếp hơn 30 tác phẩm kinh điển của Secret Garden và ca sĩ Tùng Dương và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng không ngoại lệ.

Nghệ sĩ Rolf Løvland gửi lời chào đến khán giả Việt Nam. Video: BTC

Tác giả "Viết tiếp câu chuyện hoà bình" cho biết rất thích nghe nhạc của nhóm Secret Garden, có những bài để lại nhiều ấn tượng với anh ngay lần đầu tiên nghe, trong đó có nhạc phẩm kinh điển "Song from A Secret Garden" bởi mang lại nhiều cảm xúc.

"Tôi rất thích nghe nhạc của nhóm Secret Garden, có những bài để lại nhiều ấn tượng với tôi ngay lần đầu tiên nghe. "Song from A Secret Garden", "The Promise", "Fairytale" là những bài đầu tiên tôi nghe và ấn tượng bởi dù là những giai điệu piano và những bản hoà tấu thôi nhưng nó mang lại nhiều cảm xúc. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy âm nhạc thật kỳ diệu bởi những nốt nhạc có thể cho mình tưởng tượng ra nhiều hình ảnh, nhiều khung cảnh và chìm đắm trong những cảm xúc khác nhau"- nam nhạc sĩ chia sẻ.

Nhạc sĩ t view nói thêm anh thích Secret Garden vì âm nhạc của nhóm giai điệu lãng mạn, dễ nghe và có tính chữa lành rất cao. Nghe nhạc Secret Garden có cảm giác như đang đi vào một không gian khác đầy sự yên bình, sự hoài niệm và chìm đắm vào cảm xúc.

"Tôi là nhạc sĩ và rất nhạy cảm nên thích đắm chìm trong những cảm xúc đó, đó có thể là nỗi buồn, có thể là những ký ức đẹp, có thể là sự tiếc nuối nhưng còn lại chỉ là sự bình yên và dòng chảy về cảm xúc. Tôi thấy được điều kỳ diệu của âm nhạc Secret Garden mang tới cho mình"- anh nói.

Secret Garden mong đợi ngày biểu diễn ở Việt Nam - Ảnh 2.

Nhóm nhạc nổi tiếng thế giới có rất nhiều người hâm mộ tại Việt Nam

Nguyễn Văn Chung cũng thừa nhận âm nhạc và cá tính sáng tác của mình bị ảnh hưởng bởi nhóm Secret Garden. Anh quan niệm khi sáng tác đầu tiên bài hát giai điệu phải hay, giai điệu phải đẹp và có tính chữa lành, có cả sự tích cực, tính hoài niệm và cảm xúc trong đó.

Còn với Tùng Dương, hai album "Song from A Secret Garden" và "White Stones" đã luôn nằm trong danh mục ưa thích của anh và "You raise me up" là bài hát gắn liền với Tùng Dương. Nam ca sĩ nhiều lần được yêu cầu hát bài hát này trong các chương trình lớn vì ca từ "You raise me up" rất ý nghĩa, giai điệu bài hát đã trở nên bất hủ. Vì vậy, mỗi khi có cơ hội được hát trước bạn bè quốc tế Tùng Dương lại chọn bài hát này, mà gần nhất là dịp được diện kiến gia đình danh ca Andrea Bocelli tại Ý.

"Nếu bạn cần âm nhạc để xóa tan những căng thẳng và áp lực nhưng lại không muốn nghe nhạc cổ điển hàn lâm, hãy dành đôi phút để đến với khu vườn âm nhạc bí ẩn của Secret Garden. Âm nhạc của họ có tinh thần chữa lành thực sự. Khi nghe nhạc Secret Garden, ta như lạc vào thế giới mà họ dẫn dụ đầy mê hoặc. Tôi tin tưởng đạo diễn Phạm Hoàng Nam với những dàn dựng về sân khấu, ánh sáng thật huyền ảo để làm tôn lên được âm nhạc của Secret Garden. Theo tôi, đó là cuộc gặp gỡ thú vị đạo diễn Việt và nhóm nhạc thế giới"- Tùng Dương nói.

Dù lịch biểu diễn dày đặc, Tùng Dương cho hay anh chắc chắn sẽ thu xếp lịch diễn của mình để có duyên tham dự thưởng thức trọn vẹn âm nhạc của Secret Garden.

"Secret Garden Live in Vietnam" diễn ra vào 19 giờ 30 ngày 18 tháng 10 năm 2025 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Đây là sự kiện nằm trong dự án âm nhạc quốc tế vì cộng đồng "Good Morning Vietnam" diễn ra thường niên do Báo Nhân Dân và IB Group Việt Nam khởi xướng.

Tin liên quan

Ca sĩ Tùng Dương: Tôi muốn đi đến cùng với âm nhạc

Ca sĩ Tùng Dương: Tôi muốn đi đến cùng với âm nhạc

Với ca sĩ Tùng Dương, nghệ thuật không phải là tham vọng mà là khát vọng - khát vọng đi đến cùng với âm nhạc

Báo Nhân Dân Việt Nam Secret Garden
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo