Secret Garden mang "Khu vườn bí mật" tưới mát tâm hồn khán giả Việt Nam

Tối 18-10, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), khán giả đã đắm chìm trong âm nhạc của nhóm nhạc huyền thoại Bắc Âu. Đêm diễn là điểm mở màn cho chuyến lưu diễn toàn cầu đánh dấu 30 năm sự nghiệp của Secret Garden.

Hai nghệ sĩ nghệ sĩ Rolf Løvland (piano) và Fionnuala Sherry (violin) hoàn toàn chinh phục khán giả Việt Nam

Những bản nhạc quen thuộc đã được nghệ sĩ Rolf Løvland (piano) và Fionnuala Sherry (violin) cùng 6 thành viên ban nhạc mang tới khán giả với chất lượng tuyệt hảo, không khác là mấy so với khi nghe băng đĩa. Hơn 20 nhạc phẩm bất hủ được lựa chọn khéo léo từ 13 album đã phát hành suốt 30 năm qua của nhóm, trong đó hầu hết là các bản hit quen thuộc lần lượt được gửi tới khán giả Thủ đô.

Secret Garden kết show với bản hit kinh điển "You raise me up". Video: Lan Anh

"Secret Garden Live in Vietnam" mở màn với "Windancer'' cùng hiệu ứng đặc biệt hứa hẹn đưa khán giả vào một thế giới ma mị nơi con người hoà quyện với thiên nhiên phóng khoáng. Chắc chắn đêm nhạc không thể thiếu "Nocturne" - tác phẩm đã làm nên tên tuổi của Secret Garden khi họ vô địch cuộc thi Eurovision châu Âu năm 1995 và bắt đầu hành trình chinh phục khán giả thế giới suốt 30 năm sau đó.

Phần hiệu ứng với hình ảnh cực quang đặc trưng của Bắc Âu xuất hiện trên hệ thống 7 màn hình led trên sân khấu tạo nên một màn biểu diễn hoàn hảo và cuốn hút. Ngay sau đó, khán giả tiếp tục được thưởng thức "Song From A Secret Garden" - ca khúc chủ đề album đầu tiên của nhóm phát hành năm 1996 và cũng là một trong những bản nhạc được nghe nhiều nhất.

Secret Garden dẫn gần 4000 khán giả dẫn vào "khu vườn bí mật" của mình với những tác phẩm kinh điển chinh phục hàng triệu khán giả trên thế giới

Secret Garden dùng âm nhạc để đối thoại với khán giả, đôi khi giữa quãng nghỉ sau vài ba tác phẩm, Rolf Løvland và Fionnuala Sherry thay nhau giao lưu và chia sẻ những câu chuyện phía sau các sáng tác của họ.

Âm nhạc của Secret Garden đúng nghĩa "chữa lành" bởi họ còn sáng tác cả những ca khúc như lời ru dành cho những con người trưởng thành cũng như những đứa trẻ luôn cần những giai điệu tưới mát cho tâm hồn để quên đi mọi lo âu bộn bề trong cuộc sống mà đi vào giấc ngủ với "Lullaby for Grown-ups" cùng giọng hát của nam ca sĩ Espen.

Fionnuala Sherry nói một trong những điều tuyệt nhất trong chuyến lưu diễn đầu tiên tại Việt Nam là họ nhận được sự ủng hộ và tình cảm nhiệt thành của khán giả

Secret Garden đã dành một bất ngờ cho khán giả Việt Nam, đó là lần đầu mang lên sân khấu biểu diễn tác phẩm "Tree of secrets''.

Fionnuala Sherry nói một trong những điều tuyệt nhất trong chuyến lưu diễn đầu tiên tại Việt Nam là họ nhận được sự ủng hộ và tình cảm nhiệt thành của khán giả. Chính vì vậy nhóm đã chơi bài "Thank you" với giọng hát của Espen cùng ca từ đầy ý nghĩa như lời cảm ơn tới khán giả Việt Nam

Rolf Løvland và Fionnuala Sherry thay nhau giao lưu và chia sẻ những câu chuyện phía sau các sáng tác của họ

Cũng tại đêm nhạc, Rolf Løvland lần đầu chia sẻ với khán giả câu chuyện riêng tư, đó là quãng thời gian Fionnuala Sherry phát hiện ung thư và nhóm phải huỷ tour diễn thế giới để cô chữa bệnh. Khi mọi thứ đã ổn, họ nghĩ sẽ thật tuyệt nếu dành thời gian cho âm nhạc và bắt đầu chơi như mới bắt đầu. Đây cũng là lý do ông sáng tác bài "Fionnuala's violin" cho bà và tác phẩm này được lựa chọn cho show diễn tại Việt Nam.

Secret Garden dẫn gần 4000 khán giả dẫn vào "khu vườn bí mật" của mình với những tác phẩm kinh điển chinh phục hàng triệu khán giả trên thế giới

Điều tuyệt vời nhất luôn để dành đến cuối đáp lại tình cảm của khán giả với những tràng pháo tay không dứt, Secret Garden kết show với bản hit kinh điển "You raise me up" đã được hàng triệu khán giả trên thế giới thuộc nằm lòng. Đây cũng là ca khúc được cover nhiều nhất của Secret Garden với hơn 1.000 bản thu âm bằng 50 ngôn ngữ khác nhau, nhiều lần giúp Josh Groban và nhóm Westlife đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc uy tín.

Các nghệ sĩ của Secret Garden đã mang đến một đêm nhạc tuyệt vời