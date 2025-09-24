Secret Garden mong đợi ngày biểu diễn ở Việt Nam

Bên cây đàn piano, nghệ sĩ Rolf Løvland chơi những giai điệu quen thuộc của nhạc phẩm kinh điển "Song From A Secret Garden". Ông cho hay rất mong đợi được tới biểu diễn tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội ngày 18-10 tới đây và hẹn sớm gặp khán giả Việt Nam.



Nhóm nhạc huyền thoại đến từ Na Uy và Ireland sẽ đến Việt Nam biểu diễn vào 18-10

Hàng nghìn khán giả đang háo hức được thưởng thức trực tiếp hơn 30 tác phẩm kinh điển của Secret Garden và ca sĩ Tùng Dương và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng không ngoại lệ.

Nghệ sĩ Rolf Løvland gửi lời chào đến khán giả Việt Nam. Video: BTC

Tác giả "Viết tiếp câu chuyện hoà bình" cho biết rất thích nghe nhạc của nhóm Secret Garden, có những bài để lại nhiều ấn tượng với anh ngay lần đầu tiên nghe, trong đó có nhạc phẩm kinh điển "Song from A Secret Garden" bởi mang lại nhiều cảm xúc.

"Tôi rất thích nghe nhạc của nhóm Secret Garden, có những bài để lại nhiều ấn tượng với tôi ngay lần đầu tiên nghe. "Song from A Secret Garden", "The Promise", "Fairytale" là những bài đầu tiên tôi nghe và ấn tượng bởi dù là những giai điệu piano và những bản hoà tấu thôi nhưng nó mang lại nhiều cảm xúc. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy âm nhạc thật kỳ diệu bởi những nốt nhạc có thể cho mình tưởng tượng ra nhiều hình ảnh, nhiều khung cảnh và chìm đắm trong những cảm xúc khác nhau"- nam nhạc sĩ chia sẻ.

Nhạc sĩ tỉ view nói thêm anh thích Secret Garden vì âm nhạc của nhóm giai điệu lãng mạn, dễ nghe và có tính chữa lành rất cao. Nghe nhạc Secret Garden có cảm giác như đang đi vào một không gian khác đầy sự yên bình, sự hoài niệm và chìm đắm vào cảm xúc.

"Tôi là nhạc sĩ và rất nhạy cảm nên thích đắm chìm trong những cảm xúc đó, đó có thể là nỗi buồn, có thể là những ký ức đẹp, có thể là sự tiếc nuối nhưng còn lại chỉ là sự bình yên và dòng chảy về cảm xúc. Tôi thấy được điều kỳ diệu của âm nhạc Secret Garden mang tới cho mình"- anh nói.

Nhóm nhạc nổi tiếng thế giới có rất nhiều người hâm mộ tại Việt Nam

Nguyễn Văn Chung cũng thừa nhận âm nhạc và cá tính sáng tác của mình bị ảnh hưởng bởi nhóm Secret Garden. Anh quan niệm khi sáng tác đầu tiên bài hát giai điệu phải hay, giai điệu phải đẹp và có tính chữa lành, có cả sự tích cực, tính hoài niệm và cảm xúc trong đó.

Còn với Tùng Dương, hai album "Song from A Secret Garden" và "White Stones" đã luôn nằm trong danh mục ưa thích của anh và "You raise me up" là bài hát gắn liền với Tùng Dương. Nam ca sĩ nhiều lần được yêu cầu hát bài hát này trong các chương trình lớn vì ca từ "You raise me up" rất ý nghĩa, giai điệu bài hát đã trở nên bất hủ. Vì vậy, mỗi khi có cơ hội được hát trước bạn bè quốc tế Tùng Dương lại chọn bài hát này, mà gần nhất là dịp được diện kiến gia đình danh ca Andrea Bocelli tại Ý.

"Nếu bạn cần âm nhạc để xóa tan những căng thẳng và áp lực nhưng lại không muốn nghe nhạc cổ điển hàn lâm, hãy dành đôi phút để đến với khu vườn âm nhạc bí ẩn của Secret Garden. Âm nhạc của họ có tinh thần chữa lành thực sự. Khi nghe nhạc Secret Garden, ta như lạc vào thế giới mà họ dẫn dụ đầy mê hoặc. Tôi tin tưởng đạo diễn Phạm Hoàng Nam với những dàn dựng về sân khấu, ánh sáng thật huyền ảo để làm tôn lên được âm nhạc của Secret Garden. Theo tôi, đó là cuộc gặp gỡ thú vị đạo diễn Việt và nhóm nhạc thế giới"- Tùng Dương nói.

Dù lịch biểu diễn dày đặc, Tùng Dương cho hay anh chắc chắn sẽ thu xếp lịch diễn của mình để có duyên tham dự thưởng thức trọn vẹn âm nhạc của Secret Garden.