Quốc tế

Sếp Facebook xuất hiện trong phiên tòa chưa từng có tiền lệ

Thu Hương

(NLĐO) - Ông Mark Zuckerberg, Giám đốc điều hành hãng Meta, đối mặt các câu hỏi về trách nhiệm của mạng xã hội Instagram đối với sức khỏe tâm thần trẻ em.

Ngày 18-2 (giờ địa phương), Giám đốc điều hành (CEO) hãng Meta Mark Zuckerberg đã trực tiếp ra hầu tòa tại Los Angeles - Mỹ, liên quan vụ cáo buộc các nền tảng mạng xã hội cố tình thiết kế tính năng gây nghiện và gây hại cho trẻ vị thành niên.

Theo hãng tin AP, đây là lần đầu tiên người đứng đầu Meta phải điều trần trước một bồi thẩm đoàn.

Hiện Meta (chủ sở hữu các mạng xã hội Facebook, Instagram) và YouTube (thuộc Google) là hai bị đơn còn lại trong vụ án này, sau khi TikTok và Snap đã chọn giải pháp hòa giải.

Mark Zuckerber lần đầu hầu tòa trước bồi thẩm đoàn về cáo buộc gây nghiện mạng xã hội - Ảnh 1.

CEO Meta Mark Zuckerberg hầu tòa tại tòa án Los Angeles ngày 18-2 vì các cáo buộc liên quan đến các nền tảng mạng xã hội cố tình gây nghiện đối với trẻ vị thành niên. Ảnh: AP

Phiên tòa tập trung vào đơn kiện của một phụ nữ 20 tuổi (được định danh là KGM hoặc Kaley). Nguyên đơn cho rằng việc sử dụng Instagram từ sớm đã khiến cô bị nghiện, dẫn đến trầm cảm và có ý định tự tử.

Trong phiên tòa, luật sư Mark Lanier phía nguyên đơn đã đưa ra các tài liệu nội bộ cho thấy Meta từng đặt mục tiêu tăng thời gian sử dụng của người dùng.

Điều này mâu thuẫn với lời khai trước đó của ông Mark Zuckerberg tại Quốc hội Mỹ rằng công ty không ưu tiên chỉ số này.

CEO Meta thừa nhận từng có các mục tiêu về thời gian nhưng khẳng định đã chủ động chuyển hướng sang tập trung vào "tính hữu dụng". "Tôi tin vào giả định cơ bản rằng nếu một thứ gì đó có giá trị, mọi người sẽ sử dụng nó nhiều hơn vì nó hữu ích cho họ" - ông lập luận.

Khi bị dồn ép về lỗ hổng cho phép trẻ vị thành niên dễ dàng lách luật để tham gia mạng xã hội, ông Mark Zuckerberg thừa nhận Meta gặp khó khăn trong việc thực thi các hạn chế độ tuổi nhưng khẳng định đang tích cực rà soát các trường hợp khai gian.

Mark Zuckerber lần đầu hầu tòa trước bồi thẩm đoàn về cáo buộc gây nghiện mạng xã hội - Ảnh 2.

CEO Instagram Adam Mosseri có mặt tại tòa án Los Angeles ngày 11-2 để điều trần về trách nhiệm của các nền tảng mạng xã hội đối với sự an toàn của trẻ vị thành niên. Ảnh: AP.

Bên cạnh đó, ông chủ Meta vẫn giữ quan điểm rằng các công trình khoa học hiện nay chưa chứng minh được mạng xã hội là nguyên nhân trực tiếp gây ra tác hại về sức khỏe tâm thần.

Ông Zuckerberg cũng từ chối chịu trách nhiệm về các bộ lọc làm đẹp (beauty filters) gây tranh cãi, cho biết sẽ giữ "tiêu chuẩn cao" trước khi quyết định chặn bất kỳ công cụ nào có thể hạn chế quyền biểu đạt của người dùng.

Tuy nhiên, lời khai của ông Zuckerberg đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ các tổ chức bảo vệ trẻ em. Ông Josh Golin, Giám đốc điều hành tổ chức Fairplay, nhận xét: "Tất cả những gì Mark Zuckerberg làm được với lời khai hôm nay chỉ là chứng minh một lần nữa rằng ông ta không đáng tin, đặc biệt là khi liên quan đến sự an toàn của trẻ em".

Kết thúc 8 giờ thẩm vấn, Zuckerberg thừa nhận không có sản phẩm nào là hoàn hảo và cam kết sẽ tiếp tục cải thiện nền tảng trong tương lai, dù ông vẫn tránh nhận trách nhiệm trực tiếp về những bi kịch cá nhân của người dùng.

Vụ kiện này được đánh giá là "án lệ" quan trọng, có khả năng định hình kết quả của hơn 1.500 vụ kiện tương tự đang nhắm vào các đại gia công nghệ trên khắp nước Mỹ.

Mark Zuckerberg là vấn đề lớn nhất của Facebook

Mark Zuckerberg là vấn đề lớn nhất của Facebook

Facebook đang đối mặt với nhiều bê bối và áp lực, nhưng có ý kiến cho rằng vấn đề lớn nhất của mạng xã hội này chính là CEO Zuckerberg.

Hai tỉ phú công nghệ Elon Musk và Mark Zuckerberg ghét nhau ra mặt

(NLĐO) - Tỉ phú Elon Musk vừa tiếp tục chọc giận Facebook khi liên kết vụ bạo loạn ở Điện Capitol với mạng xã hội này, qua đó làm nghiêm trọng hơn mối bất hòa kéo dài nhiều năm với tỉ phú Mark Zuckerberg.

Facebook và loạt ứng dụng sập toàn cầu, Meta tổn thất bao nhiêu?

(NLĐO) - Sự cố kỹ thuật làm gián đoạn hoạt động các nền tảng Facebook, Instagram và Messenger khiến Meta mất khoảng 100 triệu USD - giới chuyên gia nhận định với Daily Mail ngày 5-3

