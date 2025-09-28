Selena Gomez lãng mạn và cổ điển trong ngày cưới

Selena Gomez đã đăng tải video clip, hình ảnh lãng mạn trong lễ phục cưới lên trang cá nhân Instagram để chung vui cùng người hâm mộ.

Trong đó, cô dâu Selena Gomez phong cách cổ điển, diện đầm trắng khoe lưng trần quyến rũ còn chú rể mặc tuxedo đen, thắt nơ. Cả hai đều mặc trang phục thương hiệu Ralph Lauren.

Selena Gomez trong đám cưới

Cô diện đầm phong cách cổ điển

Sánh bước bên chồng

Cả hai đón chờ trang mới trong cuộc đời

Lãng mạn và cổ điển

Trao nhau nụ hôn

Cô lập tức nhận được hàng loạt lời chúc mừng của người hâm mộ. Đám cưới của Selana Gomez quy tụ nhiều ngôi sao là bạn bè thân thiết như diễn viên hài Eric Andre, Taylor Swift, diễn viên Martin Short, Steve Martin, Paul Rudd, Paris Hilton… Những thông tin chi tiết về đám cưới chưa được tiết lộ.

Selena Gomez và Benny Blanco đã hẹn hò từ tháng 6-2023, công khai tình cảm từ tháng 12-2023.

Đầu tháng 12-2024, Selena Gomez công bố đính hôn cùng Benny Blanco bằng cách khoe nhẫn kim cương trên trang cá nhân.

Selena Gomez, 33 tuổi, là ngôi sao danh tiếng ở cả lĩnh vực phim, âm nhạc còn Benny Blanco, 37 tuổi, là nhà sản xuất âm nhạc từng hợp tác nhiều ngôi sao lớn: Justin Bieber, Ed Sheeran, Katy Perry, Britney Spears, Rihanna....

Trước khi đến với nhau, cả hai đều trải qua các mối tình nhưng Selena Gomez được cho năng động, nhiều kịch tính còn chồng cô lại kín tiếng.