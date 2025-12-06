HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Đà Nẵng đề xuất đầu tư siêu dự án 10 tỉ USD tại sân bay Chu Lai

B.Vân

(NLĐO) - TP Đà Nẵng vừa kiến nghị thực hiện dự án khai thác cảng hàng không Chu Lai gắn với hệ sinh thái kinh tế – đô thị sân bay theo hình thức PPP

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP Đà Nẵng, phương án đối tác công tư (PPP) của dự án gồm 3 hợp phần chính: khu thương mại tự do 225 ha, khu đô thị dịch vụ sinh thái cảng hàng không 185 ha và khu công nghiệp 360 ha.

Riêng cảng hàng không Chu Lai dự kiến đầu tư 3,3 tỉ USD và hệ sinh thái sân bay khoảng 6,7 tỉ USD.

Sân bay Chu Lai được quy hoạch đạt chuẩn quốc tế 4F, công suất đến năm 2030 khoảng 10 triệu lượt khách và 1,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm; đến năm 2050 nâng lên 30 triệu lượt khách.

Đà Nẵng đề xuất đầu tư siêu dự án 10 tỉ USD tại sân bay Chu Lai - Ảnh 1.

Sân bay Chu Lai

Trước đó, ngày 12-2, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao địa phương (khi đó là tỉnh Quảng Nam, nay là TP Đà Nẵng) hoàn tất thủ tục đầu tư trong 6 tháng đầu năm 2025 và phấn đấu hoàn thành xây dựng trong 2 năm. Địa phương đã thành lập Tổ công tác, triển khai đo đạc, phân định ranh giới đất và quy hoạch khu phía Tây Bắc sân bay.

Ngày 25-7, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ban hành công văn thống nhất chủ trương đầu tư Chu Lai theo phương thức PPP, đề nghị Thủ tướng giao thành phố lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

Phương án thứ hai do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) thực hiện, theo hướng tự đầu tư mở rộng hạ tầng. Tuy nhiên, ACV chưa xác định rõ quy mô và tổng vốn vì đang chờ phê duyệt quy hoạch.

Ngày 11-7, Bộ Xây dựng và UBND TP Đà Nẵng thống nhất để ACV tài trợ lập quy hoạch sân bay quốc tế Đà Nẵng và Chu Lai giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn 2050. Bộ Xây dựng sau đó đã tiến hành rà soát hồ sơ và phương thức đầu tư.

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến các đơn vị, UBND TP Đà Nẵng kiến nghị Bộ Xây dựng thống nhất lựa chọn phương thức PPP; đồng thời đề nghị báo cáo Thủ tướng xem xét giao thành phố làm cơ quan có thẩm quyền triển khai dự án.

Sân bay Chu Lai nằm trong khu kinh tế mở Chu Lai, thuộc xã Núi Thành, TP Đà Nẵng, cách trung tâm của tỉnh Quảng Ngãi khoảng 38km. Hiện sân bay có công suất 1,2 triệu hành khách một năm.

sân bay chu lai Đà Nẵng
