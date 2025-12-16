Shark Lê Hùng Anh hé lộ thiết kế dự án KCN tích hợp AI 3.373 tỉ tại Đà Nẵng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Shark Lê Hùng Anh hé lộ thiết kế dự án KCN tích hợp AI 3.373 tỉ tại Đà Nẵng

Trần Thường

(NLĐO) – Shark Lê Hùng Anh – người con quê hương Quảng Nam – Đà Nẵng chuẩn bị khởi công dự án tại quê nhà trong vài ngày tới.

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức lễ khởi công dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Phân khu B – KCN Nam Thăng Bình.

Dự án do Công ty CP Đầu tư hạ tầng KCN Nam Thăng Bình làm chủ đầu tư, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn BIN Corporation, do ông Lê Hùng Anh sáng lập và hiện là Chủ tịch Tập đoàn – người nổi tiếng khi tham gia Shark Tank Việt Nam mùa 5 với vai trò nhà đầu tư, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ startup trẻ vươn tầm quốc tế.

Shark Lê Hùng Anh khởi công dự án KCN Nam Thăng Bình 3 . 373 Tỉ tại Đà Nẵng - Ảnh 1.

Ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (phải) cùng ông Lê Hùng Anh kiểm tra thực tế trước ngày khởi công dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Phân khu B – Khu công nghiệp Nam Thăng Bình

Dự án có quy mô 346 ha, được triển khai tại xã Thăng Điền và Thăng Trường (TP Đà Nẵng), tổng vốn đầu tư hơn 3.373 tỉ đồng, nhằm xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào Khu Kinh tế mở Chu Lai.

Dự án được UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) chấp thuận chủ trương đầu tư tháng 5-2025, được TP Đà Nẵng đưa vào danh mục các dự án khởi công chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, dự kiến khởi công ngày 19-12.

Đến nay, chủ đầu tư đã hoàn thành nhiều hạng mục, thủ tục quan trọng như: khảo sát địa chất, địa hình; lập báo cáo nghiên cứu khả thi; thiết kế bản vẽ thi công; đánh giá tác động môi trường; có quyết định giao đất để thực hiện dự án; cấp phép xây dựng các hạng mục công trình Phân kỳ 1 của dự án…

Shark Lê Hùng Anh khởi công dự án KCN Nam Thăng Bình 3 . 373 Tỉ tại Đà Nẵng - Ảnh 2.

Shark Lê Hùng Anh khởi công dự án KCN Nam Thăng Bình 3 . 373 Tỉ tại Đà Nẵng - Ảnh 3.

Theo định hướng, KCN Nam Thăng Bình sẽ thu hút các ngành nghề mang tính cộng sinh, giảm thiểu phát thải, tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo và ưu tiên phủ xanh cảnh quan

Đồng thời, chủ đầu tư đang phối hợp với Trung tâm Phát triển Hạ tầng và chính quyền địa phương lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho khoảng 570 hộ dân.

Theo định hướng, KCN Nam Thăng Bình sẽ thu hút các ngành nghề mang tính cộng sinh, giảm thiểu phát thải, tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo và ưu tiên phủ xanh cảnh quan.

Shark Lê Hùng Anh khởi công dự án KCN Nam Thăng Bình 3 . 373 Tỉ tại Đà Nẵng - Ảnh 4.

Phối cảnh một góc dự án

Dự án tập trung các lĩnh vực công nghệ cao như công nghệ thông tin, viễn thông, điện tử; chế biến sâu các sản phẩm từ silica; chế biến dược liệu và nông sản xuất khẩu. KCN không tiếp nhận các ngành nghề có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, hướng tới mô hình khu công nghiệp sinh thái, ứng dụng công nghệ tiên tiến và tạo giá trị gia tăng lớn.

Ông Lê Hùng Anh, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư hạ tầng KCN Nam Thăng Bình, cho biết chủ đầu tư quyết tâm đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào phía Nam TP Đà Nẵng, trong đó có KCN Nam Thăng Bình.

"Mục tiêu là thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư FDI và nhà đầu tư trong nước, tạo thêm giá trị sản xuất công nghiệp, đóng góp nguồn thu cho địa phương và giải quyết việc làm cho lao động tại chỗ trong thời gian tới" - Shark Lê Hùng Anh chia sẻ.

Tin liên quan

Shark Lê Hùng Anh đầu tư dự án 3.373 tỉ đồng ở Quảng Nam

Shark Lê Hùng Anh đầu tư dự án 3.373 tỉ đồng ở Quảng Nam

(NLĐO) – Mục tiêu dự án là đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, kinh doanh bất động sản công nghiệp, dịch vụ kho bãi...

Gần 9.000 tỉ đồng “chạy đà” cho dự án đường sắt tốc độ cao qua Đà Nẵng

(NLĐO) – Đà Nẵng phê duyệt dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư phục vụ Đường sắt tốc độ cao qua địa bàn thành phố với tổng mức đầu tư gần 9.000 tỉ đồng.

Đà Nẵng đề xuất đầu tư siêu dự án 10 tỉ USD tại sân bay Chu Lai

(NLĐO) - TP Đà Nẵng vừa kiến nghị thực hiện dự án khai thác cảng hàng không Chu Lai gắn với hệ sinh thái kinh tế – đô thị sân bay theo hình thức PPP

Đà Nẵng lễ khởi công Lê Hùng Anh Phó Chủ tịch Đà Nẵng Phan Thái Bình Nam Thăng Bình
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo